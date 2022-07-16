Хацкевич: Де Дзербі теж кричав, що готовий безкоштовно працювати
Керівництво Дніпра-1 залишилось незадоволеним таким вчинком хорватського наставника, який покинув команду заради лідера УПЛ. Також таке рішення Йовічевіча очолити "гірників" не сподобалось колишньому тренеру Динамо Олександру Хацкевичу.
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На думку 48-річного фахівця нинішній наставник донецького клубу зізнавався у коханні своїм колишнім командам, але кожного разу довго не затримувався у них. Хацкевич впевнений. що на таке рішення перейти у Шахтар чималу роль відіграла присутність у команді хорватського директора з футболу Даріо Срни.
Він клявся у любові Карпатам, потім клявся у коханні Дніпру-1, а зараз переходить у Шахтар. Я думаю, тут більше вплинуло його знайомство із Срною. Кандидатуру Йовічевіча пролобіював Даріо Срна? Причепитися нема до чого. Де Дзербі теж кричав, що готовий безкоштовно працювати. Кожен сам ухвалює рішення,
– розповів Хацкевич.
Колишній динамівець наразі не прогнозує, якими будуть виступи донеччан під керівництвом нового тренера. Адже команда стала майже повністю українською та з великою кількістю молоді, які повинні перекрити втрачених легіонерів.
Звісно, працювати у клубі, який грає у групі Ліги чемпіонів – не досягнення Йовічевіча, але подивимося на Шахтар із молодими футболістами,
– додав колишній тренер Динамо.
Головне про призначення Йовічевіча у Шахтарі
- 14 липня донецький клуб офіційно оголосив про підписання Йовічевіча. Хорватський спеціаліст уклав із командою контракт на два роки.
- Багато футбольних людей неоднозначно сприйняли таке призначення. Адже начебто Дніпро-1 активував опцію пролонгації тренера ще на один рік. А той все одно взяв і покинув команду.
- Наразі Шахтар під керівництвом Йовічевіча готується до нового сезону у Нідерландах, де зіграють три благодійні поєдинки. Їх збір триватиме до 30 липня.
- Вже навіть є перший трансфер – Андрій Тотовицький. Про перехід повідомив не Шахтар, а Колос, у якому виступав півзахисник. Також у команду повернулись Максим Чех та Владислав Вакула.