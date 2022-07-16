Хацкевич: Де Дзербі теж кричав, що готовий безкоштовно працювати

Керівництво Дніпра-1 залишилось незадоволеним таким вчинком хорватського наставника, який покинув команду заради лідера УПЛ. Також таке рішення Йовічевіча очолити "гірників" не сподобалось колишньому тренеру Динамо Олександру Хацкевичу.

Цікаво дізнатись Шахтар визначився з домашньою ареною для виступів у Лізі чемпіонів

На думку 48-річного фахівця нинішній наставник донецького клубу зізнавався у коханні своїм колишнім командам, але кожного разу довго не затримувався у них. Хацкевич впевнений. що на таке рішення перейти у Шахтар чималу роль відіграла присутність у команді хорватського директора з футболу Даріо Срни.

Він клявся у любові Карпатам, потім клявся у коханні Дніпру-1, а зараз переходить у Шахтар. Я думаю, тут більше вплинуло його знайомство із Срною. Кандидатуру Йовічевіча пролобіював Даріо Срна? Причепитися нема до чого. Де Дзербі теж кричав, що готовий безкоштовно працювати. Кожен сам ухвалює рішення,

– розповів Хацкевич.

До слова. Йовічевіч працював із Карпатами з липня 2014-го до кінця 2015-го року. Дніпро-1 очолював із вересня 2020-го.

Колишній динамівець наразі не прогнозує, якими будуть виступи донеччан під керівництвом нового тренера. Адже команда стала майже повністю українською та з великою кількістю молоді, які повинні перекрити втрачених легіонерів.

Звісно, ​​працювати у клубі, який грає у групі Ліги чемпіонів – не досягнення Йовічевіча, але подивимося на Шахтар із молодими футболістами,

– додав колишній тренер Динамо.

Головне про призначення Йовічевіча у Шахтарі