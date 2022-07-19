Йовічевіч: Це новий Шахтар у ситуації війни

Наразі донецький клуб готується до нового футбольного сезону у Нідерландах. Але лише з одним легіонером. Лассіна Траоре лише нещодавно приєднався до команди, яка набула суттєвих змін.

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Через нове правило ФІФА для футболістів, які можуть призупиняти контракт і вільно йти в іншу команду, Шахтар втратив ледь на усіх іноземних гравців. Новий головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч розповів, що у такій ситуації клуб намагається позиватись до Асоціації, щоб повернути втрачені гроші.

Футболісти йдуть вільно або за значну меншу ціну, ніж їх купували. У 2021 році Шахтар втратив близько 60 мільйонів євро, а вже тепер гравці й взагалі покидають команду, яка не заробила на цьому трансфері ні копійки.

Через таку кадрову втрату склад донецького клубу зазнає змін та буде оновленим завдяки молодим гравцям. Тому Йовічевіч назвав Динамо фаворитом у наступному сезоні УПЛ, які майже не зіткнувся з такими проблемами, як донеччани.

У Шахтаря через війну немає можливості захистити свої активи. Це новий Шахтар у ситуації війни. На Динамо це впливає менше, бо більшість їхніх гравців – українці. У нас тепер багато молоді та кілька ветеранів на кшталт Пятова та Степаненка. Динамо – фаворит,

– заявив Йовічевіч.