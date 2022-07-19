В Днепре-1 не понимаю решение Йовичевича

В ситуации по назначению Игоря Йовичевича в Шахтер осталась одна недовольная сторона – Днепр-1. Клуб шокирован поступком хорватского наставника, который сначала обещал остаться в команде, а впоследствии покинул ее ради "горняков".

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Президент днепрян Юрий Береза ​​рассказал, что во всей ситуации полностью осведомлен только Андрей Русол, выполняющий обязанности Березы в клубе.

В настоящее время Днепр-1 ищет преемника Игоря Йовичевича. Клуб выбирает между специалистами, которые могли бы сразу дать результат, ведь команда будет представлять Украину в Лиге Европы.

"Команда проходит тренировочные сборы и готовится к старту в еврокубках, которые, безусловно, являются важнейшим приоритетом. Что касается тренера – мы ищем специалиста, который даст результат сразу. СК Днепр-1 должен добиться успеха в Европе. Это требование очень ограничивает перечень кандидатов , они предупреждены, что в случае неудачи второго шанса может не быть", – рассказал Береза.

Почетный президент днепровского клуба возмущен решением Йовичевича покинуть команду и перебраться на мостик Шахтера. Хотя Днепр-1 должен был везти на сбор в Словению именно 48-летний специалист. Юрий Береза ​​после такого поступка хорвата назвал его изменником, а руководство "горняков" под*рамы, которым раньше обозвал тоже Йовичевича в соцсетях.

Йовичевич? В середине июня все было нормально, Игорь планировал сбор с командой и должен был на него поехать в качестве главного тренера. Почему так поступил? Не знаю. Мне он не сообщил, на связь не выходил. Возможно, фактором стал Дарио Срна. Могу сказать уверенно, что Йовичевич – предатель, а Шахтер и его менеджмент – то же определение, которым я окрестил Игоря недавно в комментариях в фейсбуке,

– заявил Береза.

Главное о назначении Йовичевича в Шахтере