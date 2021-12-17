Петраков: Дуже порядна людина

25-річний лівий захисник Манчестер Сіті має повну довіру зі сторони тренерському штабу збірної на чолі з Олександром Петраковим. Олександр Зінченко розповів, що ще з першої розмови наставник справив хороше враження на нього.

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Футболіст заявив, що тренеру вдалось створити хорошу атмосферу у команді та згуртувати колектив: "Насамперед, він – дуже порядна людина. Це одразу було помітно, бо ми не були з ним знайомі. Хоча доля могла нас звести набагато раніше, але з різних обставин цього не сталося".

Проте тільки ми познайомилися, переговорили телефоном – людина залишила дуже гарне враження про себе. Те, як він розташував до себе команду і як побудував відносини між футболістами, заслуговує на повагу. І, безумовно, це тренер, досягнення якого говорять про нього самого,

– сказав Зінченко.

Робота Петракова у збірній України

Олександр Петраков прийшов до керма збірної після відходу Андрія Шевченка. Сталось це після Євро-2020. Однак його посада тренера України була з приставкою "в.о.".

Саме під керівництвом 64-річного спеціаліста команда завершила кваліфікацію чемпіонату світу-2022. Йому вдалось вивести Україну у плей-офф відбору. Після чого в УАФ вирішили призначити Петракова повноцінним головним тренером вже без "в.о.".

Попереду на Олександра Васильовича чекає ще один серйозний екзамен – гра плей-офф відбору проти Шотландії. Якщо українцям вдасться перемогти непоступливого суперника, то "синьо-жовті" зійдуться з переможцем пари Уельс – Австрія. Якщо підопічні Петракова перемагають у двох поєдинках, то поїдуть у Катар на чемпіонат світу-2022.

До уваги. 16 грудня відбулось жеребкування Ліги націй у сезоні-2022/2023. Суперниками України стала все та ж Шотландія, Ірландія та Вірменія.