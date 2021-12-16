Під час жеребкування Ліги націй збірна України була серед сіяних команд дивізіону B, тому уникнула зустрічі зі Швецією, Боснією і Герцеговиною та Ісландією.
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Також УЄФА розвів Україну та Росію. Російська збірна потрапила до другого кошика.
Суперники України у дивізіоні B
- Вірменія
- Ірландія
- Шотландія
Календар матчів Ліги націй
1-й тур: 2 – 4 червня 2022 року.
2-й тур: 5 – 8 червня 2022 року.
3-й тур: 9 – 11 червня 2022 року.
4-й тур: 12 – 14 червня 2022 року.
5-й тур: 22 – 24 вересня 2022 року.
6-й тур: 25 – 27 вересня 2022 року.