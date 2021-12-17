Всього у третьому сезоні Ліги націй традиційно виступлять 55 національних збірних, які розділені на чотири дивізіони – A, B, C, D.
До слова Збірна України дізналася суперників у Лізі націй-2022/2023
Ми ще жодного разу не зустрічалися з Ірландією. З Шотландією боротимемося у півфіналі плей-офф ЧС-2022. А з Вірменією, яка сильно змінила команду, наша збірна давно не бачилася. Вони чудово розпочали відбір ЧС-2022. Щоправда, потім, щось у них не склалося.
Гадаю, буде цікаво. Якщо ми хочемо повернутися до Ліги А, нам потрібно вигравати цю групу. У хлопців буде можливість пограти, а у нас на них подивитися. У червні на нас чекають одразу чотири матчі. А ще два пройдуть на початку осені,
– сказав Петраков
Коротко про Лігу націй
Команди у групі зіграють із кожним із суперників удома та на виїзді. Перші чотири тури пройдуть у червні 2022 року, ще два – у вересні 2022-го.
У першому розіграші Ліги націй Україна виграла свою групу у дивізіоні В та піднялася у вищий ешелон. У другому сезоні Україна після технічної поразки від Швейцарії посіла останнє місце групи у дивізіоні A і знову опустилася до дивізіону B.
Ліга В
Група B1: Україна, Шотландія, Ірландія, Вірменія
Група B2: Ісландія, Росія, Ізраїль, Албанія
Група B3: Боснія та Герцеговина, Фінляндія, Румунія, Чорногорія
Група B4: Швеція, Норвегія, Сербія, Словенія
Календар матчів Ліги націй
- 1-й тур: 2 – 4 червня 2022 року.
- 2-й тур: 5 – 8 червня 2022 року.
- 3-й тур: 9 – 11 червня 2022 року.
- 4-й тур: 12 – 14 червня 2022 року.
- 5-й тур: 22 – 24 вересня 2022 року.
- 6-й тур: 25 – 27 вересня 2022 року.