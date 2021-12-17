Всього у третьому сезоні Ліги націй традиційно виступлять 55 національних збірних, які розділені на чотири дивізіони – A, B, C, D.

До слова Збірна України дізналася суперників у Лізі націй-2022/2023

Ми ще жодного разу не зустрічалися з Ірландією. З Шотландією боротимемося у півфіналі плей-офф ЧС-2022. А з Вірменією, яка сильно змінила команду, наша збірна давно не бачилася. Вони чудово розпочали відбір ЧС-2022. Щоправда, потім, щось у них не склалося.



Гадаю, буде цікаво. Якщо ми хочемо повернутися до Ліги А, нам потрібно вигравати цю групу. У хлопців буде можливість пограти, а у нас на них подивитися. У червні на нас чекають одразу чотири матчі. А ще два пройдуть на початку осені,

– сказав Петраков

Коротко про Лігу націй

Команди у групі зіграють із кожним із суперників удома та на виїзді. Перші чотири тури пройдуть у червні 2022 року, ще два – у вересні 2022-го.

У першому розіграші Ліги націй Україна виграла свою групу у дивізіоні В та піднялася у вищий ешелон. У другому сезоні Україна після технічної поразки від Швейцарії посіла останнє місце групи у дивізіоні A і знову опустилася до дивізіону B.

Ліга В

Група B1: Україна, Шотландія, Ірландія, Вірменія

Група B2: Ісландія, Росія, Ізраїль, Албанія

Група B3: Боснія та Герцеговина, Фінляндія, Румунія, Чорногорія

Група B4: Швеція, Норвегія, Сербія, Словенія

Календар матчів Ліги націй