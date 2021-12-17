Петраков: очень порядочный человек

25-летний левый защитник Манчестер Сити имеет полное доверие со стороны тренерского штаба сборной во главе с Александром Петраковым. Александр Зинченко рассказал, что еще с первого разговора наставник произвел хорошее впечатление на него.

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Футболист заявил, что тренеру удалось создать хорошую атмосферу в команде и сплотить коллектив: "Прежде всего, он – очень порядочный человек. Это сразу было заметно, потому что мы не были с ним знакомы. Хотя судьба могла нас свести гораздо раньше, но по разным обстоятельствам этого не произошло".

Однако как только мы познакомились, переговорили по телефону – человек оставил очень хорошее впечатление о себе. То, как он расположил к себе команду и как построил отношения между футболистами, заслуживает уважения. И, безусловно, это тренер, достижения которого говорят о нем самом,

– сказал Зинченко.

Работа Петракова в сборной Украины

Александр Петраков пришел к рулю сборной после ухода Андрея Шевченко. Произошло это после Евро-2020. Однако его должность тренера Украины была с приставкой "и.о.".

Именно под руководством 64-летнего специалиста команда завершила квалификацию чемпионата мира-2022. Ему удалось вывести Украину в плей-офф отбора. После чего в УАФ решили назначить Петракова полноценным главным тренером уже без "и.о.".

Впереди Александра Васильевича ждет еще один серьезный экзамен – игра плей-офф отбора против Шотландии. Если украинцам удастся победить неуступчивого соперника, то "сине-желтые" сойдутся с победителем пары Уэльс – Австрия. Если подопечные Петракова побеждают в двух поединках, то поедут в Катар на чемпионат мира-2022.

К вниманию. 16 декабря состоялась жеребьевка Лиги наций в сезоне-2022/2023. Соперниками Украины стала все та же Шотландия, Ирландия и Армения.