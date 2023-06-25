Європейська конфедерація фехтування (EFC) провела конгрес організації у Кракові, де відбуваються Європейські ігри-2023. На ньому було розглянуто питання щодо заборони участі росіян та білорусів у міжнародних змаганнях.

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Перші правильні кроки у фехтуванні, але цього замало

Організація продовжила відсторонення російських та білоруських спортсменів від змагань. Також було призупинено членство федерацій країн-агресорок. Це рішення Конгрес організації прийняв на підставі звернення Федерації фехтування України.

За відсторонення проголосували 23 члени Конгресу, 11 виступили проти, а ще два утрималися. Але це рішення розповсюджується тільки на молодіжні турніри під егідою EFC.

Можна вважати, що це перша перемога українського фехтування у Кракові. Ми надзвичайно раді, що нас нарешті почули та підтримали! Сподіваємося, що Міжнародна федерація фехтування наслідує приклад Європейської конфедерації фехтування і також застосує санкції проти Федерацій фехтування Росії та Білорусі, чия діяльність підриває основи організації міжнародного спорту та кидає тінь на всю світову фехтувальну спільноту,

– прокоментував президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев.

Водночас на дорослих змаганнях у Європі представники Росії та Білорусі будуть присутні, адже вони проводяться під егідою Міжнародної федерації фехтування (FIE), яка у березні повернула "нейтральних" спортсменів.

Нагадаємо. Організатори Європейських ігор не допустили до змагань спортсменів з Росії та Білорусі. У відповідь Міжнародна федерація фехтування призначила окремий чемпіонат Європи, а індивідуальний турнір у Польщі, що проводиться у межах Європейських ігор, позбавила рейтингових очок.