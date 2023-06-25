Европейская конфедерация фехтования (EFC) провела конгресс организации в Кракове, где проходят Европейские игры-2023. На нем был рассмотрен вопрос запрета участия россиян и белорусов на международных соревнованиях.

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Первые правильные шаги в фехтовании, но этого мало

Организация продолжила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований. Также было приостановлено членство федераций стран-агрессорок. Это решение Конгресс организации принял после обращения Федерации фехтования Украины.

За отстранение проголосовали 23 члена Конгресса, 11 выступили против, а еще двое воздержались. Но это решение распространяется только на молодежные турниры под эгидой EFC.

Можно считать, что это первая победа украинского фехтования в Кракове. Мы очень рады, что нас наконец-то услышали и поддержали! Надеемся, что Международная федерация фехтования последует примеру Европейской конфедерации фехтования и также применит санкции против Федераций фехтования России и Беларуси, чья деятельность подрывает основы организации международного спорта и бросает тень на все мировое фехтовальное сообщество,

– прокомментировал президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев.

В то же время, на взрослых соревнованиях в Европе представители России и Беларуси будут присутствовать, ведь они проводятся под эгидой Международной федерации фехтования (FIE), которая в марте вернула "нейтральных" спортсменов.

Напомним. Организаторы Европейских игр не допустили к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. В ответ Международная федерация фехтования назначила отдельный чемпионат Европы, а индивидуальный турнир в Польше, проводимый в рамках Европейских игр, лишила рейтинговых очков.