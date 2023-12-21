У футбольному світі знову назріває революція, пов'язана зі створення Суперліги. Здавалось, що ця ідея захлинулась ще у 2021-му після ультиматуму від УЄФА та реакції з боку більшості топклубів.

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Втім у проєкті залишились Реал та Барселона, які подали позов на УЄФА та виграли його. Європейський суд визнав порушенням конкуренції будь-які заборони на створення Суперліги. Це відкриває перед організаторами цього турніру нове вікно. 24 канал розповідає про всі деталі цієї епопеї.

Як створювалась та закривалась Суперліга

Ця ідея в кулуарах виношувалась давно, але вибухнула 18 квітня 2021 року. Саме у цей день 12 клубів-організаторів оголосили про створення Суперліги:

Реал

Барселона

Атлетіко

Арсенал

Манчестер Сіті

Манчестер Юнайтед

Тоттенхем

Ліверпуль

Челсі

Ювентус

Мілан

Інтер

Цей турнір має скласти конкуренцію турнірам УЄФА (Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій). Учасники Суперліги продовжили б виступи в чемпіонатах, але посеред тижня грали б у новому турнірі замість єврокубків.

Однак така заява викликала різку реакцію з боку більшості футбольної спільноти. В першу чергу жорстко відреагували в УЄФА, які пригрозили серйозними санкціями всім клубам-учасникам Суперліги. Більшість національних топліг також розкритикували нове змагання, яке має зруйнувати чинну піраміду європейського футболу.

На додачу фанати команд також були не в захваті від цієї ідеї, хоча начебто заради них вона створювалась. Зрештою всього за два дні всі англійські клуби оголосили про вихід із проєкту, а згодом – італійські та Атлетіко. Лише Реал та Барселона залишились вірними ідеї, яку тепер після виграшу суду планують перезапустити.

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Перша версія формату

У першому проєкті планувалось, що Суперліга складатиметься з 20 клубів, з них 15 учасників – постійні, тобто вони не мають вилітати. Ще п'ять мали б ротуватися від сезону до сезону. Саме такий підхід суттєво обурив більшість футбольної спільноти.

Він показав, що творці Суперліги мають на меті зібрати найбагатші клуби світу і без ризику спаду у спортивних результатах генерувати все більше і більше грошей. Саме на це апелює і УЄФА, адже в їх турніри можуть зайти, виграти або вилетіти команди з будь-якої країни Європи, незалежно від грошових активів.

Звісно, система УЄФА також не є ідеальною, але вона куди ближче до спортивних ідеалів футболу, ніж фінансових. Крім того, сигнал про Суперлігу підштовхнув УЄФА до реформ, серед яких посилення фінансового фейр-плею та реформа формату ЛЧ та інших єврокубків.

Новий формат Суперліги

Але ось Суперліга знову повертається і готова набирати оберти. Компанія "A22 Sports Management", що є організатором цього турніру, наче була готова до вердикту суду і одразу опублікувала презентацію оновленого проєкту змагання.

Участь у Суперлізі візьмуть 64 команди, які будуть розділені на три дивізіони: Зірковий, Золотий та Блакитний. Розподіл по лігах відбудеться на основі "спортивних показників команд". У Зірковому та Золотому зіграють по 16 клубів, тоді як у найнижчому (Блакитному) – 32. В середині дивізіонів команди поділяться на дві групи по 8 клубів (у Блакитному – чотири групи по 8 клубів). У кожній групі клуби гратимуть один з одним вдома та на виїзді, тобто гарантовано проведуть по 14 матчів. По 4 команди з кожної групи Зіркової та Блакитної ліг вийдуть у чвертьфінали, де змагатимуться за трофей. У Блакитній лізі у плей-оф вийдуть по 2 команди з груп. Із Зіркового дивізіону в Золотий вилітатимуть дві команди, у зворотному напрямку на підвищення підуть також два клуби. Така ж схема буде актуальною для обміну між Золотою та Блакитною лігами. Кожного сезону 20 найгірших команд найнижчого дивізіону вилітатимуть взагалі із Суперліги, а їм на заміну наберуть 20 нових клубів з національних чемпіонатів.

Відео презентації формату Суперліги:

Схоже, що і Суперліга вивчила свої помилки і максимально дистанціювалась від асоціації з фінансово жадібною організацією. При цьому "A22 Sports Management" зробив ще кілька переваг для клубів-учасників та їх фанатів:

безкоштовні трансляції матчів на окремому стрімінговому сервісі,

повна влада клубам у керуванні Суперліги, на відміну від єврокубків, де влада збережена в руках УЄФА,

більша кількість гарантованих топматчів у порівнянні з Лігою чемпіонів.

УЄФА та більшість топклубів проти

Втім більшість топклубів вже не має наміру залишати єврокубки заради Суперліги. Наприклад, Баварія та ПСЖ з самого початку були проти турніру, тепер же своє повернення у змагання заперечили Манчестер Юнайтед та Атлетіко.

Вони можуть створювати все, що захочуть. Сподіваюся, у них буде чудовий турнір лише з двома клубами. Я дивився так звану презентацію. Важко сказати, чи мало це шоу здивувати, чи потішити. Суперліга стала ще закритішою, ніж проєкт 2021 року, який був відкинутий усіма. Ми розглядаємо це рішення як можливість удосконалити деякі правила. Але футбол залишається єдиним, ось чому усі зацікавлені сторони виступають спільно. Я не впевнений, чи знають Реал та Барселона, що вони роблять. Футбол не продається,

– заявив президент УЄФА Александер Чеферін.

АПЛ взагалі збирається штрафувати учасників Суперліги -30 очками в чемпіонаті та 25 мільйонами фунтів. Втім тут ліга може знову нарватись на рішення суду про порушення правил здорової конкуренції.

Суперліга може стартувати не скоро

По суті, у цьому змаганні поки залишаються Реал та Барселона, до яких може доєднатися Ювентус та Наполі (ці клуби подавали сигнали про готовність доєднатися). Без інших топклубів Суперліга не має шансів на успіх, адже Ліга чемпіонів буде куди цікавішою для фанатів.

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Виглядає так, наче свій ідеальний шанс на створення Суперліга впустила, а УЄФА вдало скористався цією паузою на судові процеси. Тим паче, що попри всі популістичні заяви з різних боків, мова йде про те, яка зі сторін буде "косити бабло" на змаганнях топклубів.

Реал із величезним задоволенням вітає рішення суду Європейського Союзу, який відповідає за гарантію наших принципів, цінностей та свобод. По-перше, європейський клубний футбол не є монополією і більше ніколи нею не буде. І, по-друге, відсьогодні клуби будуть господарями своєї долі. Клуби вважають, що мають право пропонувати та просувати європейські змагання, які модернізують наш спорт та залучають уболівальників з усього світу. Словом, сьогодні вільна Європа знову перемогла, а футбол та його вболівальники також здобули перемогу. Перед тиском, який ми зазнавали понад два роки, сьогодні переважають закон, розум і свобода. Тому Реал продовжить працювати на благо футболу,

– йдеться у заяві президента Реала Флорентіно Переса.

Цікаво, що без Суперліги іспанські гранди мають право продовжувати грати в єврокубках. Суд заборонив УЄФА їх карати, а відмовлятися від солідного прибутку було б самогубством навіть для грандів (особливо фінансово нестабільній Барселоні).

Президент каталонського клубу Жоан Лапорта оптимістично заявив, що проєкт може стартувати у 2025 році.Має пройти чимало часу та раундів перемовин, щоб "A22 Sports Management" переконав більше клубів стати розкольниками системи УЄФА.