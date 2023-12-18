До цієї стадії вийшли 16 команд, які посіли перші 2 місця у своїх квартетах на груповому етапі. Серед них міг опинитися й донецький Шахтар, проте "гірники" у вирішальному матчі поступилися Порту та зіграють тепер у Лізі Європи, пише 24 канал.
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Всі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
8 переможців груп потрапили до числа сіяних (тому не могли зіграти один проти одного на цій стадії турніру). До несіяних потрапили 8 команд, які посіли другі місця у своїх квартетах.
Під час жеребкування діяло два обмеження. В одній парі не могли опинитися представники з однієї країни та клуби, які вже зустрічались на груповій стадії. У результаті наприкінці зими уболівальники стануть свідками таких футбольних баталій:
- Порту (Португалія) – Арсенал (Англія)
- Наполі (Італія) – Барселона (Іспанія)
- ПСЖ (Франція) – Реал Сосьєдад (Іспанія)
- Інтер (Італія) – Атлетіко (Іспанія)
- ПСВ (Нідерланди) – Боруссія Дортмунд (Німеччина)
- Лаціо (Італія) – Баварія (Німеччина)
- Копенгаген (Данія) – Манчестер Сіті (Англія)
- Лейпциг (Німеччина) – Реал (Іспанія)