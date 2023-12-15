Перемога Зорі додала Україні 0.4 очка до заліку. Завдяки цьому Україна залишилась на 18-му місці у таблиці, випередивши Сербію на 0.025 бала.
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На якому місці перебуває Україна
Однак усі сербські клуби за підсумками групового етапу вилетіли з єврокубків. Навесні у "гірників" буде можливість збільшити відрив України у таблиці.
Також Україну випередила Греція, яка після шостого туру єврокубків піднялась з 19-ї позиції на 17-ту. Відставання України від греків складає 0.125 бала. Два грецькі клуби: Олімпіакос і ПАОК. Вони зіграють у плей-офф Ліги конференцій.
У топ-10 рейтингу не відбулось змін. Залік продовжує очолювати Англія, у топ-3 – Іспанія та Італія.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: топ-10
- Англія – 100.553 (6/8 клубів продовжують виступи)
- Іспанія – 86.114 (6/8)
- Італія – 83.284 (7/7)
- Німеччина – 80.909 (6/7)
- Франція – 62.164 (6/6)
- Нідерланди – 59.900 (3/5)
- Португалія – 53.149 (4/6)
- Бельгія – 46.000 (3/5)
- Туреччина – 37.100 (3/4)
- Шотландія – 35.850 (1/5)
...
18. Україна – 27.800 (1/5)