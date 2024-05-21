Без фіналіста ЛЧ і зірок МЮ та Челсі: Англія оголосила попередній склад на Євро-2024

Гарет Саутгейт викликав на червневий збір 33 гравців, з яких семеро опиняться поза заявкою на чемпіонат Європи. В списку збірної Англії присутні одразу троє новачків.

Вже 14 червня у Німеччині стартує чемпіонат Європи-2024. Збірні-учасниці вже почали оголошувати склади на турнір та товариські зустрічі напередодні нього.

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Кого викликав Саутгейт

Тим часом попередню заявку на Євро оголосила збірна Англії. Наставник "трьох левів" Гарет Саутгейт викликав на збір 33-х футболістів, сім з яких так і не потраплять у фінальний список.

Дебютні виклики до збірної Англії отримали гравці Ліверпуля Джарел Кванса та Кертіс Джонс, а також хавбек Крістал Пелас Адам Вортон. Натомість Саутгейт вирішив обійтись без Маркуса Решфорда (Манчестер Юнайтед), Рахіма Стерлінга (Челсі) та Джордана Хендерсона (Аякс). Також залишився без виклику і вінгер дортмундської Боруссії Джейдон Санчо.

Воротарі:

Джордан Пікфорд (Евертон)

Аарон Рамсдейл (Арсенал)

Дін Хендерсон (Крістал Пелас)

Джеймс Траффорд (Бернлі)

Захисники:

Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл)

Кайл Вокер (Манчестер Сіті)

Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль)

Джо Гомес (Ліверпуль)

Гаррі Магвайр (Манчестер Юнайтед)

Джон Стоунз (Манчестер Сіті)

Джаррел Брентвейт (Евертон)

Льюїс Данк (Брайтон)

Джарел Кванса (Ліверпуль)

Езрі Конса (Астон Вілла)

Марк Гуехі (Крістал Пелас)

Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)

Півзахисники:

Деклан Райс (Арсенал)

Джуд Беллінгем(Реал)

Конор Галлахер (Челсі)

Кертіс Джонс (Ліверпуль)

Кобі Мейну (Манчестер Юнайтед)

Адам Вортон (Крістал Пелас)

Джеймс Медісон (Тоттенхем)

Коул Палмер (Челсі)

Ентоні Гордон (Ньюкасл)

Еберечі Езе (Крістал Пелас)

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Нападники:

Гаррі Кейн (Баварія)

Філ Фоден (Манчестер Сіті)

Букайо Сака (Арсенал)

Джейк Гріліш (Манчестер Сіті)

Джаррод Боуен (Вест Гем)

Оллі Воткінс (Астон Вілла)

Айвен Тоуні (Брентфорд)

З ким гратиме Англія

Підопічні Гарета Саутгейта опинились в групі С, де протистоятимуть Сербії, Данії та Словенії. Стартова гра з "білим орлами" відбудеться 16 червня, матч проти скандинавів – 20-го числа, а бій проти словенців – 25-го.

Нагадаємо, що Англія є чинним срібним призером Євро. На турнірі у 2021 році "три леви" дійшли до фіналу, де в серії пенальті поступились Італії. Згодом обидві ці команди потрапили в одну відбіркову групу з Україною та посіли перші два місця.