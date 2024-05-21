Уже 14 июня в Германии стартует чемпионат Европы-2024. Сборные-участницы уже начали объявлять составы на турнир и товарищеские встречи накануне него.

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Кого вызвал Саутгейт

Тем временем предварительную заявку на Евро объявила сборная Англии. Наставник "трех львов" Гарет Саутгейт вызвал на сбор 33-х футболистов, семь из которых так и не попадут в финальный список.

Дебютные вызовы в сборную Англии получили игроки Ливерпуля Джарел Кванса и Кертис Джонс, а также хавбек Кристал Пэлас Адам Уортон. Зато Саутгейт решил обойтись без Маркуса Рэшфорда (Манчестер Юнайтед), Рахима Стерлинга (Челси) и Джордана Хендерсона (Аякс). Также остался без вызова и вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо.

Вратари:

Джордан Пикфорд (Эвертон)

Аарон Рамсдейл (Арсенал)

Дин Хендерсон (Кристал Пэлас)

Джеймс Траффорд (Бернли)

Защитники:

Киран Триппьер (Ньюкасл)

Кайл Уокер (Манчестер Сити)

Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)

Джо Гомес (Ливерпуль)

Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед)

Джон Стоунз (Манчестер Сити)

Джаррел Брентвейт (Эвертон)

Льюис Данк (Брайтон)

Джарел Кванса (Ливерпуль)

Эзри Конса (Астон Вилла)

Марк Гуэхи (Кристал Пэлас)

Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)

Полузащитники:

Деклан Райс (Арсенал)

Джуд Беллингем (Реал)

Конор Галлахер (Челси)

Кертис Джонс (Ливерпуль)

Коби Мейну (Манчестер Юнайтед)

Адам Уортон (Кристал Пэлас)

Джеймс Мэдисон (Тоттенхэм)

Коул Палмер (Челси)

Энтони Гордон (Ньюкасл)

Эберечи Эзе (Кристал Пэлас)

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Нападающие:

Гарри Кейн (Бавария)

Фил Фоден (Манчестер Сити)

Букайо Сака (Арсенал)

Джейк Грилиш (Манчестер Сити)

Джаррод Боуэн (Вест Хэм)

Олли Уоткинс (Астон Вилла)

Айвен Тоуни (Брентфорд)

С кем будет играть Англия

Подопечные Гарета Саутгейта оказались в группе С, где будут противостоять Сербии, Дании и Словении. Стартовая игра с "белым орлами" состоится 16 июня, матч против скандинавов – 20-го числа, а бой против словенцев – 25-го.

Напомним, что Англия является действующим серебряным призером Евро. На турнире в 2021 году "три льва" дошли до финала, где в серии пенальти уступили Италии. Впоследствии обе эти команды попали в одну отборочную группу с Украиной и заняли первые два места.