Уже 14 июня в Германии стартует чемпионат Европы-2024. Сборные-участницы уже начали объявлять составы на турнир и товарищеские встречи накануне него.

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Кого вызвал Саутгейт

Тем временем предварительную заявку на Евро объявила сборная Англии. Наставник "трех львов" Гарет Саутгейт вызвал на сбор 33-х футболистов, семь из которых так и не попадут в финальный список.

Дебютные вызовы в сборную Англии получили игроки Ливерпуля Джарел Кванса и Кертис Джонс, а также хавбек Кристал Пэлас Адам Уортон. Зато Саутгейт решил обойтись без Маркуса Рэшфорда (Манчестер Юнайтед), Рахима Стерлинга (Челси) и Джордана Хендерсона (Аякс). Также остался без вызова и вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо.

Вратари:

  • Джордан Пикфорд (Эвертон)
  • Аарон Рамсдейл (Арсенал)
  • Дин Хендерсон (Кристал Пэлас)
  • Джеймс Траффорд (Бернли)

Защитники:

  • Киран Триппьер (Ньюкасл)
  • Кайл Уокер (Манчестер Сити)
  • Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)
  • Джо Гомес (Ливерпуль)
  • Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед)
  • Джон Стоунз (Манчестер Сити)
  • Джаррел Брентвейт (Эвертон)
  • Льюис Данк (Брайтон)
  • Джарел Кванса (Ливерпуль)
  • Эзри Конса (Астон Вилла)
  • Марк Гуэхи (Кристал Пэлас)
  • Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)

Полузащитники:

  • Деклан Райс (Арсенал)
  • Джуд Беллингем (Реал)
  • Конор Галлахер (Челси)
  • Кертис Джонс (Ливерпуль)
  • Коби Мейну (Манчестер Юнайтед)
  • Адам Уортон (Кристал Пэлас)
  • Джеймс Мэдисон (Тоттенхэм)
  • Коул Палмер (Челси)
  • Энтони Гордон (Ньюкасл)
  • Эберечи Эзе (Кристал Пэлас)

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Нападающие:

  • Гарри Кейн (Бавария)
  • Фил Фоден (Манчестер Сити)
  • Букайо Сака (Арсенал)
  • Джейк Грилиш (Манчестер Сити)
  • Джаррод Боуэн (Вест Хэм)
  • Олли Уоткинс (Астон Вилла)
  • Айвен Тоуни (Брентфорд)

С кем будет играть Англия

Подопечные Гарета Саутгейта оказались в группе С, где будут противостоять Сербии, Дании и Словении. Стартовая игра с "белым орлами" состоится 16 июня, матч против скандинавов – 20-го числа, а бой против словенцев – 25-го.

Напомним, что Англия является действующим серебряным призером Евро. На турнире в 2021 году "три льва" дошли до финала, где в серии пенальти уступили Италии. Впоследствии обе эти команды попали в одну отборочную группу с Украиной и заняли первые два места.