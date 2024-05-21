Уже 14 июня в Германии стартует чемпионат Европы-2024. Сборные-участницы уже начали объявлять составы на турнир и товарищеские встречи накануне него.
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Кого вызвал Саутгейт
Тем временем предварительную заявку на Евро объявила сборная Англии. Наставник "трех львов" Гарет Саутгейт вызвал на сбор 33-х футболистов, семь из которых так и не попадут в финальный список.
Дебютные вызовы в сборную Англии получили игроки Ливерпуля Джарел Кванса и Кертис Джонс, а также хавбек Кристал Пэлас Адам Уортон. Зато Саутгейт решил обойтись без Маркуса Рэшфорда (Манчестер Юнайтед), Рахима Стерлинга (Челси) и Джордана Хендерсона (Аякс). Также остался без вызова и вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо.
Вратари:
- Джордан Пикфорд (Эвертон)
- Аарон Рамсдейл (Арсенал)
- Дин Хендерсон (Кристал Пэлас)
- Джеймс Траффорд (Бернли)
Защитники:
- Киран Триппьер (Ньюкасл)
- Кайл Уокер (Манчестер Сити)
- Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)
- Джо Гомес (Ливерпуль)
- Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед)
- Джон Стоунз (Манчестер Сити)
- Джаррел Брентвейт (Эвертон)
- Льюис Данк (Брайтон)
- Джарел Кванса (Ливерпуль)
- Эзри Конса (Астон Вилла)
- Марк Гуэхи (Кристал Пэлас)
- Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)
Полузащитники:
- Деклан Райс (Арсенал)
- Джуд Беллингем (Реал)
- Конор Галлахер (Челси)
- Кертис Джонс (Ливерпуль)
- Коби Мейну (Манчестер Юнайтед)
- Адам Уортон (Кристал Пэлас)
- Джеймс Мэдисон (Тоттенхэм)
- Коул Палмер (Челси)
- Энтони Гордон (Ньюкасл)
- Эберечи Эзе (Кристал Пэлас)
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Нападающие:
- Гарри Кейн (Бавария)
- Фил Фоден (Манчестер Сити)
- Букайо Сака (Арсенал)
- Джейк Грилиш (Манчестер Сити)
- Джаррод Боуэн (Вест Хэм)
- Олли Уоткинс (Астон Вилла)
- Айвен Тоуни (Брентфорд)
С кем будет играть Англия
Подопечные Гарета Саутгейта оказались в группе С, где будут противостоять Сербии, Дании и Словении. Стартовая игра с "белым орлами" состоится 16 июня, матч против скандинавов – 20-го числа, а бой против словенцев – 25-го.
Напомним, что Англия является действующим серебряным призером Евро. На турнире в 2021 году "три льва" дошли до финала, где в серии пенальти уступили Италии. Впоследствии обе эти команды попали в одну отборочную группу с Украиной и заняли первые два места.