Вже 14 червня у Німеччині стартує чемпіонат Європи-2024. Збірні-учасниці вже почали оголошувати склади на турнір та товариські зустрічі напередодні нього.
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Кого викликав Саутгейт
Тим часом попередню заявку на Євро оголосила збірна Англії. Наставник "трьох левів" Гарет Саутгейт викликав на збір 33-х футболістів, сім з яких так і не потраплять у фінальний список.
Дебютні виклики до збірної Англії отримали гравці Ліверпуля Джарел Кванса та Кертіс Джонс, а також хавбек Крістал Пелас Адам Вортон. Натомість Саутгейт вирішив обійтись без Маркуса Решфорда (Манчестер Юнайтед), Рахіма Стерлінга (Челсі) та Джордана Хендерсона (Аякс). Також залишився без виклику і вінгер дортмундської Боруссії Джейдон Санчо.
Воротарі:
- Джордан Пікфорд (Евертон)
- Аарон Рамсдейл (Арсенал)
- Дін Хендерсон (Крістал Пелас)
- Джеймс Траффорд (Бернлі)
Захисники:
- Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл)
- Кайл Вокер (Манчестер Сіті)
- Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль)
- Джо Гомес (Ліверпуль)
- Гаррі Магвайр (Манчестер Юнайтед)
- Джон Стоунз (Манчестер Сіті)
- Джаррел Брентвейт (Евертон)
- Льюїс Данк (Брайтон)
- Джарел Кванса (Ліверпуль)
- Езрі Конса (Астон Вілла)
- Марк Гуехі (Крістал Пелас)
- Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)
Півзахисники:
- Деклан Райс (Арсенал)
- Джуд Беллінгем(Реал)
- Конор Галлахер (Челсі)
- Кертіс Джонс (Ліверпуль)
- Кобі Мейну (Манчестер Юнайтед)
- Адам Вортон (Крістал Пелас)
- Джеймс Медісон (Тоттенхем)
- Коул Палмер (Челсі)
- Ентоні Гордон (Ньюкасл)
- Еберечі Езе (Крістал Пелас)
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Нападники:
- Гаррі Кейн (Баварія)
- Філ Фоден (Манчестер Сіті)
- Букайо Сака (Арсенал)
- Джейк Гріліш (Манчестер Сіті)
- Джаррод Боуен (Вест Гем)
- Оллі Воткінс (Астон Вілла)
- Айвен Тоуні (Брентфорд)
З ким гратиме Англія
Підопічні Гарета Саутгейта опинились в групі С, де протистоятимуть Сербії, Данії та Словенії. Стартова гра з "білим орлами" відбудеться 16 червня, матч проти скандинавів – 20-го числа, а бій проти словенців – 25-го.
Нагадаємо, що Англія є чинним срібним призером Євро. На турнірі у 2021 році "три леви" дійшли до фіналу, де в серії пенальті поступились Італії. Згодом обидві ці команди потрапили в одну відбіркову групу з Україною та посіли перші два місця.