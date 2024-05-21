Вже 14 червня у Німеччині стартує чемпіонат Європи-2024. Збірні-учасниці вже почали оголошувати склади на турнір та товариські зустрічі напередодні нього.

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Кого викликав Саутгейт

Тим часом попередню заявку на Євро оголосила збірна Англії. Наставник "трьох левів" Гарет Саутгейт викликав на збір 33-х футболістів, сім з яких так і не потраплять у фінальний список.

Дебютні виклики до збірної Англії отримали гравці Ліверпуля Джарел Кванса та Кертіс Джонс, а також хавбек Крістал Пелас Адам Вортон. Натомість Саутгейт вирішив обійтись без Маркуса Решфорда (Манчестер Юнайтед), Рахіма Стерлінга (Челсі) та Джордана Хендерсона (Аякс). Також залишився без виклику і вінгер дортмундської Боруссії Джейдон Санчо.

Воротарі:

  • Джордан Пікфорд (Евертон)
  • Аарон Рамсдейл (Арсенал)
  • Дін Хендерсон (Крістал Пелас)
  • Джеймс Траффорд (Бернлі)

Захисники:

  • Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл)
  • Кайл Вокер (Манчестер Сіті)
  • Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль)
  • Джо Гомес (Ліверпуль)
  • Гаррі Магвайр (Манчестер Юнайтед)
  • Джон Стоунз (Манчестер Сіті)
  • Джаррел Брентвейт (Евертон)
  • Льюїс Данк (Брайтон)
  • Джарел Кванса (Ліверпуль)
  • Езрі Конса (Астон Вілла)
  • Марк Гуехі (Крістал Пелас)
  • Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)

Півзахисники:

  • Деклан Райс (Арсенал)
  • Джуд Беллінгем(Реал)
  • Конор Галлахер (Челсі)
  • Кертіс Джонс (Ліверпуль)
  • Кобі Мейну (Манчестер Юнайтед)
  • Адам Вортон (Крістал Пелас)
  • Джеймс Медісон (Тоттенхем)
  • Коул Палмер (Челсі)
  • Ентоні Гордон (Ньюкасл)
  • Еберечі Езе (Крістал Пелас)

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Нападники:

  • Гаррі Кейн (Баварія)
  • Філ Фоден (Манчестер Сіті)
  • Букайо Сака (Арсенал)
  • Джейк Гріліш (Манчестер Сіті)
  • Джаррод Боуен (Вест Гем)
  • Оллі Воткінс (Астон Вілла)
  • Айвен Тоуні (Брентфорд)

З ким гратиме Англія

Підопічні Гарета Саутгейта опинились в групі С, де протистоятимуть Сербії, Данії та Словенії. Стартова гра з "білим орлами" відбудеться 16 червня, матч проти скандинавів – 20-го числа, а бій проти словенців – 25-го.

Нагадаємо, що Англія є чинним срібним призером Євро. На турнірі у 2021 році "три леви" дійшли до фіналу, де в серії пенальті поступились Італії. Згодом обидві ці команди потрапили в одну відбіркову групу з Україною та посіли перші два місця.