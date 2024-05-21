Менш ніж за місяць у Німеччині стартує чемпіонат Європи-2024. Національні команди вже почали оголошувати заявки на Євро, зробила це і збірна Хорватії.
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Кого беруть хорвати
Бронзовий призер ЧС-2022 оголосив список із 26-ти футболістів, які потраплять на чемпіонат. Златко Далич зібрав практично найсильніших хорватських виконавців, серед яких Модрич, Крамаріч, Ковачич, Гвардіол, Перішич, Пашаліч та інші.
Знайшлось місце у списку і для ексгравця київського Динамо Домагоя Віди. А ось участь лідера Торіно Ніколи Влашича залишається під питанням через травму. Хавбек має визначитися із подальшою долею після 1 червня.
Воротарі:
- Домінік Лівакович (Фенербахче)
- Івіца Івушич (Пафос)
- Неділько Лабрович (Рієка)
Захисники:
- Йосип Станішич (Баєр)
- Мартін Ерліч (Сассуоло)
- Йосип Шутало (Аякс)
- Домагой Віда (АЕК)
- Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті)
- Борна Соса (Аякс)
- Мартін Понграчич (Лечче)
- Йосип Юранович (Уніон)
Півзахисники:
- Марцело Брозович (Аль-Наср)
- Лука Модрич (Реал)
- Маттео Ковачіч (Манчестер Сіті)
- Ловро Маєр (Вольфсбург)
- Лука Сучіч (Зальцбург)
- Мартін Батуріна (Динамо Загреб)
- Нікола Влашич (Торіно)
- іван Перішич (Хайдук)
- Лука Іванушец (Феєнорд)
- Маріо Пашаліч (Аталанта)
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Нападники:
- Андрей Крамаріч (Хоффенхайм)
- Марко П'яца (Рієка)
- Анте Будімір (Осасуна)
- Бруно Петкович (Динамо Загреб)
- Марко Пашаліч (Рієка)
Суперники Хорватії
Нагадаємо, що Хорватія опинилась у групі В. Там її суперниками стануть Іспанія, Албанія та чинний чемпіон Європи Італія. Проти "фурії рохи" балканці гратимуть 15 червня.
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За чотири дні, 19-го, Хорватія протистоятиме албанцям, а 24-го числа битиметься з італійцями. Нагадаємо, що на Євро-2020 "картаті" вийшли у плей-оф, але вже у 1/8 фіналу поступились Іспанії (3:5).