Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес оголосив список з 26 футболістів, які поїдуть на Євро-2024. Перелік гравців опублікувала Португальська футбольна федерація.

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Хто у складі збірної Португалії

До списку потрапив зірковий Кріштіану Роналду. 39-річний нападник Аль-Насру готується до шостого в кар'єрі Євро.

Цікаво, що у переліку лише шість представників чемпіонату Португалії. Найбільше в збірній представлена АПЛ – дев'ять гравців.

Заявка збірної Португалії на Євро-2024

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон, Англія), Руй Патрісіу (Рома, Італія)

Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон, Англія), Руй Патрісіу (Рома, Італія) Захисники: Антоніу Сілва (Бенфіка), Нуну Мендеш, Даніло Перейра (обоє — ПСЖ, Франція), Діогу Далот (Манчестер Юнайтед, Англія), Гонсалу Інасіу (Спортінг), Жоау Канселу (Барселона, Іспанія), Нельсон Семеду (Вулвергемптон, Англія), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Манчестер Сіті, Англія)

Антоніу Сілва (Бенфіка), Нуну Мендеш, Даніло Перейра (обоє — ПСЖ, Франція), Діогу Далот (Манчестер Юнайтед, Англія), Гонсалу Інасіу (Спортінг), Жоау Канселу (Барселона, Іспанія), Нельсон Семеду (Вулвергемптон, Англія), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Манчестер Сіті, Англія) Півзахисники: Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Англія), Жоау Невеш (Бенфіка), Жоау Пальїнья (Фулгем, Англія), Отавіу Монтейру (Аль-Наср, Саудівська Аравія), Рубен Невеш (Аль-Хіляль, Саудівська Аравія), Вітінья (ПСЖ, Франція)

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Англія), Жоау Невеш (Бенфіка), Жоау Пальїнья (Фулгем, Англія), Отавіу Монтейру (Аль-Наср, Саудівська Аравія), Рубен Невеш (Аль-Хіляль, Саудівська Аравія), Вітінья (ПСЖ, Франція) Нападники: Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, Англія), Кріштіану Роналду (Аль-Наср, Саудівська Аравія), Діогу Жота (Ліверпуль, Англія), Франсішку Консейсау (Порту), Гонсалу Рамош (ПСЖ, Франція), Жоау Фелікс (Барселона, Іспанія), Педру Нету (Вулвергемптон, Англія), Рафаел Леау (Мілан, Італія)

Заявка збірної Португалії / фото футбольної федерації

Перед стартом чемпіонату Європи португальці проведуть тренувальний збір. Під час підготовки підопічні Мартінеса зіграють три спаринги: проти Фінляндії (4 червня), Хорватії (8 червня) та Ірландії (11 червня).

У фінальній частині ЧЄ збірна Португалії зіграє у групі F, де її суперниками будуть команди Туреччини, Чехії та Грузії

Розклад матчів збірної Португалії

18 червня. 22:00. Португалія – Чехія

22 червня. 19:00. Туреччина – Португалія

26 червня. 22:00. Грузія – Португалія

Нагадаємо, що чемпіонат Європи-2024 розпочнеться 14 червня. Головний тренер збірної України Сергій Ребров наразі оголосив попередній список гравців, яких викликав на тренувальний збір.