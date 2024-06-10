Повний перелік гравців на Євро-2024: заявки команд-учасниць чемпіонату Європи
24 національні збірні оголосили заявки на змагання в Німеччині. На Євро-2024 зможуть зіграти 621 футболіст, оскільки Франція та Бельгія використали неповний ліміт для заявки
Вже у п'ятницю, 14 червня, в Німеччині стартує чемпіонат Європи. На турнір приїдуть 24 найкращі збірні континенту, які будуть розподілені по шести групах.
До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів
Кожна команда мала можливість подати заявку з 26-ти гравців, серед яких троє – воротарі. 24 Канал представляє список всіх гравців, які можуть взяти участь на Євро-2024.
ГРУПА А
Німеччина
Головний тренер: Юліан Нагельсманн
Капітан: Ілкай Гюндоган
|ВОРОТАРІ
|1. Мануель Ноєр (Баварія)
12. Олівер Бауманн (Гоффенхайм)
23. Марк-Андре тер Штеген (Барселона)
|ЗАХИСНИКИ
|2. Антоніо Рюдігер (Реал)
3. Давід Раум (Лейпциг)
4. Джонатан Та (Баєр)
6. Йозуа Кімміх (Баварія)
15. Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд)
16. Вальдемар Антон (Штутгарт)
18. Максіміліан Міттельштадт (Штуттгарт)
20. Бенжамін Хенрікс (Лейпциг)
24. Робін Кох (Айнтрахт)
|ПІВЗАХИСНИКИ
|5. Паскаль Гросс (Брайтон)
6. Тоні Кроос (Реал)
10. Джамал Мусіала (Баварія)
11. Кріс Фюріх (Штутгарт)
17. Флоріан Вірц (Баєр)
19. Лерой Сане (Баварія)
21. Ілкай Гюндоган (Барселона)
23. Роберт Андріх (Баєр)
25. Александар Павлович (Баварія)
|НАПАДНИКИ
|7. Кай Гаверц (Арсенал)
9. Ніклас Фюллькруг (Боруссія Дортмунд)
13. Томас Мюллер (Баварія)
14. Максиміліан Баєр (Гоффенхайм)
26. Деніз Ундав (Штутгарт)
Шотландія
Головний тренер: Стів Кларк
Капітан: Ендрю Робертсон
|ВОРОТАРІ
|1. Агнус Ганн (Норвіч)
12. Ліам Келлі (Мазервелл)
21. Зандер Кларк (Хартс)
|ЗАХИСНИКИ
|2. Ентоні Ралстон (Селтік)
3. Ендрю Робертсон (Ліверпуль)
5. Грант Хенлі (Норвіч)
6. Кіран Тірні (Реал Сосьєдад)
13. Джек Хендрі (Аль-Еттіфак)
15. Раян Портеус (Вотфорд)
16. Ліам Купер (Лідс)
22. Росс Макрорі (Брістоль)
24. Грегг Тейлор (Селтік)
26. Скотт Маккенна (Копенгаген)
|ПІВЗАХИСНИКИ
|4. Скотт Мактоміней (Манчестер Юнайтед)
7. Джон Макгінн (Астон Вілла)
8. Каллум Макгрегор (Селтік)
11. Раян Крісті (Борнмут)
14. Біллі Гілмор (Брайтон)
17. Стюарт Армстронг (Саутгемптон)
20. Раян Джек (Рейнджерс)
23. Кенні Маклін (Норвіч)
|НАПАДНИКИ
|9. Лоуренс Шенкленд (Хартс)
10. Че Адамс (Саутгемптон)
18. Льюїс Морган (Нью-Йорк Ред Буллз)
19. Томмі Конвей (Брістоль)
25. Джеймс Форрест (Селтік)
Угорщина
Головний тренер: Марко Россі
Капітан: Домінік Собослаї
|ВОРОТАРІ
|1. Петер Гулачі (Лейпциг)
12. Денеш Дібус (Ференцварош)
22. Петер Саппанош (Пакш)
|ЗАХИСНИКИ
|2. Адам Ланг (Омонія)
3. Ботонд Балог (Парма),
4. Аттіла Салаї (Фрайбург)
5. Аттіла Фіола (Фехервар)
6. Віллі Орбан (Лейпциг)
11. Мілош Керкез (Борнмут)
14. Бендегуз Болла (Серветт)
18.Жолт Надь (Академія Пушкаша)
21. Ендре Ботка (Ференцварош)
24. Мартон Дардаї (Герта)
|ПІВЗАХИСНИКИ
|7. Лоїк Него (Гавр)
8. Адам Надь (Спеція)
10. Домінік Собослаї (Ліверпуль)
13. Адам Шафер (Уніон)
15. Ласло Кляйнхаслер (Хайдук)
17. Каллум Стайлз (Сандерленд)
26. Міхай Ката (МТК).
|НАПАДНИКИ
|9. Мартін Адам (Ульсан)
16. Даніель Газдаг (Філадельфія)
19. Барнабаш Варга (Ференцварош)
23. Кевін Чобот (Уйпешт)
20. Ролланд Шаллаї (Фрайбург)
25. Крістофер Хорват (Кечкемет)
Швейцарія
Головний тренер: Мурат Якін
Капітан: Граніт Джака
|ВОРОТАРІ
|1. Янн Зоммер (Інтер)
12. Айвон Мвого (Лорьян)
23. Грегор Кобель (Боруссія Дортмунд)
|ЗАХИСНИКИ
|2. Леонідас Стергіу (Штутгарт)
3. Сільвен Відмер (Майнц)
4. Ніко Ельведі (Боруссія М)
5. Мануель Аканджі (Манчестер Сіті)
13. Рікардо Родрігес (Торіно)
15. Седрік Цезігер (Вольфсбург)
20. Мішель Ебішер (Болонья)
22. Фабіан Шер (Ньюкасл)
|ПІВЗАХИСНИКИ
|6. Деніс Закарія (Монако)
8. Ремо Фройлер (Болонья)
10. Граніт Джака (Баєр)
11. Ренато Штеффен (Лугано)
14. Стівен Цубер (АЕК)
16. Венсан Сьєрро (Тулуза)
23. Джердан Шакірі (Чікаго Файр)
24. Ардон Яшарі (Люцерн)
26. Фабіан Рідер (Ренн)
|НАПАДНИКИ
|7. Брель Емболо (Монако)
9. Ноа Окафор (Мілан)
17. Бруно Варгас (Аугсбург)
18. Квадво Дуа (Лудогорець)
19. Ден Ндой (Болонья)
25. Зекі Амдуні (Бернлі)
ГРУПА B
Іспанія
Головний тренер: Луїс де ла Фуенте
Капітан: Альваро Мората
|ВОРОТАРІ
|1. Давід Райя (Арсенал)
13. Алекс Реміро (Реал Сосьєдад)
23. Унаї Сімон (Атлетік)
|ЗАХИСНИКИ
|2. Дані Карвахаль (Реал)
3. Робін Ле Норман (Реал Сосьєдад)
4. Начо Фернандес (Реал)
5. Даніель Вівіан (Атлетік)
12. Алекс Грімальдо (Баєр)
14. Аймерік Лпорт (Аль-Наср)
22. Хесус Навас (Севілья)
24. Марк Кукурелья (Челсі)
|ПІВЗАХИСНИКИ
|6. Мікель Меріно (Реал Сосьедад)
8. Фабіан Руїс (ПСЖ)
10. Дані Ольмо (Лейпциг)
15. Алекс Баена (Вільярреал)
16. Родрі (Манчестер Сіті)
18. Мікель Субіменді (Реал Сосьедад)
20. Педрі (Барселона)
25. Фермін Лопес (Барселона)
|НАПАДНИКИ
|7. Альваро Мората (Атлетіко)
9. Хоселу (Реал)
11. Ферран Торрес (Барселона)
17. Ніко Вільямс (Атлетік)
19. Ламін Ямал (Барселона)
21. Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад)
26. Айозе Перес (Бетіс)
Хорватія
Головний тренер: Златко Далич
Капітан: Лука Модрич
|ВОРОТАРІ
|1. Домінік Лівакович (Фенербахче)
12. Неділько Лабрович (Рієка)
23. Івіца Івушич (Пафос)
|ЗАХИСНИКИ
|2. Йосип Станішич (Баєр)
3. Мартін Понграчич (Лечче)
4. Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті)
5. Мартін Ерліч (Сассуоло)
6. Йосип Шутало (Аякс)
19. Борна Соса (Аякс)
21. Домагой Віда (АЕК)
22. Йосип Юранович (Уніон)
|ПІВЗАХИСНИКИ
|7. Ловро Маєр (Вольфсбург)
8. Маттео Ковачіч (Манчестер Сіті)
10. Лука Модрич (Реал)
11. Марцело Брозович (Аль-Наср)
13. Нікола Влашич (Торіно)
14. Іван Перішич (Хайдук)
15. Маріо Пашаліч (Аталанта)
18. Лука Іванушец (Феєнорд)
25. Лука Сучіч (Зальцбург)
26. Мартін Батуріна (Динамо Загреб)
|НАПАДНИКИ
|9. Андрей Крамаріч (Хоффенхайм)
16. Анте Будімір (Осасуна)
17. Бруно Петкович (Динамо Загреб)
20. Марко П'яца (Рієка)
24. Марко Пашаліч (Рієка)
Читайте також Футбольне свято для уболівальників: хто транслюватиме матчі Євро-2024 в Україні
Італія
Головний тренер: Лучано Спаллетті
Капітан: Джанлуїджі Доннарумма
|ВОРОТАРІ
|1. Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)
12. Гульєльмо Вікаріо (Тоттенхем)
26. Алекс Мерет (Наполі)
|ЗАХИСНИКИ
|2. Джованні Ді Лоренцо (Наполі)
3. Федеріко Дімарко (Інтер)
4. Алессандро Буонджорно (Торіно)
5. Ріккардо Калафіорі (Болонья)
6. Лука Гатті (Ювентус)
13. Маттео Дарміан (Інтер)
15. Рауль Белланова (Торіно)
16. Джанлука Манчіні (Рома)
23. Алессандро Бастоні (Інтер)
24. Андреа Камбьяссо (Ювентус)
|ПІВЗАХИСНИКИ
|7. Давіде Фраттезі (Інтер)
8. Жоржиньо (Арсенал)
10. Лоренцо Пеллегріні (Рома)
16. Браян Крістанте (Рома
18. Ніколо Барелла (Інтер)
21. Ніколо Фаджолі (Ювентус)
25. Мікаель Фолоруншо (Верона)
|НАПАДНИКИ
|9. Джанлука Скамакка (Аталанта)
11. Джакомо Распадорі (Наполі)
14. Федеріко К'єза (Ювентус)
19. Маттео Ретегі (Дженоа)
20. Маттія Дзакканьї (Лаціо)
22. Стефан Ель-Шаараві (Рома)
Албанія
Головний тренер: Сілвіньо
Капітан: Берат Джимсіті
|ВОРОТАРІ
|1. Етріт Беріша (Емполі)
12. Ельхан Кастраті (Чітаделла)
23. Томаш Стракоша (Брентфорд)
|ЗАХИСНИКИ
|2. Іван Балью (Райо Вальєкано)
3. Маріо Мітай (Локомотив)
4. Ельсейд Хюсай (Лаціо)
5. Арлінд Аджеті (Клуж)
6. Берат Джимсіті (Аталанта)
13. Енеа Міхай (Фамалікао)
18. Ардіан Ісмайлі (Емполі)
24. Мараш Кумбулла (Сассуоло)
25. Насер Алії (Волунтарі)
|ПІВЗАХИСНИКИ
|8. Клаус Гьясула (Дармштадт)
10. Недім Байрамі (Сассуоло)
14. Казім Лачі (Спарта)
16. Медон Беріша (Лечче)
17. Ернест Мучі (Бешикташ)
20. Їлбер Рамадані (Лечче)
21. Крістіан Асллані (Інтер)
22. Амір Абраші (Грассхопперс)
|НАПАДНИКИ
|7. Рей Манай (Сівасспор)
9. Ясір Асані (Кванджу)
11. Армандо Броя (Фулхем)
15. Таулян Сефері (Бані Яс)
19. Мірлінд Даку (Рубін)
26. Арбер Ходжа (Динамо Загреб)
ГРУПА С
Словенія
Головний тренер: Матьяж Кек
Капітан: Ян Облак
|ВОРОТАРІ
|1. Ян Облак (Атлетіко)
12. Від Белец (АПОЕЛ)
16.Ігор Векич (Вейле)
|ЗАХИСНИКИ
|2. Жан Карнічник (Цельє)
3. Юре Балковец (Аланьяспор)
4. Міха Блажич (Лех)
6. Яка Бійол (Удінезе)
13. Ерік Янжа (Гурнік)
20. Петар Стоянович (Сампдорія)
21. Ваня Дркушич (Сочі)
23. Давід Брекало (Орландо)
|ПІВЗАХИСНИКИ
|5. Йон Горенц Станкович (Штурм)
7. Беньямін Вербич (Панатінаїкос)
8. Санді Ловрич (Удінезе)
10. Тімі Макс Елшнік (Олімпія)
14. Ясмін Куртич (Зюдтіроль)
15. Томі Хорват (Штурм)
22. Адам Черін (Панатінаїкос)
24. Ніно Жугель (Буде-Глімт)
25. Адріан Желькович (Спартак Трнава)
26. Йосип Ілічіч (Марібор)
|НАПАДНИКИ
|9. Андраш Шпорар (Панатінаїкос)
11. Беньямін Шешко (Лейпциг)
17. Ян Млакар (Піза)
18. Жан Віпотнік (Бордо)
19. Жан Целар (Лугано)
Данія
Головний тренер: Каспер Х'юлманд
Капітан: Сімон К'яєр
|ВОРОТАРІ
|1. Каспер Шмейхель (Андерлехт)
16. Мадс Хермансен (Лестер)
22. Фредерік Реннов (Уніон)
|ЗАХИСНИКИ
|2. Йоакім Андерсен (Крістал Пелас)
3. Яннік Вестергор (Лестер)
4. Сімон К'яєр (Мілан)
5. Йоакім Меле (Вольфсбург)
6. Андреас Крістенсен (Барселона)
13. Матіас Йоргенсен (Брентфорд)
17. Віктор Крістіансен (Болонья)
18. Александр Ба (Бенфіка)
25. Расмус Крістенсен (Рома)
|ПІВЗАХИСНИКИ
|7. Матіас Єнсен (Брентфорд)
8. Томас Ділейні (Андерлехт)
10. Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед)
11. Андреас Сков Ольсен (Брюгге)
14. Міккель Дамсгор (Брентфорд)
15. Крістіан Нергор (Брентфорд)
21. Мортен Х'юлманд (Спортінг)
23. П'єр-Еміль Гейб'єрг (Тоттенхем)
|НАПАДНИКИ
|9. Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед)
12. Каспер Дольберг (Андерлехт)
19. Йонас Вінд (Вольфсбург)
20. Юссуф Поульсен (Лейпциг)
24. Андерс Дреєр (Андерлехт)
26. Якоб Брун Ларсен (Бернлі)
Сербія
Головний тренер: Драган Стойкович
Капітан: Душан Тадич
|ВОРОТАРІ
|1. Педраг Райкович (Мальорка)
12. Джордже Петрович (Челсі)
23. Ваня Мілінкович-Савич (Торіно)
|ЗАХИСНИКИ
|2. Страхіня Павлович (Зальцбург)
3. Неманья Стоїч (Бачка-Топола)
4. Нікола Міленкович (Фіорентина)
6. Неманья Гудель (Севілья)
13. Мілош Велькович (Вердер)
15. Срджан Бабич (Спартак)
24. Урош Спаїч (Црвена Звезда)
25. Філіп Младенович (Панатінаїкос)
|ПІВЗАХИСНИКИ
|5. Неманья Максимович (Хетафе)
10. Душан Тадич (Фенербахче)
11. Філіп Костич (Ювентус)
16. Срджан Міяйлович (Црвена Звезда)
17. Іван Іліч (Торіно)
19. Лазар Самарджич (Удінезе)
20. Сергей Мілінкович-Савич (Аль-Хіляль)
21. Міят Гачінович (АЕК)
22. Саша Лукич (Фулхем)
26. Велько БІрманчевич (Спарта)
|НАПАДНИКИ
|7. Душан Влахович (Ювентус)
8. Лука Йович (Мілан)
9. Александар Мітрович (Аль-Хіляль)
14. Андрія Живкович (ПАОК)
18. Петар Ратков (Зальцбург)
Англія
Головний тренер: Гарет Саутгейт
Капітан: Гаррі Кейн
|ВОРОТАРІ
|1. Джордан Пікфорд (Евертон)
13. Аарон Рамсдейл (Арсенал)
23. Дін Гендерсон (Крістал Пелас)
|ЗАХИСНИКИ
|2. Кайл Вокер (Манчестер Сіті)
3. Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)
5. Джон Стоунз (Манчестер Сіті)
6. Марк Гуехі (Крістал Пелас)
8. Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль)
12. Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл)
14. Езрі Конса (Астон Вілла)
15. Льюїс Данк (Брайтон)
22. Джо Гомес (Ліверпуль)
|ПІВЗАХИСНИКИ
|4. Деклан Райс (Арсенал)
10. Джуд Беллінгем (Реал)
16. Коннор Галлахер (Челсі)
18. Ентоні Гордон (Ньюкасл)
21. Еберечі Езе (Крістал Пелас)
24. Коул Палмер (Челсі)
25. Адам Вортон (Крістал Пелас)
26. Кобі Мейну (Манчестер Юнайтед)
|НАПАДНИКИ
|7. Букайо Сака (Арсенал)
9. Гаррі Кейн (Баварія)
11. Філ Фоден (Манчестер Сіті)
17. Айвен Тоні (Брентфорд)
19. Оллі Воткінс (Астон Вілла)
20. Джаррод Боуен (Вест Гем)
Варто знати Футбольні голоси України: хто коментуватиме матчі Євро-2024
ГРУПА D
Польща
Головний тренер: Міхал Пробєж
Капітан: Роберт Левандовський
|ВОРОТАРІ
|1. Войцех Щенсни (Ювентус)
12. Лукаш Скорупскі (Болонья)
22. Марцін Булка (Ніцца)
|ЗАХИСНИКИ
|2. Бартош Саламон (Лех)
3. Павел Давідовіч (Верона)
4. Себастьян Валюкевич (Емполі)
5. Ян Беднарек (Саутгемптон)
14. Якуб Ківіор (Арсенал)
15. Тімотеуш Пухач (Кайзерслаутерн)
18. Бартош Берешинський (Емполі)
|ПІВЗАХИСНИКИ
|6. Якуб Піотровскі (Лудогорець)
8. Якуб Модер (Брайтон)
10. Пьотр Зелінський (Наполі)
11. Каміл Гросіцкі (Погонь)
13. Тарас Романчук (Ягеллонія)
17. Дам'ян Шиманський (АЕК)
19. Себастьян Франковскі (Ланс)
20. Себастьян Шиманський (Фенербахче)
21. Нікола Залевскі (Рома)
24. Бартош Сліш (Атланта Юнайтед)
25. Міхал Скураш (Брюгге)
|НАПАДНИКИ
|7. Карол Свідерскі (Верона)
9. Роберт Левандовський (Барселона)
16. Адам Букса (Антальяспор)
23. Кшиштоф Пьонтек (Башакшехір)
26. Кацпер Урбанскі (Болонья)
Нідерланди
Головний тренер: Рональд Куман
Капітан: Вірджил ван Дейк
|ВОРОТАРІ
|1. Барт Фербрюгген (Брайтон)
13. Джастін Бейло (Феєнорд)
23. Марк Флеккен (Брентфорд)
|ЗАХИСНИКИ
|2. Лутшарель Гертрейда (Феєнорд)
3. Маттейс Де Лігт (Баварія)
4. Вірджил ван Дейк (Ліверпуль)
5. Натан Аке (Манчестер Сіті)
6. Стефан Де Врей (Інтер)
12. Джеремі Фрімпонг (Баєр)
15. Мікі ван де Вен (Тоттенхем)
17. Дейлі Блінд (Жирона)
22. Дензел Думфріс (Інтер)
|ПІВЗАХИСНИКИ
|
8. Жоржиньо Вейналдум (Аль-Еттіфак)
|НАПАДНИКИ
|
7. Хаві Сімонс (Лейпциг)
Австрія
Головний тренер: Ральф Рангнік
Капітан: Марсель Забітцер
|ВОРОТАРІ
|1. Хайнц Лінднер (Юніон Сен-Жиллуаз)
12. Ніклас Хедль (Рапід)
13. Патрік Пентц (Брондбю)
|ЗАХИСНИКИ
|2. Максиміліан Вебер (Боруссія М)
3. Гернот Траунер (Феєнорд)
4. Кевін Дансо (Ланс)
5. Стефан Пош (Болонья)
14. Леопольд Керфельд (Рапід)
15. Філіп Лінхарт (Фрайбург)
16. Філіп Мвене (Майнц)
21. Флавіус Даніліуц (Зальцбург)
|ПІВЗАХИСНИКИ
|
6. Ніколас Зайвальд (Лейпциг)
|НАПАДНИКИ
|
7. Марко Арнаутович (Інтер)
Франція
Головний тренер: Дідьє Дешам
Капітан: Кіліан Мбаппе
|ВОРОТАРІ
|1. Бріс Самба (Ланс)
16. Майк Меньян (Мілан)
23. Альфонс Ареоля (Вест Гем)
|ЗАХИСНИКИ
|2. Бенжамен Павар (Інтер)
3. Ферлан Менді (Реал)
4. Дайо Упамекано (Баварія)
5. Жюль Кунде (Барселона)
17. Вільям Саліба (Арсенал)
21. Жонатан Клосс (Марсель)
22. Тео Ернандес (Мілан)
24. Ібраїма Конате (Ліверпуль)
|ПІВЗАХИСНИКИ
|
6. Едуардо Камавінга (Реал)
|НАПАДНИКИ
|
7. Антуан Грізманн (Атлетіко)
ГРУПА Е
Бельгія
Головний тренер: Доменіко Тедеско
Капітан: Кевін Де Брюйне
|ВОРОТАРІ
|1. Кун Кастельс (Вольфсбург)
12. Томаш Камінскі (Лутон)
13. Матс Селс (Ноттінгем Форест)
|ЗАХИСНИКИ
|2. Зено Дебаст (Андерлехт)
3. Артур Теат (Ренн)
4. Ваут Фаес (Лестер)
5. Ян Вертонген (Андерлехт)
21. Тімоті Кастань (Фулхем)
25. Максім Де Кейпер (Брюгге)
|ПІВЗАХИСНИКИ
|6. Аксель Вітсель (Атлетіко)
7. Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті)
8. Юрі Тілеманс (Астон Вілла)
11. Яннік Карраско (Аль-Шабаб)
16. Астер Вранкс (Вольфсбург)
17. Шарль Де Кетеларе (Аталанта)
18. Орель Мангала (Ліон)
23. Артур Вермеерен (Атлетіко)
24. Амаду Онана (Евертон)
|НАПАДНИКИ
|9. Леандро Троссар (Арсенал)
10. Ромелу Лукаку (Рома)
14. Доді Лукебакіо (Севілья)
19. Йоан Бакайоко (ПСВ)
20. Луї Опенда (Лейпциг)
22. Жеремі Доку (Манчестер Сіті)
Словаччина
Головний тренер: Франческо Кальцона
Капітан: Мілан Шкріньяр
|ВОРОТАРІ
|1. Мартін Дубравка (Ньюкасл)
12. Марек Родак (Фулхем)
23. Генріх Равас (Нью-Інгленд Революшн)
|ЗАХИСНИКИ
|2. Петер Пекарік (Герта)
3. Деніс Вавро (Копенгаген)
4. Адам Оберт (Кальярі)
6. Норберт Дьомбер (Салернітана)
14. Мілан Шкріньяр (ПСЖ)
15. Вернон Де Марко (Хатта)
16. Давід Ганцко (Феєнорд)
25. Себастьян Коша (Спартак Трнава)
|ПІВЗАХИСНИКИ
|5. Томаш Ріго (Банік)
7. Томаш Суслов (Верона)
8. Онджей Дуда (Верона)
11. Ласло Бенеш (Гамбург)
13. Патрік Грошовскі (Генк)
19. Юрай Куцка (Слован Братислава)
21. Матуш Беро (Бохум)
22. Станіслав Лоботка (Наполі)
24. Лео Сауер (Феєнорд)
|НАПАДНИКИ
|9. Роберт Боженік (Боавішта)
10. Людомір Тупта (Слован Братислава)
17. Лукаш Хараслін (Спарта)
18. Давід Стрелец (Слован Братислава)
20. Давід Дюріш (Асколі)
26. Іван Шранц (Славія)
Румунія
Головний тренер: Едвард Йорданеску
Капітан: Нікулае Станчу
|ВОРОТАРІ
|1. Флоріан Ніце (Газіантеп)
12. Гораціу Молдован (Атлетіко)
16. Стефан Тарновану (Стяуа)
|ЗАХИСНИКИ
|2. Андрей Раціу (Райо Вальєкано))
3. Раду Дрегушин (Тоттенхем)
4. Адріан Рус (Пафос)
5. Йонуц Неделчару (Палермо)
11. Нікушор Банку (Університатя Крайова)
15. Андрей Бурча (Аль-Ухдуд)
22. Васіле Могош (Клуж)
24. Богдан Раковіцан (Ракув)
|ПІВЗАХИСНИКИ
|6. Маріуш Марін (Піза)
8. Александру Чикилдеу (Коньяспор)
10. Яніс Хаджі (Алавес)
13. Валентін Міхайла (Парма)
14. Даріус Олару (Стяуа)
17. Флорінел Коман (Стяуа)
18. Разван Марін (Емполі)
20. Денніс Ман (Парма)
21. Нікулае Станчу (Дамак)
23. Деян Сореску (Газіантеп)
26. Адріан Шут (Стяуа)
|НАПАДНИКИ
|7. Деніс Алібек (Аль-Муайдар)
9. Георге Пушкаш (Барі)
19. Деніс Драгуш (Газіантеп)
25. Даніель Бірлігя (Клуж)
До теми Як Україна виступала на Євро: скандал в Донецьку, провал Фоменка та рятівний гол Довбика
Україна
Головний тренер: Сергій Ребров
Капітан: Андрій Ярмоленко
|ВОРОТАРІ
|1. Георгій Бущан (Динамо)
12. Анатолій Трубін (Бенфіка)
23. Андрій Лунін (Реал)
|ЗАХИСНИКИ
|2. Юхим Конопля (Шахтар)
3. Олександр Сваток (Дніпро-1)
4. Максим Таловєров (ЛАСК)
13. Ілля Забарний (Борнмут)
16. Віталій Миколенко (Евертон)
21. Валерій Бондар (Шахтар)
22. Микола Матвієнко (Шахтар)
24. Олександр Тимчик (Динамо)
26. Богдан Михайліченко (Полісся)
|ПІВЗАХИСНИКИ
|5. Сергій Сидорчук (Вестерло)
6. Тарас Степаненко (Шахтар)
8. Руслан Маліновський (Дженоа)
14. Георгій Судаков (Шахтар)
15. Віктор Циганков (Жирона)
17. Олександр Зінченко (Арсенал)
18. Володимир Бражко (Динамо)
19. Микола Шапаренко (Динамо)
20. Олександр Зубков (Шахтар)
|НАПАДНИКИ
|7. Андрій Ярмоленко (Динамо)
9. Роман Яремчук (Валенсія)
10. Михайло Мудрик (Челсі)
11. Артем Довбик (Жирона)
25. Владислав Ванат (Динамо)
ГРУПА F
Туреччина
Головний тренер: Вінченцо Монтелла
Капітан: Хакан Чалханоглу
|ВОРОТАРІ
|1. Мерт Гюнок (Бешикташ)
12. Алтай Байиндир (Манчестер Юнайтед)
23. Угурджан Чакир (Трабзонспор)
|ЗАХИСНИКИ
|2. Зекі Челік (Рома)
3. Меріх Демірал (Аль-Ахлі)
4. Самет Акайдін (Панатінаїкос)
13. Ахметджан Каплан (Аякс)
14. Абдулкерім Байдакчі (Галатасарай)
18. Мерт Мюлдюр (Фенербахче)
20. Ферді Кадіоглу (Фенербахче)
22. Каан Айхан (Галатасарай)
|ПІВЗАХИСНИКИ
|5. Окай Йокушлу (Вест Бромвич)
6. Оркун Кокчу (Бенфіка)
7. Керем Актюркоглу (Галатасарай)
8. Арда Гюлер (Реал)
10. Хакан Чалханоглу (Інтер)
15. Саліх Озджан (Боруссія Дортмунд)
16. Ісмаїл Юксек (Фенербахче)
17. Ірфан Кахведжи (Фенербахче)
25. Юнус Акгюн (Лестер)
|НАПАДНИКИ
|9. Дженк Тосун (Бешикташ)
11. Юсуф Язиджи (Лілль)
19. Кенан Їлдиз (Ювентус)
21. Банш Алпер Їлмаз (Галатасарай)
24. Семіх Киличсой (Бешикташ)
26. Бертуг Їлдирим (Рен)
Грузія
Головний тренер: Віллі Саньоль
Капітан: Гурам Кашія
|ВОРОТАРІ
|1. Гіоргі Лорія (Динамо Тбілісі)
12. Лука Гугешашвілі (Карабах)
25. Гіоргі Мамардашвілі (Валенсія)
|ЗАХИСНИКИ
|2. Отар Какабадзе (Краковія)
3. Лаша Двалі (АПОЕЛ)
4. Гурам Кашия (Слован Братислава)
5. Соломон Квірквелія (Аль-Ухдуд)
13. Гіоргі Гочолейшвілі (Шахтар)
14. Лука Лочошвілі (Кремонезе)
15. Гіоргі Гвелесіані (Персеполіс)
24. Джемал Табідзе (Панетолікос)
|ПІВЗАХИСНИКИ
|6. Гіоргі Кочорашвілі (Леванте)
9. Зуріко Давіташвілі (Бордо)
10. Гіоргі Чакветадзе (Вотфорд)
16. Ніка Квеквескірі (Лех)
17. Отар Кітеїшвілі (Штурм)
18. Сандро Алтунашвілі (Вольфсбергер)
19. Леван Шенгелія (Панетолікос)
20. Анзор Меквалішвілі (Панетолікос)
21. Гіоргі Цитаїшвілі (Динамо Батумі)
23. Саба Лобжанідзе (Атланта Юнайтед)
26. Габріель Сігуа (Базель)
|НАПАДНИКИ
|7. Хвіча Кварацхелія (Наполі)
8. Буду Зівзівадзе (Карлсруе)
11. Гіоргі Квілітая (АПОЕЛ)
22. Жорж Мікаутадзе (Метц)
Португалія
Головний тренер: Роберто Мартінес
Капітан: Кріштіану Роналду
|ВОРОТАРІ
|1. Руї Патрісіу (Рома)
12. Жозе Са (Вулверхемптон)
22. Діогу Кошта (Порту)
|ЗАХИСНИКИ
|2. Нельсон Семеду (Вулверхемптон)
3. Пепе (Порту)
4. Рубен Діаш (Манчестер Сіті)
5. Діогу Далот (Манчестер Юнайтед)
13. Данілу Перейра (ПСЖ)
14. Гонсалу Інасіу (Спортінг)
19. Нуну Мендеш (ПСЖ)
20. Жоау Канселу (Барселона)
24. Антоніу Сілва (Бенфіка)
|ПІВЗАХИСНИКИ
|6. Жоау Пальїнья (Фулхем)
8. Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
10. Бернарду Сілва (Манчестер Сіті)
15. Жоау Невеш (Бенфіка)
16. Матеус Нуньєс (Манчестер Сіті)
17. Рубен Невеш (Аль-Хіляль)
23. Вітінья (ПСЖ)
|НАПАДНИКИ
|7. Кріштіану Роналду (Аль-Наср)
9. Гонсалу Рамуш (ПСЖ)
11. Жоау Феліш (Барселона)
17. Рафаель Леау (Мілан)
21. Діогу Жота (Ліверпуль)
25. Педро Нету (Вулверхемптон)
26. Франсішку Койсенсау (Порту)
Читайте також Солідні призові: скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024
Чехія
Головний тренер: Іван Гашек
Капітан: Томаш Соучек
|ВОРОТАРІ
|1. Їндрих Станек (Славія)
16. Матей Коварж (Баєр)
23. Вітеслав Ярош (Штурм)
|ЗАХИСНИКИ
|2. Давід Зіма (Славія)
3. Томаш Холеш (Славія)
4. Робін Гранац (Вікторія)
5. Владімір Цоуфал (Вест Гем)
6. Мартін Вітік (Спарта)
12. Давід Доудера (Славія)
15. Давід Юрасек (Гоффенхайм)
18. Ладіслав Крейчі (Спарта)
24. Томаш Влчек (Славія)
|ПІВЗАХИСНИКИ
|7. Антонін Барак (Фіорентина)
14. Лукаш Провод (Славія)
17. Вацлав Черни (Вольфсбург)
20. Ондрей Лінгр (Феєнорд)
21. Лукаш Черв (Вікторія)
22. Томаш Соучек (Вест Гем)
25. Павел Шульц (Вікторія)
26. Матей Юрасек (Славія)
|НАПАДНИКИ
|9. Адам Гложек (Баєр)
10. Патрік Шик (Баєр)
11. Юрай Кухта (Спарта)
13. Моймир Хитіл (Славія)
19. Томаш Хори (Вольфсбург)