Повний перелік гравців на Євро-2024: заявки команд-учасниць чемпіонату Європи

24 національні збірні оголосили заявки на змагання в Німеччині. На Євро-2024 зможуть зіграти 621 футболіст, оскільки Франція та Бельгія використали неповний ліміт для заявки

Вже у п'ятницю, 14 червня, в Німеччині стартує чемпіонат Європи. На турнір приїдуть 24 найкращі збірні континенту, які будуть розподілені по шести групах.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Кожна команда мала можливість подати заявку з 26-ти гравців, серед яких троє – воротарі. 24 Канал представляє список всіх гравців, які можуть взяти участь на Євро-2024.

ГРУПА А

Німеччина

Головний тренер: Юліан Нагельсманн

Капітан: Ілкай Гюндоган

ВОРОТАРІ 1. Мануель Ноєр (Баварія)

12. Олівер Бауманн (Гоффенхайм)

23. Марк-Андре тер Штеген (Барселона) ЗАХИСНИКИ 2. Антоніо Рюдігер (Реал)

3. Давід Раум (Лейпциг)

4. Джонатан Та (Баєр)

6. Йозуа Кімміх (Баварія)

15. Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд)

16. Вальдемар Антон (Штутгарт)

18. Максіміліан Міттельштадт (Штуттгарт)

20. Бенжамін Хенрікс (Лейпциг)

24. Робін Кох (Айнтрахт) ПІВЗАХИСНИКИ 5. Паскаль Гросс (Брайтон)

6. Тоні Кроос (Реал)

10. Джамал Мусіала (Баварія)

11. Кріс Фюріх (Штутгарт)

17. Флоріан Вірц (Баєр)

19. Лерой Сане (Баварія)

21. Ілкай Гюндоган (Барселона)

23. Роберт Андріх (Баєр)

25. Александар Павлович (Баварія) НАПАДНИКИ 7. Кай Гаверц (Арсенал)

9. Ніклас Фюллькруг (Боруссія Дортмунд)

13. Томас Мюллер (Баварія)

14. Максиміліан Баєр (Гоффенхайм)

26. Деніз Ундав (Штутгарт)

Шотландія

Головний тренер: Стів Кларк

Капітан: Ендрю Робертсон

ВОРОТАРІ 1. Агнус Ганн (Норвіч)

12. Ліам Келлі (Мазервелл)

21. Зандер Кларк (Хартс) ЗАХИСНИКИ 2. Ентоні Ралстон (Селтік)

3. Ендрю Робертсон (Ліверпуль)

5. Грант Хенлі (Норвіч)

6. Кіран Тірні (Реал Сосьєдад)

13. Джек Хендрі (Аль-Еттіфак)

15. Раян Портеус (Вотфорд)

16. Ліам Купер (Лідс)

22. Росс Макрорі (Брістоль)

24. Грегг Тейлор (Селтік)

26. Скотт Маккенна (Копенгаген) ПІВЗАХИСНИКИ 4. Скотт Мактоміней (Манчестер Юнайтед)

7. Джон Макгінн (Астон Вілла)

8. Каллум Макгрегор (Селтік)

11. Раян Крісті (Борнмут)

14. Біллі Гілмор (Брайтон)

17. Стюарт Армстронг (Саутгемптон)

20. Раян Джек (Рейнджерс)

23. Кенні Маклін (Норвіч) НАПАДНИКИ 9. Лоуренс Шенкленд (Хартс)

10. Че Адамс (Саутгемптон)

18. Льюїс Морган (Нью-Йорк Ред Буллз)

19. Томмі Конвей (Брістоль)

25. Джеймс Форрест (Селтік)

Угорщина

Головний тренер: Марко Россі

Капітан: Домінік Собослаї

ВОРОТАРІ 1. Петер Гулачі (Лейпциг)

12. Денеш Дібус (Ференцварош)

22. Петер Саппанош (Пакш) ЗАХИСНИКИ 2. Адам Ланг (Омонія)

3. Ботонд Балог (Парма),

4. Аттіла Салаї (Фрайбург)

5. Аттіла Фіола (Фехервар)

6. Віллі Орбан (Лейпциг)

11. Мілош Керкез (Борнмут)

14. Бендегуз Болла (Серветт)

18.Жолт Надь (Академія Пушкаша)

21. Ендре Ботка (Ференцварош)

24. Мартон Дардаї (Герта) ПІВЗАХИСНИКИ 7. Лоїк Него (Гавр)

8. Адам Надь (Спеція)

10. Домінік Собослаї (Ліверпуль)

13. Адам Шафер (Уніон)

15. Ласло Кляйнхаслер (Хайдук)

17. Каллум Стайлз (Сандерленд)

26. Міхай Ката (МТК). НАПАДНИКИ 9. Мартін Адам (Ульсан)

16. Даніель Газдаг (Філадельфія)

19. Барнабаш Варга (Ференцварош)

23. Кевін Чобот (Уйпешт)

20. Ролланд Шаллаї (Фрайбург)

25. Крістофер Хорват (Кечкемет)

Швейцарія

Головний тренер: Мурат Якін

Капітан: Граніт Джака

ВОРОТАРІ 1. Янн Зоммер (Інтер)

12. Айвон Мвого (Лорьян)

23. Грегор Кобель (Боруссія Дортмунд) ЗАХИСНИКИ 2. Леонідас Стергіу (Штутгарт)

3. Сільвен Відмер (Майнц)

4. Ніко Ельведі (Боруссія М)

5. Мануель Аканджі (Манчестер Сіті)

13. Рікардо Родрігес (Торіно)

15. Седрік Цезігер (Вольфсбург)

20. Мішель Ебішер (Болонья)

22. Фабіан Шер (Ньюкасл) ПІВЗАХИСНИКИ 6. Деніс Закарія (Монако)

8. Ремо Фройлер (Болонья)

10. Граніт Джака (Баєр)

11. Ренато Штеффен (Лугано)

14. Стівен Цубер (АЕК)

16. Венсан Сьєрро (Тулуза)

23. Джердан Шакірі (Чікаго Файр)

24. Ардон Яшарі (Люцерн)

26. Фабіан Рідер (Ренн) НАПАДНИКИ 7. Брель Емболо (Монако)

9. Ноа Окафор (Мілан)

17. Бруно Варгас (Аугсбург)

18. Квадво Дуа (Лудогорець)

19. Ден Ндой (Болонья)

25. Зекі Амдуні (Бернлі)

ГРУПА B

Іспанія

Головний тренер: Луїс де ла Фуенте

Капітан: Альваро Мората

ВОРОТАРІ 1. Давід Райя (Арсенал)

13. Алекс Реміро (Реал Сосьєдад)

23. Унаї Сімон (Атлетік) ЗАХИСНИКИ 2. Дані Карвахаль (Реал)

3. Робін Ле Норман (Реал Сосьєдад)

4. Начо Фернандес (Реал)

5. Даніель Вівіан (Атлетік)

12. Алекс Грімальдо (Баєр)

14. Аймерік Лпорт (Аль-Наср)

22. Хесус Навас (Севілья)

24. Марк Кукурелья (Челсі) ПІВЗАХИСНИКИ 6. Мікель Меріно (Реал Сосьедад)

8. Фабіан Руїс (ПСЖ)

10. Дані Ольмо (Лейпциг)

15. Алекс Баена (Вільярреал)

16. Родрі (Манчестер Сіті)

18. Мікель Субіменді (Реал Сосьедад)

20. Педрі (Барселона)

25. Фермін Лопес (Барселона) НАПАДНИКИ 7. Альваро Мората (Атлетіко)

9. Хоселу (Реал)

11. Ферран Торрес (Барселона)

17. Ніко Вільямс (Атлетік)

19. Ламін Ямал (Барселона)

21. Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад)

26. Айозе Перес (Бетіс)

Хорватія

Головний тренер: Златко Далич

Капітан: Лука Модрич