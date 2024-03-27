Збірна України успішно пройшла кваліфікацію на Євро-2024. Команда Сергія Реброва не подолала групову стадію, але зуміла пройти Боснію і Герцеговину та Ісландію у плей-оф. Для нашої команди це вже четвертий вихід на чемпіонат Європи, причому поспіль. 24 канал згадує, як Україна раніше виступала на континентальних першостях.

До теми Календар матчів збірної України з футболу на 2024 рік: хто суперники, дати ігор та турніри

ЄВРО-2012

Участь на своєму першому чемпіонаті Європи Україна не здобувала через кваліфікацію. Це право наша країна отримала у 2007-му, коли УЄФА обрав Україну та Польщу господарями Євро-2012. Таким чином, "синьо-жовті" не проходили відбір, замість нього команда зіграла аж 25 товариських матчів:

Україна – Литва 4:0

Україна – Румунія 3:2

Норвегія – Україна 0:1

Україна – Нідерланди 1:1

Польща – Україна 1:1

Україна – Чилі 2:1

Україна – Канада 2:2

Бразилія – Україна 2:0

Швейцарія – Україна 2:2

Румунія – Україна 2:2 (пен. – 2:4)

(пен. – 2:4) Швеція – Україна 1:1 (пен. – 4:5)

(пен. – 4:5) Україна – Італія 0:2

Україна – Узбекистан 2:0

Україна – Франція 1:4

Україна – Швеція 0:1

Україна – Уругвай 2:3

Чехія – Україна 4:0

Україна – Болгарія 3:0

Естонія – Україна 0:2

Україна – Німеччина 3:3

Україна – Австрія 2:1

Ізраїль – Україна 2:3

Україна – Естонія 4:0

Австрія – Україна 3:2

Україна – Туреччина 0:2

Як видно, статистика доволі посередня – 10 перемог при семи нічиїх та восьми поразках. При цьому підготовка до домашнього Євро запам'яталась скандалами з тренерською посадою.

Федерація зробила ставку на Мирона Маркевича, який почав готувати команду до домашнього турніру, але після чотирьох ігор (+3=1-0) пішов з посади через конфлікт між ФФУ та Металістом, де він продовжував працювати тренером.

На наступні вісім матчів виконуючим обов'язки став Юрій Калитвинцев (+1=5-2), а з квітня 2011-го посаду довірили вже перевіреному Олегу Блохіну. Саме він виводив України у чвертьфінал чемпіонату світу-2006.

Результати спарингів за старого-нового тренера були такими ж посередніми (+6=1-6), але на самому Євро команда не вдарила обличчям у багнюку. Правда, і завдання з виходу із групи Україна не виконала.

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Англія 2 1 0 5-3 7 2 Франція 1 1 1 3-3 4 3 Україна 1 0 2 2-4 3 4 Швеція 1 0 2 5-5 3

Стартову гру проти Швеції у Києві "синьо-жовті" виграли на характері. Після голу Златана Ібрагімовича дублем після подач з флангів відзначився Андрій Шевченко. А ось дві зустрічі проти топ-збірних у Донецьку наша команда програла.

Як Україна здолала Швецію:

Французи виграли доволі комфортно, хоча той матч переривала сильна злива на годину з гаком. А у вирішальній зустрічі із англійцями все вирішив гол від Руні та скандальне рішення від Віктора Кашшаї. Суддя не зарахував очевидний гол Марко Девича.

Відео незарахованого голу Девича:

Тоді Джон Террі вибив м'яч зі своїх воріт вже після того, як той перетнув лінію. Проте заради справедливості варто сказати, що у Мілевського, який скидав на Девича, був явний офсайд. Але арбітр проспав і цей момент. Зрештою Україна фінішувала у групі на третій сходинці.

Всі матчі на Євро-2012:

ДАТА МІСТО МАТЧ РАХУНОК ГОЛИ 11 червня Київ Україна – Швеція 2:1 Шевченко, 55, 62 – Ібрагімович, 52 15 червня Донецьк Україна – Франція 0:2 Менез, 53, Кабай, 56 19 червня Донецьк Англія – Україна 1:0 Руні, 48

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ЄВРО-2016

Відбір на наступне Євро проходив на позитивній ноті, але все ж із кількома ложками дьогтю. Тренувати команду залишився Михайло Фоменко, який ледь не вивів Україну на Мундіаль-2014. Тоді у плей-оф наша збірна обіграла Францію вдома 2:0, але на виїзді провалилась (0:3).

Формат та склад суперників у кваліфікації на Євро давав оптимізм. Прямі конкуренти – кризова Іспанія та посередня Словаччина. Більш того, це був перший чемпіонат Європи з 24-ма командами. Тому напряму на турнір виходили топ-2 команди групи, а третє місце потрапляло у стикові зустрічі.

Проте якщо з Білоруссю, Люксембургом та Македонією українці взяли максимум очок, то проти головних фаворитів – лише один бал (гостьові 0:0 зі словаками). Ключовою стала поразка нашому прямому конкуренту вдома у стартовій грі.

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Іспанія 9 0 1 23-3 27 2 Словаччина 7 1 2 17-8 22 3 Україна 6 1 3 14-4 19 4 Білорусь 3 2 5 8-14 11 5 Люксембург 1 1 8 6-27 4 6 Македонія 1 1 8 6-18 4

Україна – Словаччина 0:1

Білорусь – Україна 0:2

Україна – Македонія 1:0

Люксембург – Україна 0:3

Іспанія – Україна 1:0

Україна – Люксембург 3:0

Україна – Білорусь 3:1

Словаччина – Україна 0:0

Македонія – Україна 0:2

Україна – Іспанія 0:1

Матчі плей-оф:

Україна – Словенія 2:0

Словенія – Україна 1:1

Зазвичай у плей-оф Україна провалювалась, але Фоменку та компанії вдалось зламати цю традицію. Словенія була пройдена на класі – 2:0 у Львові та 1:1 в Мариборі. Цим "синьо-жовті" вперше подолали стики, а також помстились балканцям за прикрий виліт у відборі на Євро-2000.

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На чемпіонат Європи у Францію Україна їхала з великим оптимізмом. Група випала непроста, чинні на той момент чемпіони світу німці та міцні поляки. Проте наявність у квартеті дебютанта Північної Ірландії давало надію на вихід у плейоф.

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Німеччина 2 1 0 3-0 7 2 Польща 2 1 0 2-0 7 3 Північна Ірландія 1 0 2 2-2 3 4 Україна 0 0 3 0-5 0

Туди потрапляли не тільки перші дві команди квартету, а ще і 4 з 6-ти найкращих третіх місць. Проте наші очікування розбились об жорстку реальність. Україна без шансів програла всі три матчі, достроково вилетіла з Євро та навіть не забила жодного голу. А заміна Зозулі на Тимощука в кінці останнього матчу на ЧЄ досі мариться у жахливих снах нашим фанатам.

Провал у матчі проти Північної Ірландії:

Всі матчі на Євро-2016:

ДАТА МІСТО МАТЧ РАХУНОК ГОЛИ 12 червня Лілль Німеччина – Україна 2:0 Мустафі, 19, Швайнштайгер, 90+2 16 червня Ліон Україна – Півн. Ірландія 0:2 Маколі, 49, Макгінн, 90+6 21 червня Марсель Україна – Польща 0:1 Блащиковскі, 54

ЄВРО-2020

А ось минулий Євро став справжньою віддушиною для українських фанатів. Було зрозуміло, що Андрій Шевченко не робив ставку на відбір ЧС-2018, який проходив у Росії. Це дозволило підійти до кваліфікації на Євро дуже підготовленими.

Група була непроста у нашої команди – чинні на той момент чемпіони Європи португальці та непоступливі серби. Правда, у нашої команди був запасний варіант із плей-оф у разі невиходу напряму з першого або другого місця.

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Україна 6 2 0 17-4 20 2 Португалія 5 2 1 22-6 17 3 Сербія 4 2 2 17-17 14 4 Люксембург 1 1 6 7-16 4 5 Литва 0 1 7 5-25 1

Португалія – Україна 0:0

Люксембург – Україна 1:2

Україна – Сербія 5:0

Україна – Люксембург 1:0

Литва – Україна 0:3

Україна – Литва 2:0

Україна – Португалія 2:1

Сербія – Україна 2:2

Втім Україна пронеслась у відборі та не програла жодного матчу. А домашні перемога над Португалією та розгром Сербії увійшли у список найкращих ігор в історії збірної. На турнір команда Шевченка їхала із великим оптимізмом, причому на жеребкуванні була у першому кошику.

Суперник із другого кошика випав непростий (Нідерланди), а ось інші двоє опонентів Австрія та Північна Македонія виглядали робочими варіантами. Зрештою на Євро-2020 наша команда показала відмінний результат, але за дуже посередньої гри.

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Україна змогла дати бій нідерландцям та навіть відігратися з 0:2 на 2:2, але все ж пропустила третій під завісу гри. Перемога над македонцями 2:1 далась дуже важко. Тоді ще і Маліновський схибив з пенальті, але голи Яремчука та Ярмоленка принесли нашій збірній перемогу.

Божевільний матч проти Нідерландів:

Зрештою у вирішальному матчі з Австрією наша команда була зовсім сірою та програла 0:1. Проте злі язики подейкують, що тоді посісти третє місце було більш вигідним сценарієм. Адже друге місце групи виходило на Італію, а третє – з великою долею ймовірності на шведів, які несподівано обійшли у групі Іспанію.

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Нідерланди 3 0 0 8-2 9 2 Австрія 2 0 1 4-3 6 3 Україна 1 0 2 4-5 3 4 Північна Македонія 0 0 3 2-8 0

Навіть якщо такий розрахунок і був, він себе виправдав з точки зору результату. Матч зі Швецією вийшов досить рівним, на точний удар від Зінченка голом з дальньої відстані відзначився Форсберг. Гра йшла до серії пенальті, але Україна вирішила спробувати вирвати перемогу в ігровий час та здобула успіх.

Огляд матчу проти Швеції:

На 120+1 хвилині Зінченко навісом знайшов голову Довбика, який вийшов на заміну. Форвард уникнув офсайда та головою пробив воротаря, вивівши Україну у чвертьфінал. Правда, там наша команда розгромно та без шансів вилетіла від Англії, але все ж результат був досягнений.

Всі матчі на Євро-2020: