Збірна України успішно пройшла кваліфікацію на Євро-2024. Команда Сергія Реброва не подолала групову стадію, але зуміла пройти Боснію і Герцеговину та Ісландію у плей-оф. Для нашої команди це вже четвертий вихід на чемпіонат Європи, причому поспіль. 24 канал згадує, як Україна раніше виступала на континентальних першостях.
До теми Календар матчів збірної України з футболу на 2024 рік: хто суперники, дати ігор та турніри
ЄВРО-2012
Участь на своєму першому чемпіонаті Європи Україна не здобувала через кваліфікацію. Це право наша країна отримала у 2007-му, коли УЄФА обрав Україну та Польщу господарями Євро-2012. Таким чином, "синьо-жовті" не проходили відбір, замість нього команда зіграла аж 25 товариських матчів:
- Україна – Литва 4:0
- Україна – Румунія 3:2
- Норвегія – Україна 0:1
- Україна – Нідерланди 1:1
- Польща – Україна 1:1
- Україна – Чилі 2:1
- Україна – Канада 2:2
- Бразилія – Україна 2:0
- Швейцарія – Україна 2:2
- Румунія – Україна 2:2 (пен. – 2:4)
- Швеція – Україна 1:1 (пен. – 4:5)
- Україна – Італія 0:2
- Україна – Узбекистан 2:0
- Україна – Франція 1:4
- Україна – Швеція 0:1
- Україна – Уругвай 2:3
- Чехія – Україна 4:0
- Україна – Болгарія 3:0
- Естонія – Україна 0:2
- Україна – Німеччина 3:3
- Україна – Австрія 2:1
- Ізраїль – Україна 2:3
- Україна – Естонія 4:0
- Австрія – Україна 3:2
- Україна – Туреччина 0:2
Як видно, статистика доволі посередня – 10 перемог при семи нічиїх та восьми поразках. При цьому підготовка до домашнього Євро запам'яталась скандалами з тренерською посадою.
Федерація зробила ставку на Мирона Маркевича, який почав готувати команду до домашнього турніру, але після чотирьох ігор (+3=1-0) пішов з посади через конфлікт між ФФУ та Металістом, де він продовжував працювати тренером.
На наступні вісім матчів виконуючим обов'язки став Юрій Калитвинцев (+1=5-2), а з квітня 2011-го посаду довірили вже перевіреному Олегу Блохіну. Саме він виводив України у чвертьфінал чемпіонату світу-2006.
Результати спарингів за старого-нового тренера були такими ж посередніми (+6=1-6), але на самому Євро команда не вдарила обличчям у багнюку. Правда, і завдання з виходу із групи Україна не виконала.
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Англія
|2
|1
|0
|5-3
|7
|2
|Франція
|1
|1
|1
|3-3
|4
|3
|Україна
|1
|0
|2
|2-4
|3
|4
|Швеція
|1
|0
|2
|5-5
|3
Стартову гру проти Швеції у Києві "синьо-жовті" виграли на характері. Після голу Златана Ібрагімовича дублем після подач з флангів відзначився Андрій Шевченко. А ось дві зустрічі проти топ-збірних у Донецьку наша команда програла.
Як Україна здолала Швецію:
Французи виграли доволі комфортно, хоча той матч переривала сильна злива на годину з гаком. А у вирішальній зустрічі із англійцями все вирішив гол від Руні та скандальне рішення від Віктора Кашшаї. Суддя не зарахував очевидний гол Марко Девича.
Відео незарахованого голу Девича:
Тоді Джон Террі вибив м'яч зі своїх воріт вже після того, як той перетнув лінію. Проте заради справедливості варто сказати, що у Мілевського, який скидав на Девича, був явний офсайд. Але арбітр проспав і цей момент. Зрештою Україна фінішувала у групі на третій сходинці.
Всі матчі на Євро-2012:
|ДАТА
|МІСТО
|МАТЧ
|РАХУНОК
|ГОЛИ
|11 червня
|Київ
|Україна – Швеція
|2:1
|Шевченко, 55, 62 – Ібрагімович, 52
|15 червня
|Донецьк
|Україна – Франція
|0:2
|Менез, 53, Кабай, 56
|19 червня
|Донецьк
|Англія – Україна
|1:0
|Руні, 48
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ЄВРО-2016
Відбір на наступне Євро проходив на позитивній ноті, але все ж із кількома ложками дьогтю. Тренувати команду залишився Михайло Фоменко, який ледь не вивів Україну на Мундіаль-2014. Тоді у плей-оф наша збірна обіграла Францію вдома 2:0, але на виїзді провалилась (0:3).
Формат та склад суперників у кваліфікації на Євро давав оптимізм. Прямі конкуренти – кризова Іспанія та посередня Словаччина. Більш того, це був перший чемпіонат Європи з 24-ма командами. Тому напряму на турнір виходили топ-2 команди групи, а третє місце потрапляло у стикові зустрічі.
Проте якщо з Білоруссю, Люксембургом та Македонією українці взяли максимум очок, то проти головних фаворитів – лише один бал (гостьові 0:0 зі словаками). Ключовою стала поразка нашому прямому конкуренту вдома у стартовій грі.
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Іспанія
|9
|0
|1
|23-3
|27
|2
|Словаччина
|7
|1
|2
|17-8
|22
|3
|Україна
|6
|1
|3
|14-4
|19
|4
|Білорусь
|3
|2
|5
|8-14
|11
|5
|Люксембург
|1
|1
|8
|6-27
|4
|6
|Македонія
|1
|1
|8
|6-18
|4
- Україна – Словаччина 0:1
- Білорусь – Україна 0:2
- Україна – Македонія 1:0
- Люксембург – Україна 0:3
- Іспанія – Україна 1:0
- Україна – Люксембург 3:0
- Україна – Білорусь 3:1
- Словаччина – Україна 0:0
- Македонія – Україна 0:2
- Україна – Іспанія 0:1
Матчі плей-оф:
- Україна – Словенія 2:0
- Словенія – Україна 1:1
Зазвичай у плей-оф Україна провалювалась, але Фоменку та компанії вдалось зламати цю традицію. Словенія була пройдена на класі – 2:0 у Львові та 1:1 в Мариборі. Цим "синьо-жовті" вперше подолали стики, а також помстились балканцям за прикрий виліт у відборі на Євро-2000.
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На чемпіонат Європи у Францію Україна їхала з великим оптимізмом. Група випала непроста, чинні на той момент чемпіони світу німці та міцні поляки. Проте наявність у квартеті дебютанта Північної Ірландії давало надію на вихід у плейоф.
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Німеччина
|2
|1
|0
|3-0
|7
|2
|Польща
|2
|1
|0
|2-0
|7
|3
|Північна Ірландія
|1
|0
|2
|2-2
|3
|4
|Україна
|0
|0
|3
|0-5
|0
Туди потрапляли не тільки перші дві команди квартету, а ще і 4 з 6-ти найкращих третіх місць. Проте наші очікування розбились об жорстку реальність. Україна без шансів програла всі три матчі, достроково вилетіла з Євро та навіть не забила жодного голу. А заміна Зозулі на Тимощука в кінці останнього матчу на ЧЄ досі мариться у жахливих снах нашим фанатам.
Провал у матчі проти Північної Ірландії:
Всі матчі на Євро-2016:
|ДАТА
|МІСТО
|МАТЧ
|РАХУНОК
|ГОЛИ
|12 червня
|Лілль
|Німеччина – Україна
|2:0
|Мустафі, 19, Швайнштайгер, 90+2
|16 червня
|Ліон
|Україна – Півн. Ірландія
|0:2
|Маколі, 49, Макгінн, 90+6
|21 червня
|Марсель
|Україна – Польща
|0:1
|Блащиковскі, 54
ЄВРО-2020
А ось минулий Євро став справжньою віддушиною для українських фанатів. Було зрозуміло, що Андрій Шевченко не робив ставку на відбір ЧС-2018, який проходив у Росії. Це дозволило підійти до кваліфікації на Євро дуже підготовленими.
Група була непроста у нашої команди – чинні на той момент чемпіони Європи португальці та непоступливі серби. Правда, у нашої команди був запасний варіант із плей-оф у разі невиходу напряму з першого або другого місця.
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Україна
|6
|2
|0
|17-4
|20
|2
|Португалія
|5
|2
|1
|22-6
|17
|3
|Сербія
|4
|2
|2
|17-17
|14
|4
|Люксембург
|1
|1
|6
|7-16
|4
|5
|Литва
|0
|1
|7
|5-25
|1
- Португалія – Україна 0:0
- Люксембург – Україна 1:2
- Україна – Сербія 5:0
- Україна – Люксембург 1:0
- Литва – Україна 0:3
- Україна – Литва 2:0
- Україна – Португалія 2:1
- Сербія – Україна 2:2
Втім Україна пронеслась у відборі та не програла жодного матчу. А домашні перемога над Португалією та розгром Сербії увійшли у список найкращих ігор в історії збірної. На турнір команда Шевченка їхала із великим оптимізмом, причому на жеребкуванні була у першому кошику.
Суперник із другого кошика випав непростий (Нідерланди), а ось інші двоє опонентів Австрія та Північна Македонія виглядали робочими варіантами. Зрештою на Євро-2020 наша команда показала відмінний результат, але за дуже посередньої гри.
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Україна змогла дати бій нідерландцям та навіть відігратися з 0:2 на 2:2, але все ж пропустила третій під завісу гри. Перемога над македонцями 2:1 далась дуже важко. Тоді ще і Маліновський схибив з пенальті, але голи Яремчука та Ярмоленка принесли нашій збірній перемогу.
Божевільний матч проти Нідерландів:
Зрештою у вирішальному матчі з Австрією наша команда була зовсім сірою та програла 0:1. Проте злі язики подейкують, що тоді посісти третє місце було більш вигідним сценарієм. Адже друге місце групи виходило на Італію, а третє – з великою долею ймовірності на шведів, які несподівано обійшли у групі Іспанію.
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Нідерланди
|3
|0
|0
|8-2
|9
|2
|Австрія
|2
|0
|1
|4-3
|6
|3
|Україна
|1
|0
|2
|4-5
|3
|4
|Північна Македонія
|0
|0
|3
|2-8
|0
Навіть якщо такий розрахунок і був, він себе виправдав з точки зору результату. Матч зі Швецією вийшов досить рівним, на точний удар від Зінченка голом з дальньої відстані відзначився Форсберг. Гра йшла до серії пенальті, але Україна вирішила спробувати вирвати перемогу в ігровий час та здобула успіх.
Огляд матчу проти Швеції:
На 120+1 хвилині Зінченко навісом знайшов голову Довбика, який вийшов на заміну. Форвард уникнув офсайда та головою пробив воротаря, вивівши Україну у чвертьфінал. Правда, там наша команда розгромно та без шансів вилетіла від Англії, але все ж результат був досягнений.
Всі матчі на Євро-2020:
|ДАТА
|МІСТО
|МАТЧ
|РАХУНОК
|ГОЛИ
|13 червня
|Амстердам
|Нідерланди – Україна
|3:2
|Вейналдум, 52, Вегхорст, 58, Думфріс, 85 – Ярмоленко, 75, Яремчук, 79
|17 червня
|Бухарест
|Україна – Півн. Македонія
|2:1
|Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 – Аліоскі. 57 (пен)
|21 червня
|Бухарест
|Україна – Австрія
|0:1
|Баумгартнер, 21
|29 червня
|Глазго
|Швеція – Україна
|2:1
|Форсберг, 43 – Зінченко, 27, Довбик, 120+1
|3 липня
|Рим
|Україна – Англія
|0:4
|Кейн, 4, 50, Магуайр, 46, Хендерсон, 63