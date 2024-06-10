Уже в пятницу, 14 июня, в Германии стартует чемпионат Европы. На турнир приедут 24 лучшие сборные континента, которые будут распределены по шести группам.
По теме Чемпионат Европы по футболу 2024: календарь и результаты матчей
Каждая команда имела возможность подать заявку из 26-ти игроков, среди которых трое – вратари. 24 Канал представляет список всех игроков, которые могут принять участие на Евро-2024.
ГРУППА А
Германия
Главный тренер: Юлиан Нагельсманн
Капитан: Илкай Гюндоган
|ВРАТАРИ
|1. Мануэль Нойер (Бавария)
12. Оливер Бауманн (Хоффенхайм)
23. Марк-Андре тер Штеген (Барселона)
|ЗАЩИТНИКИ
|2. Антонио Рюдигер (Реал)
3. Давид Раум (Лейпциг)
4. Джонатан Та (Байер)
6. Йозуа Киммих (Бавария)
15. Нико Шлоттербек (Боруссия Дортмунд)
16. Вальдемар Антон (Штутгарт)
18. Максимилиан Миттельштадт (Штуттгарт)
20. Бенжамин Хенрикс (Лейпциг)
24. Робин Кох (Айнтрахт)
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|5. Паскаль Гросс (Брайтон)
6. Тони Кроос (Реал)
10. Джамал Мусиала (Бавария)
11. Крис Фюрих (Штутгарт)
17. Флориан Вирц (Байер)
19. Лерой Сане (Бавария)
21. Илкай Гюндоган (Барселона)
23. Роберт Андрих (Байер)
25. Александар Павлович (Бавария)
|НАПАДАЮЩИЕ
|7. Кай Гаверц (Арсенал)
9. Никлас Фюллькруг (Боруссия Дортмунд)
13. Томас Мюллер (Бавария)
14. Максимилиан Байер (Хоффенхайм)
26. Дениз Ундав (Штутгарт)
Шотландия
Главный тренер: Стив Кларк
Капитан: Эндрю Робертсон
|ВРАТАРИ
|1. Агнус Ганн (Норвич)
12. Лиам Келли (Мазервелл)
21. Зандер Кларк (Хартс)
|ЗАЩИТНИКИ
|2. Энтони Ралстон (Селтик)
3. Эндрю Робертсон (Ливерпуль)
5. Грант Хенли (Норвич)
6. Киран Тирни (Реал Сосьедад)
13. Джек Хендри (Аль-Эттифак)
15. Райан Портеус (Уотфорд)
16. Лиам Купер (Лидс)
22. Росс Макрори (Бристоль)
24. Грегг Тейлор (Селтик)
26. Скотт Маккенна (Копенгаген)
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|4. Скотт Мактоминей (Манчестер Юнайтед)
7. Джон Макгинн (Астон Вилла)
8. Каллум Макгрегор (Селтик)
11. Райан Кристи (Борнмут)
14. Билли Гилмор (Брайтон)
17. Стюарт Армстронг (Саутгемптон)
20. Райан Джек (Рейнджерс)
23. Кенни Маклин (Норвич)
|НАПАДАЮЩИЕ
|9. Лоуренс Шенкленд (Хартс)
10. Че Адамс (Саутгемптон)
18. Льюис Морган (Нью-Йорк Ред Буллз)
19. Томми Конвей (Бристоль)
25. Джеймс Форрест (Селтик)
Венгрия
Главный тренер: Марко Росси
Капитан: Доминик Собослаи
|ВРАТАРИ
|1. Петер Гулачи (Лейпциг)
12. Денеш Дибус (Ференцварош)
22. Петер Саппанош (Пакш)
|ЗАЩИТНИКИ
|2. Адам Ланг (Омония)
3. Ботонд Балог (Парма),
4. Аттила Салаи (Фрайбург)
5. Аттила Фиола (Фехервар)
6. Вилли Орбан (Лейпциг)
11. Милош Керкез (Борнмут)
14. Бендегуз Болла (Серветт)
18.Жолт Надь (Академия Пушкаша)
21. Эндре Ботка (Ференцварош)
24. Мартон Дардаи (Герта)
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|7. Лоик Него (Гавр)
8. Адам Надь (Специя)
10. Доминик Собослаи (Ливерпуль)
13. Адам Шафер (Унион)
15. Ласло Кляйнхаслер (Хайдук)
17. Каллум Стайлз (Сандерленд)
26. Михай Ката (МТК).
|НАПАДАЮЩИЕ
|9. Мартин Адам (Ульсан)
16. Даниэль Газдаг (Филадельфия)
19. Барнабаш Варга (Ференцварош)
23. Кевин Чобот (Уйпешт)
20. Ролланд Шаллаи (Фрайбург)
25. Кристофер Хорват (Кечкемет)
Швейцария
Главный тренер: Мурат Якин
Капитан: Гранит Джака
|ВРАТАРИ
|1. Янн Зоммер (Интер)
12. Айвон Мвого (Лорьян)
23. Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд)
|ЗАЩИТНИКИ
|2. Леонидас Стергиу (Штутгарт)
3. Сильвен Видмер (Майнц)
4. Нико Эльведи (Боруссия М)
5. Мануэль Аканджи (Манчестер Сити)
13. Рикардо Родригес (Торино)
15. Седрик Цезигер (Вольфсбург)
20. Мишель Эбишер (Болонья)
22. Фабиан Шер (Ньюкасл)
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|6. Денис Закария (Монако)
8. Ремо Фройлер (Болонья)
10. Гранит Джака (Байер)
11. Ренато Штеффен (Лугано)
14. Стивен Цубер (АЕК)
16. Венсан Сьерро (Тулуза)
23. Джердан Шакири (Чикаго Файр)
24. Ардон Яшари (Люцерн)
26. Фабиан Ридер (Ренн)
|НАПАДАЮЩИЕ
|7. Брель Эмболо (Монако)
9. Ноа Окафор (Милан)
17. Бруно Варгас (Аугсбург)
18. Квадво Дуа (Лудогорец)
19. Ден Ндой (Болонья)
25. Зеки Амдуни (Бернли)
ГРУППА B
Испания
Главный тренер: Луис де ла Фуэнте
Капитан: Альваро Мората
|ВРАТАРИ
|1. Давид Райя (Арсенал)
13. Алекс Ремиро (Реал Сосьедад)
23. Унаи Симон (Атлетик)
|ЗАЩИТНИКИ
|2. Дани Карвахаль (Реал)
3. Робин Ле Норман (Реал Сосьедад)
4. Начо Фернандес (Реал)
5. Даниэль Вивиан (Атлетик)
12. Алекс Гримальдо (Байер)
14. Аймерик Лпорт (Аль-Наср)
22. Хесус Навас (Севилья)
24. Марк Кукурелья (Челси)
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|6. Микель Мерино (Реал Сосьедад)
8. Фабиан Руис (ПСЖ)
10. Дани Ольмо (Лейпциг)
15. Алекс Баэна (Вильярреал)
16. Родри (Манчестер Сити)
18. Микель Субименди (Реал Сосьедад)
20. Педри (Барселона)
25. Фермин Лопес (Барселона)
|НАПАДАЮЩИЕ
|7. Альваро Мората (Атлетико)
9. Хоселу (Реал)
11. Ферран Торрес (Барселона)
17. Нико Уильямс (Атлетик)
19. Ламин Ямал (Барселона)
21. Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад)
26. Айозе Перес (Бетис)
Хорватия
Главный тренер: Златко Далич
Капитан: Лука Модрич
|ВРАТАРИ
|1. Доминик Ливакович (Фенербахче)
12. Недилько Лабрович (Риека)
23. Ивица Ивушич (Пафос)
|ЗАЩИТНИКИ
|2. Йосип Станишич (Байер)
3. Мартин Понграчич (Лечче)
4. Йошко Гвардиол (Манчестер Сити)
5. Мартин Эрлич (Сассуоло)
6. Йосип Шутало (Аякс)
19. Борна Соса (Аякс)
21. Домагой Вида (АЕК)
22. Йосип Юранович (Унион)
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|7. Ловро Майер (Вольфсбург)
8. Маттео Ковачич (Манчестер Сити)
10. Лука Модрич (Реал)
11. Марцело Брозович (Аль-Наср)
13. Никола Влашич (Торино)
14. Иван Перишич (Хайдук)
15. Марио Пашалич (Аталанта)
18. Лука Иванушец (Фейенорд)
25. Лука Сучич (Зальцбург)
26. Мартин Батурина (Динамо Загреб)
|НАПАДАЮЩИЕ
|9. Андрей Крамарич (Хоффенхайм)
16. Анте Будимир (Осасуна)
17. Бруно Петкович (Динамо Загреб)
20. Марко Пьяца (Риека)
24. Марко Пашалич (Риека)
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Италия
Главный тренер: Лучано Спаллетти
Капитан: Джанлуиджи Доннарумма
|ВРАТАРИ
|1. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
12. Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)
26. Алекс Мерет (Наполи)
|ЗАЩИТНИКИ
|2. Джованни Ди Лоренцо (Наполи)
3. Федерико Димарко (Интер)
4. Алессандро Буонджорно (Торино)
5. Риккардо Калафиори (Болонья)
6. Лука Гатти (Ювентус)
13. Маттео Дармиан (Интер)
15. Рауль Белланова (Торино)
16. Джанлука Манчини (Рома)
23. Алессандро Бастони (Интер)
24. Андреа Камбьяссо (Ювентус)
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|7. Давиде Фраттези (Интер)
8. Жоржиньо (Арсенал)
10. Лоренцо Пеллегрини (Рома)
16. Брайан Кристанте (Рома
18. Николо Барелла (Интер)
21. Николо Фаджоли (Ювентус)
25. Микаэль Фолоруншо (Верона)
|НАПАДАЮЩИЕ
|9. Джанлука Скамакка (Аталанта)
11. Джакомо Распадори (Наполи)
14. Федерико Кьеза (Ювентус)
19. Маттео Ретеги (Дженоа)
20. Маттия Дзакканьи (Лацио)
22. Стефан Эль-Шаарави (Рома)
Албания
Главный тренер: Силвиньо
Капитан: Берат Джимсити
|ВРАТАРИ
|1. Этрит Бериша (Эмполи)
12. Эльхан Кастрати (Читаделла)
23. Томаш Стракоша (Брентфорд)
|ЗАЩИТНИКИ
|2. Иван Балью (Райо Вальекано)
3. Марио Митай (Локомотив)
4. Эльсейд Хюсай (Лацио)
5. Арлинд Аджети (Клуж)
6. Берат Джимсити (Аталанта)
13. Энеа Михай (Фамаликао)
18. Ардиан Исмайли (Эмполи)
24. Мараш Кумбулла (Сассуоло)
25. Насер Алии (Волунтари)
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|8. Клаус Гьясула (Дармштадт)
10. Недим Байрами (Сассуоло)
14. Казим Лачи (Спарта)
16. Медон Бериша (Лечче)
17. Эрнест Мучи (Бешикташ)
20. Йилбер Рамадани (Лечче)
21. Кристиан Асллани (Интер)
22. Амир Абраши (Грассхопперс)
|НАПАДАЮЩИЕ
|7. Рей Манай (Сивасспор)
9. Ясир Асани (Кванджу)
11. Армандо Броя (Фулхэм)
15. Таулян Сефери (Бани Яс)
19. Мирлинд Даку (Рубин)
26. Арбер Ходжа (Динамо Загреб)
ГРУППА С
Словения
Главный тренер: Матьяж Кек
Капитан: Ян Облак
|ВРАТАРИ
|1. Ян Облак (Атлетико)
12. Вид Белец (АПОЭЛ)
16.Игор Векич (Вейле)
|ЗАЩИТНИКИ
|2. Жан Карничник (Целье)
3. Юре Балковец (Аланьяспор)
4. Миха Блажич (Лех)
6. Яка Бийол (Удинезе)
13. Эрик Янжа (Гурник)
20. Петар Стоянович (Сампдория)
21. Ваня Дркушич (Сочи)
23. Давид Брекало (Орландо)
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|5. Йон Горенц Станкович (Штурм)
7. Беньямин Вербич (Панатинаикос)
8. Санди Ловрич (Удинезе)
10. Тими Макс Элшник (Олимпия)
14. Ясмин Куртич (Зюдтироль)
15. Томи Хорват (Штурм)
22. Адам Черин (Панатинаикос)
24. Нино Жугель (Буде-Глимт)
25. Адриан Желькович (Спартак Трнава)
26. Йосип Иличич (Марибор)
|НАПАДАЮЩИЕ
|9. Андраш Шпорар (Панатинаикос)
11. Беньямин Шешко (Лейпциг)
17. Ян Млакар (Пиза)
18. Жан Випотник (Бордо)
19. Жан Целар (Лугано)
Дания
Главный тренер: Каспер Хьюлманд
Капитан: Симон Кьяер
|ВРАТАРИ
|1. Каспер Шмейхель (Андерлехт)
16. Мадс Хермансен (Лестер)
22. Фредерик Реннов (Унион)
|ЗАЩИТНИКИ
|2. Йоаким Андерсен (Кристал Пэлас)
3. Янник Вестергор (Лестер)
4. Симон Кьяер (Милан)
5. Йоаким Меле (Вольфсбург)
6. Андреас Кристенсен (Барселона)
13. Матиас Йоргенсен (Брентфорд)
17. Виктор Кристиансен (Болонья)
18. Александр Ба (Бенфика)
25. Расмус Кристенсен (Рома)
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|7. Матиас Йенсен (Брентфорд)
8. Томас Дилейни (Андерлехт)
10. Кристиан Эриксен (Манчестер Юнайтед)
11. Андреас Сков Ольсен (Брюгге)
14. Миккель Дамсгор (Брентфорд)
15. Кристиан Нергор (Брентфорд)
21. Мортен Хьюлманд (Спортинг)
23. Пьер-Эмиль Хейбьерг (Тоттенхэм)
|НАПАДАЮЩИЕ
|9. Расмус Хойлунд (Манчестер Юнайтед)
12. Каспер Дольберг (Андерлехт)
19. Йонас Винд (Вольфсбург)
20. Юссуф Поульсен (Лейпциг)
24. Андерс Дрейер (Андерлехт)
26. Якоб Брун Ларсен (Бернли)
Сербия
Главный тренер: Драган Стойкович
Капитан: Душан Тадич
|ВРАТАРИ
|1. Педраг Райкович (Мальорка)
12. Джордже Петрович (Челси)
23. Ваня Милинкович-Савич (Торино)
|ЗАЩИТНИКИ
|2. Страхиня Павлович (Зальцбург)
3. Неманья Стоич (Бачка-Топола)
4. Никола Миленкович (Фиорентина)
6. Неманья Гудель (Севилья)
13. Милош Велькович (Вердер)
15. Срджан Бабич (Спартак)
24. Урош Спаич (Црвена Звезда)
25. Филип Младенович (Панатинаикос)
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|5. Неманья Максимович (Хетафе)
10. Душан Тадич (Фенербахче)
11. Филип Костич (Ювентус)
16. Срджан Мияйлович (Црвена Звезда)
17. Иван Илич (Торино)
19. Лазар Самарджич (Удинезе)
20. Сергей Милинкович-Савич (Аль-Хиляль)
21. Мият Гачинович (АЕК)
22. Саша Лукич (Фулхэм)
26. Велько Бирманчевич (Спарта)
|НАПАДАЮЩИЕ
|7. Душан Влахович (Ювентус)
8. Лука Йович (Милан)
9. Александар Митрович (Аль-Хиляль)
14. Андрия Живкович (ПАОК)
18. Петар Ратков (Зальцбург)
Англия
Главный тренер: Гарет Саутгейт
Капитан: Гарри Кейн
|ВРАТАРИ
|1. Джордан Пикфорд (Эвертон)
13. Аарон Рамсдейл (Арсенал)
23. Дин Хендерсон (Кристал Пэлас)
|ЗАЩИТНИКИ
|2. Кайл Уокер (Манчестер Сити)
3. Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)
5. Джон Стоунз (Манчестер Сити)
6. Марк Гуэхи (Кристал Пэлас)
8. Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)
12. Киран Триппьер (Ньюкасл)
14. Эзри Конса (Астон Вилла)
15. Льюис Данк (Брайтон)
22. Джо Гомес (Ливерпуль)
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|4. Деклан Райс (Арсенал)
10. Джуд Беллингем (Реал)
16. Коннор Галлахер (Челси)
18. Энтони Гордон (Ньюкасл)
21. Эберечи Эзе (Кристал Пэлас)
24. Коул Палмер (Челси)
25. Адам Уортон (Кристал Пэлас)
26. Коби Мейну (Манчестер Юнайтед)
|НАПАДАЮЩИЕ
|7. Букайо Сака (Арсенал)
9. Гарри Кейн (Бавария)
11. Фил Фоден (Манчестер Сити)
17. Айвен Тони (Брентфорд)
19. Олли Уоткинс (Астон Вилла)
20. Джаррод Боуэн (Вест Хэм)
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ГРУППА D
Польша
Главный тренер: Михал Пробеж
Капитан: Роберт Левандовски
|ВРАТАРИ
|1. Войцех Щенсны (Ювентус)
12. Лукаш Скорупски (Болонья)
22. Марцин Булка (Ницца)
|ЗАЩИТНИКИ
|2. Бартош Саламон (Лех)
3. Павел Давидович (Верона)
4. Себастьян Валюкевич (Эмполи)
5. Ян Беднарек (Саутгемптон)
14. Якуб Кивиор (Арсенал)
15. Тимотеуш Пухач (Кайзерслаутерн)
18. Бартош Берешински (Эмполи)
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|6. Якуб Пиотровски (Лудогорец)
8. Якуб Модер (Брайтон)
10. Петр Зелински (Наполи)
11. Камил Гросицки (Погонь)
13. Тарас Романчук (Ягеллония)
17. Дамиан Шимански (АЕК)
19. Себастьян Франковски (Ланс)
20. Себастьян Шимански (Фенербахче)
21. Никола Залевски (Рома)
24. Бартош Слиш (Атланта Юнайтед)
25. Михал Скураш (Брюгге)
|НАПАДАЮЩИЕ
|7. Карол Свидерски (Верона)
9. Роберт Левандовски (Барселона)
16. Адам Букса (Антальяспор)
23. Кшиштоф Пентек (Башакшехир)
26. Кацпер Урбански (Болонья)
Нидерланды
Главный тренер: Рональд Куман
Капитан: Вирджил ван Дейк
|ВРАТАРИ
|1. Барт Фербрюгген (Брайтон)
13. Джастин Бейло (Фейенорд)
23. Марк Флеккен (Брентфорд)
|ЗАЩИТНИКИ
|2. Лутшарель Гертрейда (Фейенорд)
3. Маттейс Де Лигт (Бавария)
4. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
5. Натан Аке (Манчестер Сити)
6. Стефан Де Врей (Интер)
12. Джереми Фримпонг (Байер)
15. Мики ван де Вен (Тоттенхэм)
17. Дейли Блинд (Жирона)
22. Дензел Думфрис (Интер)
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|
8. Жоржиньо Вейналдум (Аль-Эттифак)
|НАПАДАЮЩИЕ
|
7. Хави Симонс (Лейпциг)
Австрия
Главный тренер: Ральф Рангник
Капитан: Марсель Забитцер
|ВРАТАРИ
|1. Хайнц Линднер (Юнион Сен-Жиллуаз)
12. Никлас Хедль (Рапид)
13. Патрик Пентц (Брондбю)
|ЗАЩИТНИКИ
|2. Максимилиан Вебер (Боруссия М)
3. Гернот Траунер (Фейенорд)
4. Кевин Дансо (Ланс)
5. Стефан Пош (Болонья)
14. Леопольд Керфельд (Рапид)
15. Филипп Линхарт (Фрайбург)
16. Филипп Мвене (Майнц)
21. Флавиус Данилиуц (Зальцбург)
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|
6. Николас Зайвальд (Лейпциг)
|НАПАДАЮЩИЕ
|
7. Марко Арнаутович (Интер)
Франция
Главный тренер: Дидье Дешам
Капитан: Килиан Мбаппе
|ВРАТАРИ
|1. Брис Самба (Ланс)
16. Майк Меньян (Милан)
23. Альфонс Ареоля (Вест Хэм)
|ЗАЩИТНИКИ
|2. Бенжамен Павар (Интер)
3. Ферлан Менди (Реал)
4. Дайо Упамекано (Бавария)
5. Жюль Кунде (Барселона)
17. Уильям Салиба (Арсенал)
21. Жонатан Клосс (Марсель)
22. Тео Эрнандес (Милан)
24. Ибраима Конате (Ливерпуль)
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|
6. Эдуардо Камавинга (Реал)
|НАПАДАЮЩИЕ
|
7. Антуан Гризманн (Атлетико)
ГРУППА Е
Бельгия
Главный тренер: Доменико Тедеско
Капитан: Кевин Де Брюйне
|ВРАТАРИ
|1. Кун Кастельс (Вольфсбург)
12. Томаш Камински (Лутон)
13. Матс Селс (Ноттингем Форест)
|ЗАЩИТНИКИ
|2. Зено Дебаст (Андерлехт)
3. Артур Теат (Ренн)
4. Ваут Фаес (Лестер)
5. Ян Вертонген (Андерлехт)
21. Тимоти Кастань (Фулхэм)
25. Максим Де Кейпер (Брюгге)
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|6. Аксель Витсель (Атлетико)
7. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
8. Юри Тилеманс (Астон Вилла)
11. Янник Карраско (Аль-Шабаб)
16. Астер Вранкс (Вольфсбург)
17. Шарль Де Кетеларе (Аталанта)
18. Орель Мангала (Лион)
23. Артур Вермеерен (Атлетико)
24. Амаду Онана (Эвертон)
|НАПАДАЮЩИЕ
|9. Леандро Троссар (Арсенал)
10. Ромелу Лукаку (Рома)
14. Доди Лукебакио (Севилья)
19. Йоан Бакайоко (ПСВ)
20. Луи Опенда (Лейпциг)
22. Жереми Доку (Манчестер Сити)
Словакия
Главный тренер: Франческо Кальцона
Капитан: Милан Шкриньяр
|ВРАТАРИ
|1. Мартин Дубравка (Ньюкасл)
12. Марек Родак (Фулхэм)
23. Генрих Равас (Нью-Ингленд Революшн)
|ЗАЩИТНИКИ
|2. Петер Пекарик (Герта)
3. Денис Вавро (Копенгаген)
4. Адам Оберт (Кальяри)
6. Норберт Дёмбер (Салернитана)
14. Милан Шкриньяр (ПСЖ)
15. Вернон Де Марко (Хатта)
16. Давид Ганцко (Фейенорд)
25. Себастьян Коша (Спартак Трнава)
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|5. Томаш Риго (Баник)
7. Томаш Суслов (Верона)
8. Онджей Дуда (Верона)
11. Ласло Бенеш (Гамбург)
13. Патрик Грошовски (Генк)
19. Юрай Куцка (Слован Братислава)
21. Матуш Беро (Бохум)
22. Станислав Лоботка (Наполи)
24. Лео Сауэр (Фейенорд)
|НАПАДАЮЩИЕ
|9. Роберт Боженик (Боавишта)
10. Людомир Тупта (Слован Братислава)
17. Лукаш Хараслин (Спарта)
18. Давид Стрелец (Слован Братислава)
20. Давид Дюриш (Асколи)
26. Иван Шранц (Славия)
Румыния
Главный тренер: Эдвард Йорданеску
Капитан: Никулае Станчу
|ВРАТАРИ
|1. Флориан Нице (Газиантеп)
12. Горациу Молдован (Атлетико)
16. Стефан Тарновану (Стяуа)
|ЗАЩИТНИКИ
|2. Андрей Рациу (Райо Вальекано))
3. Раду Дрегушин (Тоттенхэм)
4. Адриан Рус (Пафос)
5. Йонуц Неделчару (Палермо)
11. Никушор Банку (Университатя Крайова)
15. Андрей Бурча (Аль-Ухдуд)
22. Василе Могош (Клуж)
24. Богдан Раковицан (Ракув)
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|6. Мариуш Марин (Пиза)
8. Александру Чикилдеу (Коньяспор)
10. Янис Хаджи (Алавес)
13. Валентин Михайла (Парма)
14. Дариус Олару (Стяуа)
17. Флоринел Коман (Стяуа)
18. Разван Марин (Эмполи)
20. Деннис Ман (Парма)
21. Никулае Станчу (Дамак)
23. Деян Сореску (Газиантеп)
26. Адриан Шут (Стяуа)
|НАПАДАЮЩИЕ
|7. Денис Алибек (Аль-Муайдар)
9. Георге Пушкаш (Бари)
19. Денис Драгуш (Газиантеп)
25. Даниэль Бирлигя (Клуж)
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Украина
Главный тренер: Сергей Ребров
Капитан: Андрей Ярмоленко
|ВРАТАРИ
|1. Георгий Бущан (Динамо)
12. Анатолий Трубин (Бенфика)
23. Андрей Лунин (Реал)
|ЗАЩИТНИКИ
|2. Ефим Конопля (Шахтер)
3. Александр Сваток (Днепр-1)
4. Максим Таловеров (ЛАСК)
13. Илья Забарный (Борнмут)
16. Виталий Миколенко (Эвертон)
21. Валерий Бондарь (Шахтер)
22. Николай Матвиенко (Шахтер)
24. Александр Тымчик (Динамо)
26. Богдан Михайличенко (Полесье)
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|5. Сергей Сидорчук (Вестерло)
6. Тарас Степаненко (Шахтер)
8. Руслан Малиновский (Дженоа)
14. Георгий Судаков (Шахтер)
15. Виктор Цыганков (Жирона)
17. Александр Зинченко (Арсенал)
18. Владимир Бражко (Динамо)
19. Николай Шапаренко (Динамо)
20. Александр Зубков (Шахтер)
|НАПАДАЮЩИЕ
|7. Андрей Ярмоленко (Динамо)
9. Роман Яремчук (Валенсия)
10. Михаил Мудрик (Челси)
11. Артем Довбик (Жирона)
25. Владислав Ванат (Динамо)
ГРУППА F
Турция
Главный тренер: Винченцо Монтелла
Капитан: Хакан Чалханоглу
|ВРАТАРИ
|1. Мерт Гюнок (Бешикташ)
12. Алтай Байиндир (Манчестер Юнайтед)
23. Угурджан Чакыр (Трабзонспор)
|ЗАЩИТНИКИ
|2. Зеки Челик (Рома)
3. Мерих Демирал (Аль-Ахли)
4. Самет Акайдин (Панатинаикос)
13. Ахметджан Каплан (Аякс)
14. Абдулкерим Байдакчи (Галатасарай)
18. Мерт Мюлдюр (Фенербахче)
20. Ферди Кадиоглу (Фенербахче)
22. Каан Айхан (Галатасарай)
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|5. Окай Йокушлу (Вест Бромвич)
6. Оркун Кокчу (Бенфика)
7. Керем Актюркоглу (Галатасарай)
8. Арда Гюлер (Реал)
10. Хакан Чалханоглу (Интер)
15. Салих Озджан (Боруссия Дортмунд)
16. Исмаил Юксек (Фенербахче)
17. Ирфан Кахведжи (Фенербахче)
25. Юнус Акгюн (Лестер)
|НАПАДАЮЩИЕ
|9. Дженк Тосун (Бешикташ)
11. Юсуф Языджи (Лилль)
19. Кенан Йылдыз (Ювентус)
21. Банш Алпер Йылмаз (Галатасарай)
24. Семих Киличсой (Бешикташ)
26. Бертуг Йылдырым (Рен)
Грузия
Главный тренер: Вилли Саньоль
Капитан: Гурам Кашия
|ВРАТАРИ
|1. Гиорги Лория (Динамо Тбилиси)
12. Лука Гугешашвили (Карабах)
25. Гиорги Мамардашвили (Валенсия)
|ЗАЩИТНИКИ
|2. Отар Какабадзе (Краковия)
3. Лаша Двали (АПОЭЛ)
4. Гурам Кашия (Слован Братислава)
5. Соломон Квирквелия (Аль-Ухдуд)
13. Гиорги Гочолейшвили (Шахтер)
14. Лука Лочошвили (Кремонезе)
15. Гиорги Гвелесиани (Персеполис)
24. Джемал Табидзе (Панетоликос)
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|6. Гиорги Кочорашвили (Леванте)
9. Зурико Давиташвили (Бордо)
10. Гиорги Чакветадзе (Уотфорд)
16. Ника Квеквескири (Лех)
17. Отар Китеишвили (Штурм)
18. Сандро Алтунашвили (Вольфсбергер)
19. Леван Шенгелия (Панетоликос)
20. Анзор Меквалишвили (Панетоликос)
21. Гиорги Цитаишвили (Динамо Батуми)
23. Саба Лобжанидзе (Атланта Юнайтед)
26. Габриэль Сигуа (Базель)
|НАПАДАЮЩИЕ
|7. Хвича Кварацхелия (Наполи)
8. Буду Зивзивадзе (Карлсруэ)
11. Гиорги Квилитая (АПОЭЛ)
22. Жорж Микаутадзе (Метц)
Португалия
Главный тренер: Роберто Мартинес
Капитан: Криштиану Роналду
|ВРАТАРИ
|1. Руи Патрисиу (Рома)
12. Жозе Са (Вулверхэмптон)
22. Диогу Кошта (Порту)
|ЗАЩИТНИКИ
|2. Нельсон Семеду (Вулверхэмптон)
3. Пепе (Порту)
4. Рубен Диаш (Манчестер Сити)
5. Диогу Далот (Манчестер Юнайтед)
13. Данилу Перейра (ПСЖ)
14. Гонсалу Инасиу (Спортинг)
19. Нуну Мендеш (ПСЖ)
20. Жоау Канселу (Барселона)
24. Антониу Силва (Бенфика)
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|6. Жоау Пальинья (Фулхэм)
8. Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
10. Бернарду Силва (Манчестер Сити)
15. Жоау Невеш (Бенфика)
16. Матеус Нуньес (Манчестер Сити)
17. Рубен Невеш (Аль-Хиляль)
23. Витинья (ПСЖ)
|НАПАДАЮЩИЕ
|7. Криштиану Роналду (Аль-Наср)
9. Гонсалу Рамуш (ПСЖ)
11. Жоау Фелиш (Барселона)
17. Рафаэль Леау (Милан)
21. Диогу Жота (Ливерпуль)
25. Педро Нету (Вулверхэмптон)
26. Франсишку Койсенсау (Порту)
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Чехия
Главный тренер: Иван Гашек
Капитан: Томаш Соучек
|ВРАТАРИ
|1. Индрих Станек (Славия)
16. Матей Коварж (Байер)
23. Витеслав Ярош (Штурм)
|ЗАЩИТНИКИ
|2. Давид Зима (Славия)
3. Томаш Холеш (Славия)
4. Робин Гранац (Виктория)
5. Владимир Цоуфал (Вест Хэм)
6. Мартин Витик (Спарта)
12. Давид Доудера (Славия)
15. Давид Юрасек (Хоффенхайм)
18. Ладислав Крейчи (Спарта)
24. Томаш Влчек (Славия)
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|7. Антонин Барак (Фиорентина)
14. Лукаш Провод (Славия)
17. Вацлав Черны (Вольфсбург)
20. Ондрей Лингр (Фейенорд)
21. Лукаш Черв (Виктория)
22. Томаш Соучек (Вест Хэм)
25. Павел Шульц (Виктория)
26. Матей Юрасек (Славия)
|НАПАДАЮЩИЕ
|9. Адам Гложек (Байер)
10. Патрик Шик (Байер)
11. Юрай Кухта (Спарта)
13. Моймир Хитил (Славия)
19. Томаш Хори (Вольфсбург)