Українська команда переграла збірні Боснії і Герцеговини (1:2) та Ісландії (2:1). У груповому етапі чемпіонату Європи-2024 Україна зіграє три матчі з командами Румунії, Словаччини та Бельгії.

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Заявка на Євро-2024 – коментар Сергія Реброва

Тренер збірної України зазначив, що йому цікаво спостерігати за прогресом футболістів Динамо і Шахтаря, а також інших команд. Ребров стежить за всіма потенційними кандидатами в збірну України, його головний фактор відбору – стабільна гра. Зокрема наставник розповів про рішення УЄФА розширити заявки.

Я знаю, у чому була проблема в цьому питанні у топ-команд. Вони не розуміли, як використовувати цих "зайвих" футболістів у тренувальному процесі і яким чином потім "відчіплювати" трьох виконавців від заявки на конкретний матч. У таких збірних багато зірок, з ними складно працювати. У нас такої проблеми немає. Я вдячний усім хлопцям — і тим, хто виходив на поле, і тим, хто не потрапляв у заявку. Ми завжди залишалися єдиною командою і саме завдяки цьому вийшли на Євро-2024. Рішення щодо розширення заявки — плюс для нас. Ми самі подавали такий запит до УЄФА,

– відзначив Сергій Ребров.

Тренер збірної заявив, що втома гравців неминуча, до того ж є ризики травм. Тому важливо мати можливість швидкої заміни того чи іншого виконавця, а в нашої команди також є проблеми, щоб оформити дозвіл на виїзд за кордон. Ребров також прокоментував дату оголошення заявки збірної України.

Думаю, що саме 7 червня ми нашу заявку й оголосимо. Подивимося, кого запросимо на товариські матчі, які ми будемо проводити перед Євро-2024. Час до формування заявки ще є. І клубний сезон адже ще триває. Сподіваємося, що наші гравці закінчать його без травм. Тож я просто не бачу сенсу поспішати з формуванням заявки і оголошувати її раніше 7 червня,

– підсумував наставник.

Цікаво. Нещодавно Сергій Ребров очолив рейтинг найсексуальніших тренерів на Євро-2024.

Матчі групового етапу збірної України на Євро-2024

Румунія – Україна (17 червня).

Словаччина – Україна (21 червня).

Україна – Бельгія (26 червня).

Нагадаємо, що в Україні матчі чемпіонату Європи-2024 з футболу транслюватимуть MEGOGO та Суспільне.