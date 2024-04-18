Збірна України з футболу пробилась у фінальну частину Євро-2024 через плей-оф, де переграла Боснію і Герцеговину та Ісландію. Тому уболівальники побачать щонайменше три поєдинки команди Сергія Реброва.

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Де в Україні дивитись матчі Євро-2024

В Україні поєдинки чемпіонату Європи-2024 транслюватимуть на медіасервісі MEGOGO та Суспільне Мовлення.

До слова. Євро-2024 у Німеччині триватиме до 14 липня.

Суспільне Мовлення стане партнером медіасервісу MEGOGO, який є офіційним мовником УЄФА ЄВРО-2024 в Україні. MEGOGO покаже усі матчі фінальної частини чемпіонату Європи.

Місцеві телеканали Суспільного покажуть 13 поєдинків групового етапу. Усі матчі збірної України теж будуть показані у прямому ефірі. Також трансляції зустрічей можна буде слухати на Радіо Промінь.

Нагадаємо, що "синьо-жовті" потрапили у групу "Е", де зіграють проти Румунії, Словаччини та Бельгії. Остання, до слова, є фавориткою квартету на думку букмекерів.

Які матчі групового етапу транслюватиме Суспільне