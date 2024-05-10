Украинская команда переиграла сборные Боснии и Герцеговины (1:2) и Исландии (2:1). В групповом этапе чемпионата Европы-2024 Украина сыграет три матча с командами Румынии, Словакии и Бельгии.

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Заявка на Евро-2024 – комментарий Сергея Реброва

Тренер сборной Украины отметил, что ему интересно наблюдать за прогрессом футболистов Динамо и Шахтера, а также других команд. Ребров следит за всеми потенциальными кандидатами в сборную Украины, его главный фактор отбора – стабильная игра. В частности наставник рассказал о решении УЕФА расширить заявки.

Я знаю, в чем была проблема в этом вопросе у топ-команд. Они не понимали, как использовать этих "лишних" футболистов в тренировочном процессе и каким образом потом "отцеплять" трех исполнителей от заявки на конкретный матч. У таких сборных много звезд, с ними сложно работать. У нас такой проблемы нет. Я благодарен всем ребятам - и тем, кто выходил на поле, и тем, кто не попадал в заявку. Мы всегда оставались единой командой и именно благодаря этому вышли на Евро-2024. Решение о расширении заявки - плюс для нас. Мы сами подавали такой запрос в УЕФА,

– отметил Сергей Ребров.

Тренер сборной заявил, что усталость игроков неизбежна, к тому же есть риски травм. Поэтому важно иметь возможность быстрой замены того или иного исполнителя, а у нашей команды также есть проблемы, чтобы оформить разрешение на выезд за границу. Ребров также прокомментировал дату объявления заявки сборной Украины.

Думаю, что именно 7 июня мы нашу заявку и объявим. Посмотрим, кого пригласим на товарищеские матчи, которые мы будем проводить перед Евро-2024. Время до формирования заявки еще есть. И клубный сезон ведь еще продолжается. Надеемся, что наши игроки закончат его без травм. Поэтому я просто не вижу смысла спешить с формированием заявки и объявлять ее раньше 7 июня,

– подытожил наставник.

Интересно. Недавно Сергей Ребров возглавил рейтинг самых сексуальных тренеров на Евро-2024.

Матчи группового этапа сборной Украины на Евро-2024

Румыния – Украина (17 июня).

Словакия – Украина (21 июня).

Украина – Бельгия (26 июня).

Напомним, что в Украине матчи чемпионата Европы-2024 по футболу будут транслировать MEGOGO и Общественное.