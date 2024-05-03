У 2023 році національну команду України очолив Сергій Ребров. До його призначення виконуючим обов’язки тренера був Руслан Ротань.
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Неочікуваний рейтинг, який очолив Сергій Ребров
Незадовго до початку Євро-2024 компанія Ticketgum створила гру. За допомогою технологій штучного інтелекту вона визначила 10 найсексуальніших тренерів на чемпіонаті Європи-2024.
Рейтинг складався за різними характеристиками. Серед них зображення обличчя, зріст, дохід, підписники у соціальних мережах тощо.
Очолив цей рейтинг наставник збірної України з футболу Сергій Ребров. До топ-3 увійшли також Едвард Йорданеску (Румунія) та Міхал Побєж (Польща).
10 найсексуальніших тренерів Євро-2024
- Сергій Ребров (Україна).
- Едвард Йорданеску (Румунія).
- Міхал Побєж (Польща).
- Доменіко Тедеско (Бельгія).
- Гарет Сайтгейт (Англія).
- Роберто Мартінес (Португалія).
- Франческо Кальцона (Словаччина).
- Златко Даліч (Хорватія).
- Стів Кларк (Шотландія).
- Марко Россі (Угорщина).
Матчі групового етапу збірної України на Євро-2024
- Румунія – Україна (17 червня).
- Словаччина – Україна (21 червня).
- Україна – Бельгія (26 червня).