Переможцем молодіжного чемпіонату Європи 2023 року стала збірна Англії, яка у фіналі обіграла Іспанію. Хоча не лише ці збірні здивували на Євро-2023. Для прикладу, Україна та Ізраїль зуміли вийти у півфінал.

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Ті ж українці у чвертьфіналі доволі впевнено, і дещо сенсаційно, обіграли збірну Франції, яка була чи не головним фаворитом турніру. А Георгій Судаков поділив перше місце в гонці бомбардирів.

Той же портал Sofascore включив Судакова та Бондаренка до символічної збірної турніру. Однак УЄФА цього всього виявилося недостатньо. І вони обрали символічну збірну гравців Євро-2023 виключно з футболістів збірних Англії та Іспанії, які й зіграли у фіналі.

Воротар: Джеймс Траффорд (Англія)

Захисники: Хуан Міранда (Іспанія), Леві Колвілл, Тейлор Гарвуд-Белліс, Джеймс Гарнер (усі – Англія)

Півзахисники: Родрі, Антоніо Бланко, Серхіо Гомес (усі – Іспанія), Кертіс Джонс (Англія)

Форварди: Абель Руїс (Іспанія), Ентоні Гордон (Англія)

Символічна збірна молодіжного Євро-2023 від УЄФА / ілюстрація twitter.com/UEFAUnder21

Такі результати викликали розчарування та обурення у вболівальників у соцмережах. І чимало з них поставили питання про те, чи експерти УЄФА дивилися інші матчі турніру, окрім фіналу.