Артем Бондаренко та Георгій Судаков потрапили до символічної збірної молодіжного Євро-2023. Дивним чином до 11-ки найкращих не потрапив жоден представник одного з півфіналістів.

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Нещодавно завершився юніорський престижний континентальний турнір, переможцями з якого вийшла збірна Англії. Команда "трьох левів" у фінальному матчі з курйозним переможним голом та драмою на останніх хвилинах змогла обіграти Іспанію (1:0), тому аналітичні портали вирішили підбити певні підсумки Євро-2023. Зокрема, SofaScore зібрав збірну з гравців, які найкраще себе проявили на континентальних змаганнях. До 11-ки юних зірок потрапили і два представники збірної України.

У символічну збірну Євро-2023 потрапили відразу два півзахисники донецького Шахтаря, які були лідерами "синьо-жовтих" на молодіжних змаганнях, а саме Артем Бондаренко, який розташувався на позиції центрального півзахисника, та Георгій Судаков, якого портал розмістив під нападником. Варто відзначити, що Бондаренко на Євро зміг оформити 2 голи та віддати 1 асист, а Судаков записав на свій рахунок 3 м'ячі, завдяки чому потрапив до переліку найкращих бомбардирів континентальної першості.

Нагадаємо. У символічні збірні певних етапів молодіжних змагань також потрапляли такі гравці "синьо-жовтих", як Георгій Судаков, Володимир Бражко, Олексій Сич, Максим Таловєров та Олексій Кащук.

Отже, символічна найкраща 11-ка Євро-2023 виглядає наступним чином: Джеймс Траффорд (Англія), Леві Колвілл (Англія), Тейлор Гарвуд-Белліс (Англія), Саба Сазонов (Грузія), Серхіо Гомес (Іспанія), Алекс Баена (Іспанія), Артем Бондаренко (Україна), Коул Палмер (Англія), Родрі Санчес (Іспанія), Георгій Судаков (Україна) та Морган Ґіббс-Вайт (Англія). Цікаво, що до символічної збірної турніру не потрапив жоден представник команди Ізраїлю, яка дісталася до півфіналу змагань та кваліфікувалась на Олімпіаду-2024.

Символічна збірна Євро-2023 / SofaScore

Нагадаємо, що збірна України дісталась до півфіналу молодіжного континентального турніру, поступившись за крок до фіналу збірній Іспанії (5:1). Проте потрапляння у четвірку найкращих вперше забезпечило "синьо-жовтим" квиток на Олімпійські ігри-2024, які відбудуться у Парижі.