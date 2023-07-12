Победителем молодежного чемпионата Европы 2023 года стала сборная Англии, которая в финале обыграла Испанию Хотя не только эти сборные удивили Евро-2023. Например, Украина и Израиль сумели выйти в полуфинал.

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Те же украинцы в четвертьфинале достаточно уверенно, и несколько сенсационно, обыграли сборную Франции, которая была едва ли не главным фаворитом турнира. А Георгий Судаков разделил первое место в гонке бомбардиров.

Тот же портал Sofascore включил Судакова и Бондаренко в символическую сборную турнира. Однако УЕФА этого всего оказалось недостаточно. И они выбрали символическую сборную игроков Евро-2023 исключительно из футболистов сборных Англии и Испании, которые и сыграли в финале.

Вратарь: Джеймс Траффорд (Англия)

Защитники: Хуан Миранда (Испания), Леви Колвилл, Тейлор Гарвуд-Беллис, Джеймс Гарнер (все – Англия)

Полузащитники: Родри, Антонио Бланко, Серхио Гомес (все – Испания), Кертис Джонс (Англия)

Форварды: Абель Руис (Испания), Энтони Гордон (Англия)

Символическая сборная молодежного Евро-2023 от УЕФА / Иллюстрация twitter.com/UEFAUnder21

Такие результаты вызвали разочарование и возмущение болельщиков в соцсетях. И многие из них задали вопрос о том, смотрели ли эксперты УЕФА другие матчи турнира, кроме финала.