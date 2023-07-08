В Румунії та Грузії завершився молодіжний чемпіонат Європи-2023. Переможцем турніру стала Англія, яка у фіналі мінімально переграла Іспанію, пише 24 канал.

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Наша збірна вдало виступила на турнірі. Україна переграла Хорватію, Румунію та Францію, а також зіграла внічию з іспанцями і вийшла у півфінал турніру. Там, правда, підопічні Ротаня вилетіли від тих самих іспанців (1:5).

Неймовірний турнір провів хавбек Шахтаря Георгій Судаков. Футболіст оформив три голи і розділив звання найкращого бомбардира Євро-2023 .

Це звання він розділив із іспанцями Абелем Руїсом та Серхіо Гомесом. "Золоту бутсу" турніру отримав останній. Обидва іспанці мають на своєму рахунку ще і по два асисти, але Гомесу знадобилось для цього менше часу.

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На цьому турнірі Судаков забив з пенальті Іспанії в групі, а у чвертьфіналі оформив дубль французам (один із голів – також з пенальті). Найкращими ж асистентами збірної України стали Михайло Мудрик та Олександр Назаренко (по 2).

Нагадаємо, що вихід у півфінал дозволив Україні завоювати вихід на Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Це перша в історії нашої збірної путівка на Олімпіаду. Турнір пройде у Франції з 24 липня по 9 серпня наступного року.