На Олімпійських іграх виступають 16 футбольних збірних. Європа має квоту в чотири команди. Однак одну путівку отримала збірна Франції як господарка Олімпіади-2024 в Парижі. Відтак ще три путівки розігрувалися за підсумками молодіжного чемпіонату Європи 2023 року. Збірна України, яка зуміла вийти в півфінал Євро-2023, отримала також і путівку на Олімпіаду-2024.

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Не всі поїдуть на Олімпіаду-2024

В заявці збірної України на Євро-2023 є 23 футболісти. Натомість на Олімпіаду-2024 можна взяти лише 18 гравців.

Окрім того, регламент передбачає, що вони повинні народитися після 1 січня 2001 року. Однак кожна збірна може внести в заявку до трьох гравців, які старше цього вік (так на Олімпіаду-2020 в Токіо потрапив 38-річний на той час Дані Алвес у складі збірної Бразилії, з якою і став олімпійським чемпіоном).

Для прикладу, в складі молодіжної збірної України на Євро-2023, яка і здобула путівку на Олімпіаду-2024, є декілька футболістів, які народилися раніше, аніж 1 січня 2001 року. Серед них і один з лідерів команди Артем Бондаренко (21 серпня 2000 року). А також Олександр Сирота (11 червня 2000 року), Максим Таловєров (28 червня 2000 року), Ростислав Лях (12 жовтня 2000 року), Олексій Кащук (29 червня 2000 року), Дмитро Криськів (6 жовтня 2000 року) та Олександр Назаренко (1 лютого 2000 року). Вони зможуть потрапити на Олімпіаду-2024 лише у тому випадку, якщо займуть одне з трьох місць для футболістів, які старше 23 років. Хоча ці місця можуть дістатися й іншим футболістам.

Хто виступить на Олімпіаді-2024

У чоловічому футбольному турнірі Олімпіади-2024 візьмуть участь 16 збірних. Поки відомі імена шести команд.

Європа: Україна, Іспанія, Ізраїль, а також Франція, як господарка турніру

Африка: на турнірі виступлять три збірні, які визначаться після матчів 4 – 7 липня. Серед претендентів – Марокко, Малі, Єгипет, Гвінея.

Азія: три збірні, які визначаться в травні 2024 року

Південна Америка: дві команди, дати матчів поки не затверджені

Південна та Центральна Америка: дві команди – США та Домініканська Республіка

Океанія: одна команда, яка визначиться у вересні 2023 року

Додаткове місце: Ще один учасник Олімпіади-2024 визначиться у плей-офф між четвертими командами Африки та Азії.

Формат турніру та дати матчів

Учасники футбольного турніру на Олімпіаді будуть розбиті на чотири групи по чотири команди. Дві найкращі команди з кожного квартету виходять у плей-офф. Далі вони змагаються у чвертьфіналі, переможці якого виходять у півфінал. Переможці півфіналів зіграють у фіналі за золоті нагороди Олімпіади-2024, а невдахи півфіналів – у матчі за третє місце та бронзові медалі.

Футбольний турнір на Оліміпаді-2024 прийматиме одразу сім міст Франції. Окрім Парижа, ігри також відбуватимуться в Нанті, Бордо, Ліоні, Сент-Етьєні, Марселі та Ніцці.

Стартує футбольний турнір 24 липня. В цей день відбудуться матчі першого туру групового етапу. 26 липня – другий тур, а 30 липня – третій тур. Чвертьфінальні поєдинки заплановані на 2 серпня. Півфінали – 5 серпня. Матч за третє місце зіграють 8 серпня, і переможець Олімпіади-2024 визначиться у фіналі 9 серпня.