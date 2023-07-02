Франція U21 – Україна U21 1:3

Голи: Шеркі, 19 – Судаков, 32 (пен), 44, Бондаренко, 86.

Збірна України U21 відіграла у чвертьфіналі молодіжного Євро-2023. Жереб подарував команді Руслана Ротаня у суперники Францію, пише 24 канал.

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"Синьо-жовті" успішно відіграли у групі, вигравши у Хорватії (2:0) та Румунії (1:0), а також зігравши внчию з Іспанією (1:1). Втім Україна посіла друге місце у квартеті, поступившись піренейцям за різницею м'ячів.

Франція ж виграла всі три зустрічі у групі з Італією, Норвегією та Швейцарією і вважалась одним з головних фаворитів Євро. Окрім виходу у півфінал, для нашої команди існувала олімпійська інтрига.

Несподівана схема із Мудриком

Перемога над французами автоматично виводила би нашу команду на Олімпійські ігри-2024. Руслан Ротань повернувся до звичного набору гравців, але вирішив у старті випустити Михайла Мудрика.

Головна зірка молодіжки дебютував на цьому Євро і замінив він єдиного центрфорварда Данила Сікана. Натомість роль "хибної дев'ятки" виконував Дмитро Криськів.

У першому таймі французи почали домінувати і дотисли українців на 19 хвилині. Барколя зробив забігання з флангу у майданчик і прострілив у центр на Шеркі. Форвард хитнув Таловєрова і розстріляв впритул Трубіна.

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Яскравий камбек у першому таймі

Втім "синьо-жовті" не здались і швидко почали повертатись у гру. Спочатку суддя скасував гол Криськіва через офсайд, але трохи згодом Україна таки зрівняла рахунок. Мудрик пішов у дриблінг і нарвався на ногу Калулу у майданчику.

Суддя після перегляду VAR призначив пенальті, який впевнено реалізував Судаков. А перед перервою Георгій вивів нашу збірну вперед. Цього разу знову левову долю заслуги у голі заслужив Мудрик.

Михайло виконав пас-цукерочку, вивівши Судакова сам-на-сам із кіпером. Георгій спокійно реалізував дуель із Шевальє. Це дозволило підопічним Ротаня виходити на другий тайм у якості господарів ситуації.

Проявили бійцівський характер

Після перерви Франція очікувано почала тиснути, тоді як "синьо-жовті" робили ставку на стрімкі контратаки. Вони інколи у нашої команди проходили завдяки швидким рішенням Судакова з Бондаренком та швидкості Мудрика.

Могли забивати Назаренко та Сікан, що вийшли на заміну. Але чим далі, тим більше наші гравців фолили та заробляли "гірчичники". У французів пішли заміни лише на 72 хвилині, вони загострили гру біля воріт Трубіна.

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Втім воротар Шахтаря був найдійним, зробивши кілька важливих сейвів. Франція змогла забити на 81 хвилині, коли удар головою від Калімуендо відбив Трубін, але добив м'яч у ворота Ваї.

Втім на щастя VAR помітив, що Арно був в офсайді та змусив арбітра скасувати гол. А вже за кілька хвилин Україна отримала можливість закрити гру і зробила це. Назаренко запустив Бондаренко у чужий майданчик, той прокинув захисника і точно пробив з гострого кута.

В очікуванні олімпійських вечорів у Парижі

Таким чином, Україна переграє Францію та виходить у півфінал Євро-2023. А це означає, що наша команда гарантувала собі путівку на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Втім команда Ротаня тепер точно налаштована на фінал чи навіть перемогу на турнірі. В 1/2 фіналу наша команда гратиме проти Іспанії (5 липня), яку ледь не переграли в групі (2:2). У паралельному півфіналі Англія зійдеться з Ізраїлем.

Відео всіх голі матчу Франція – Україна: