На чемпіонаті Європи U-21 виступлять 16 молодіжних збірних. Їх перед турніром поділили на чотири групи по чотири команди в кожній.

До теми Україна починає шлях на Олімпійські ігри: все, що потрібно знати про молодіжне Євро-2023

Турнір приймають дві країни, розділені Чорним морем – Румунія та Грузія. В Румунії матчі заплановані в Бухаресті та Клуж-Напоці, а в Грузії футболісти зіграють в Тбілісі, Батумі та Кутаїсі.

Перший матч відбудеться 21 червня. Фінал запланований на 8 липня.

За підсумками турніру три найкращі команди (за виключенням Франції та Англії) отримають путівки на Олімпіаду-2024 в Парижі.

Календар матчів та турнірна таблиця

Група A

Грузія, Португалія, Бельгія, Нідерланди.

21 червня

19:00. Грузія – Португалія

19:00. Бельгія – Нідерланди

24 червня

19:00. Грузія – Бельгія

19:00. Португалія – Нідерланди

27 червня

19:00. Нідерланди – Грузія

19:00. Португалія – Бельгія

№ Країна І В Н П РГ О 1 Португалія 0 0 0 0 0:0 0 2 Нідерланди 0 0 0 0 0:0 0 3 Бельгія 0 0 0 0 0:0 0 4 Грузія 0 0 0 0 0:0 0

Група B

Румунія, Іспанія, Україна, Хорватія.

21 червня

19:00. Україна – Хорватія

21:45. Румунія – Іспанія

24 червня

19:00. Румунія – Україна

21:45. Іспанія – Хорватія

27 червня

21:45. Хорватія – Румунія

21:45. Іспанія – Україна

№ Країна І В Н П РГ О 1 Україна 0 0 0 0 0:0 0 2 Іспанія 0 0 0 0 0:0 0 3 Румунія 0 0 0 0 0:0 0 4 Хорватія 0 0 0 0 0:0 0

Група C

Чехія, Англія, Німеччина, Ізраїль.

22 червня

19:00. Чехія – Англія

19:00. Німеччина – Ізраїль

25 червня

19:00. Чехія – Німеччина

19:00. Англія – Ізраїль

28 червня

19:00. Англія – Німеччина

19:00. Ізраїль – Чехія

№ Країна І В Н П РГ О 1 Англія 0 0 0 0 0:0 0 2 Німеччина 0 0 0 0 0:0 0 3 Чехія 0 0 0 0 0:0 0 4 Ізраїль 0 0 0 0 0:0 0

Група D

Норвегія, Швейцарія, Франція, Італія.

22 червня

19:00. Норвегія – Швейцарія

21:45. Франція – Італія

25 червня

19:00. Швейцарія – Італія

21:45. Норвегія – Франція

28 червня

21:45. Швейцарія – Франція

21:45. Італія – Норвегія

№ Країна І В Н П РГ О 1 Франція 0 0 0 0 0:0 0 2 Норвегія 0 0 0 0 0:0 0 3 Італія 0 0 0 0 0:0 0 4 Швейцарія 0 0 0 0 0:0 0

Чвертьфінали

1 липня

19:00. А1 – С2

22:00. В1 – D2

2 липня

19:00. С1 – А2

22:00. D1 – В2

Півфінали

5 липня

19:00. Переможець чвертьфіналу 1 – переможець чвертьфіналу 3

22:00. Переможець чвертьфіналу 2 – переможець чвертьфіналу 4

Фінал

8 липня

19:00. Переможець півфіналу 1 – переможець півфіналу 2

Потенційний матч плей-офф за путівку на Олімпіаду-2024 може відбутися 7 (о 22:00) або 8 липня (о 16:00) у Бухаресті.