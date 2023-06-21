На чемпіонаті Європи U-21 виступлять 16 молодіжних збірних. Їх перед турніром поділили на чотири групи по чотири команди в кожній.
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Турнір приймають дві країни, розділені Чорним морем – Румунія та Грузія. В Румунії матчі заплановані в Бухаресті та Клуж-Напоці, а в Грузії футболісти зіграють в Тбілісі, Батумі та Кутаїсі.
Перший матч відбудеться 21 червня. Фінал запланований на 8 липня.
За підсумками турніру три найкращі команди (за виключенням Франції та Англії) отримають путівки на Олімпіаду-2024 в Парижі.
Календар матчів та турнірна таблиця
Група A
Грузія, Португалія, Бельгія, Нідерланди.
21 червня
19:00. Грузія – Португалія
19:00. Бельгія – Нідерланди
24 червня
19:00. Грузія – Бельгія
19:00. Португалія – Нідерланди
27 червня
19:00. Нідерланди – Грузія
19:00. Португалія – Бельгія
|№
|Країна
|І
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Португалія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Нідерланди
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Бельгія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Грузія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Група B
Румунія, Іспанія, Україна, Хорватія.
21 червня
19:00. Україна – Хорватія
21:45. Румунія – Іспанія
24 червня
19:00. Румунія – Україна
21:45. Іспанія – Хорватія
27 червня
21:45. Хорватія – Румунія
21:45. Іспанія – Україна
|№
|Країна
|І
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Україна
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Іспанія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Румунія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Хорватія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Група C
Чехія, Англія, Німеччина, Ізраїль.
22 червня
19:00. Чехія – Англія
19:00. Німеччина – Ізраїль
25 червня
19:00. Чехія – Німеччина
19:00. Англія – Ізраїль
28 червня
19:00. Англія – Німеччина
19:00. Ізраїль – Чехія
|№
|Країна
|І
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Англія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Німеччина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Чехія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Ізраїль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Група D
Норвегія, Швейцарія, Франція, Італія.
22 червня
19:00. Норвегія – Швейцарія
21:45. Франція – Італія
25 червня
19:00. Швейцарія – Італія
21:45. Норвегія – Франція
28 червня
21:45. Швейцарія – Франція
21:45. Італія – Норвегія
|№
|Країна
|І
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Франція
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Норвегія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Італія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Швейцарія
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Чвертьфінали
1 липня
19:00. А1 – С2
22:00. В1 – D2
2 липня
19:00. С1 – А2
22:00. D1 – В2
Півфінали
5 липня
19:00. Переможець чвертьфіналу 1 – переможець чвертьфіналу 3
22:00. Переможець чвертьфіналу 2 – переможець чвертьфіналу 4
Фінал
8 липня
19:00. Переможець півфіналу 1 – переможець півфіналу 2
Потенційний матч плей-офф за путівку на Олімпіаду-2024 може відбутися 7 (о 22:00) або 8 липня (о 16:00) у Бухаресті.