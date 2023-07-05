Іспанія U21 – Україна U21 5:1

Голи: Абель Руїс, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Орос, 68, Серхіо Гомес, 78 – Бондаренко, 13.

Молодіжна збірна України відіграла півфінальний матч на чемпіонаті Європи U21. Команда Руслана Ротаня билась за вихід у фінал проти Іспанії, пише 24 канал.

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"Синьо-жовті" вже зустрічались із "фурією рохою" в групі. Тоді обидві команди вже гарантували собі вихід у плей-офф, тому зіграли дублюючими складами внічию (2:2).

Загалом же Україна виходом у півфінал вже виконала завдання на чемпіонат, кваліфікувавшись на Олімпійські ігри-2024. Втім апетит приходить під час їжі і команда Ротаня вже мріяла про фінал.

У грі з Іспанією тренер не міг розраховувати на Дмитра Криськіва, який перебрав карток. Це дозволило Данилу Сікану повернутись в основу. Також Ротань вирішив випустити зі старту Назаренка, а не Кащука.

Ударний початок від Мудрика

Гра почалась на зустрічних курсах, але Україна вдало реалізувала свій перший момент. Мудрик увімкнув швидкість на фланзі, хитнув опонента у чужому майданчику та прострілив у центр.

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Там піренейці не встигли накрити Бондаренка, який прошив Тену. На жаль, після цього Іспанія увімкнулась і розставили все на свої місця. Вже за чотири хвилини Абель Руїс зрівняв рахунок.

Батагов не догледів за нападником, а Бражко на рівному місці не вибив м'яч з-під ніг Абеля. Той фактично реалізував вихід сам-на-сам. А до перерви Іспанія ще і вийшла вперед.

Цього разу ніхто не накрив Сансета на підступах до карного майданчика. Хавбеку Атлетіка вдався ефектний і точний дальній удар. Збірна України почала другий тайм з намірами камбеку.

Удача та майстерність на боці Іспанії

Непоганий момент був у Сікана, загострювали гру Мудрик та Судаков. Але "фурія роха" змогла забити втретє. Після навісу з флангу і вибивання на підборі опинився Бланко, який добив снаряд у ворота.

Ротань запустив у гру Кащука, Брагару та Ваната, але іспанці занадто надійно грали в обороні. І при цьому не забували вибігати у контратаки, що дозволило підопічним Денії зробити рахунок розгромним.

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Точними ударами відзначились Орос та Гомес, яким давали пробити з далекої відстані. Таким чином, Україна залишає Євро U21 за крок до фіналу, де за трофей битимуться Іспанія та Англія.

Тим не менше, Руслан Ротань виконав завдання і тепер буде готувати Україну до Олімпійських ігор. Хай там як, а "синьо-жовті" сильно вразили на цьому Євро і подарували фанатам такі необхідні позитивні емоції.