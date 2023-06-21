На чемпионате Европы U-21 выступят 16 молодежных сборных. Их перед турниром разделили на четыре группы по четыре команды в каждой.

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Турнир принимают две страны, разделенные Черным морем – Румыния и Грузия. В Румынии матчи запланированы в Бухаресте и Клуж-Напоке, а в Грузии футболисты сыграют в Тбилиси, Батуми и Кутаисе.

Первый матч состоится 21 июня. Финал намечен на 8 июля.

По итогам турнира три лучших команды (за исключением Франции и Англии) получат путевки на Олимпиаду-2024 в Париже.

Календарь матчей и турнирная таблица

Группа A

Грузия, Португалия, Бельгия, Нидерланды.

21 июня

19:00. Грузия – Португалия

19:00. Бельгия – Нидерланды

24 июня

19:00. Грузия – Бельгия

19:00. Португалия – Нидерланды

27 июня

19:00. Нидерланды – Грузия

19:00. Португалия – Бельгия

№ Страна И В Н П РГ О 1 Португалия 0 0 0 0 0:0 0 2 Нидерланды 0 0 0 0 0:0 0 3 Бельгия 0 0 0 0 0:0 0 4 Грузия 0 0 0 0 0:0 0

Группа B

Румыния, Испания, Украина, Хорватия.

21 июня

19:00. Украина – Хорватия

21:45. Румыния – Испания

24 июня

19:00. Румыния – Украина

21:45. Испания – Хорватия

27 июня

21:45. Хорватия – Румыния

21:45. Испания – Украина

№ Страна И В Н П РГ О 1 Украина 0 0 0 0 0:0 0 2 Испания 0 0 0 0 0:0 0 3 Румыния 0 0 0 0 0:0 0 4 Хорватия 0 0 0 0 0:0 0

Группа C

Чехия, Великобритания, Германия, Израиль.

22 июня

19:00. Чехия – Англия

19:00. Германия – Израиль

25 июня

19:00. Чехия – Германия

19:00. Англия – Израиль

28 июня

19:00. Англия – Германия

19:00. Израиль – Чехия

№ Страна И В Н П РГ О 1 Англия 0 0 0 0 0:0 0 2 Германия 0 0 0 0 0:0 0 3 Чехия 0 0 0 0 0:0 0 4 Израиль 0 0 0 0 0:0 0

Группа D

Норвегия, Швейцария, Франция, Италия.

22 июня

19:00. Норвегия – Швейцария

21:45. Франция – Италия

25 июня

19:00. Швейцария – Италия

21:45. Норвегия – Франция

28 июня

21:45. Швейцария – Франция

21:45. Италия – Норвегия

№ Страна И В Н П РГ О 1 Франция 0 0 0 0 0:0 0 2 Норвегия 0 0 0 0 0:0 0 3 Италия 0 0 0 0 0:0 0 4 Швейцария 0 0 0 0 0:0 0

Четвертьфиналы

1 июля

19:00. А1 – С2

22:00. В1 – D2

2 июля

19:00. С1 – А2

22:00. D1 – В2

Полуфиналы

5 июля

19:00. Победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 3

22:00. Победитель четвертьфинала 2 – победитель четвертьфинала 4

Финал

8 июля

19:00. Победитель полуфинала 1 – победитель полуфинала 2

Потенциальный матч плей-офф за путевку на Олимпиаду-2024 может состояться 7 (в 22:00) или 8 июля (в 16:00) в Бухаресте.