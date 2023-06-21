На чемпионате Европы U-21 выступят 16 молодежных сборных. Их перед турниром разделили на четыре группы по четыре команды в каждой.
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Турнир принимают две страны, разделенные Черным морем – Румыния и Грузия. В Румынии матчи запланированы в Бухаресте и Клуж-Напоке, а в Грузии футболисты сыграют в Тбилиси, Батуми и Кутаисе.
Первый матч состоится 21 июня. Финал намечен на 8 июля.
По итогам турнира три лучших команды (за исключением Франции и Англии) получат путевки на Олимпиаду-2024 в Париже.
Календарь матчей и турнирная таблица
Группа A
Грузия, Португалия, Бельгия, Нидерланды.
21 июня
19:00. Грузия – Португалия
19:00. Бельгия – Нидерланды
24 июня
19:00. Грузия – Бельгия
19:00. Португалия – Нидерланды
27 июня
19:00. Нидерланды – Грузия
19:00. Португалия – Бельгия
|№
|Страна
|И
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Нидерланды
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Грузия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Группа B
Румыния, Испания, Украина, Хорватия.
21 июня
19:00. Украина – Хорватия
21:45. Румыния – Испания
24 июня
19:00. Румыния – Украина
21:45. Испания – Хорватия
27 июня
21:45. Хорватия – Румыния
21:45. Испания – Украина
|№
|Страна
|И
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Румыния
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Группа C
Чехия, Великобритания, Германия, Израиль.
22 июня
19:00. Чехия – Англия
19:00. Германия – Израиль
25 июня
19:00. Чехия – Германия
19:00. Англия – Израиль
28 июня
19:00. Англия – Германия
19:00. Израиль – Чехия
|№
|Страна
|И
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Англия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Израиль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Группа D
Норвегия, Швейцария, Франция, Италия.
22 июня
19:00. Норвегия – Швейцария
21:45. Франция – Италия
25 июня
19:00. Швейцария – Италия
21:45. Норвегия – Франция
28 июня
21:45. Швейцария – Франция
21:45. Италия – Норвегия
|№
|Страна
|И
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Четвертьфиналы
1 июля
19:00. А1 – С2
22:00. В1 – D2
2 июля
19:00. С1 – А2
22:00. D1 – В2
Полуфиналы
5 июля
19:00. Победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 3
22:00. Победитель четвертьфинала 2 – победитель четвертьфинала 4
Финал
8 июля
19:00. Победитель полуфинала 1 – победитель полуфинала 2
Потенциальный матч плей-офф за путевку на Олимпиаду-2024 может состояться 7 (в 22:00) или 8 июля (в 16:00) в Бухаресте.