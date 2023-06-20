Вже у середу, 21 червня, у Румунії та Грузії стартує молодіжний чемпіонат Європи з футболу. Участь у турнірі братимуть 16 найкращих команд Європи U21.

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Серед них буде із команда України під керівництвом Руслана Ротаня. 24 канал розповідає про молодіжне Євро-2023, як там опинилась наша збірна та чого від неї очікувати.

Історія та формат Євро U21

Це буде вже 24-те молодіжне Євро в історії. Турнір проходить з 1978 року кожні два роки. Найбільше тріумфів у своєму активі мають Іспанія та Італія – аж по п'ять чемпіонств. На рахунку німців три трофеї.

На Євро-2023 тренери можуть викликати футболістів, які народились не раніше 1 січня 2000 року. Тобто фактично на турнірі U21 можуть взяти участь 23-річні гравці, адже відлік починається зі старту кваліфікації, а не самого турніру.

16 учасників сформують чотири квартети, з яких по дві команди вийдуть у плей-офф. Три найкращі збірні турніру отримають путівки на Олімпійські Ігри-2024, які пройдуть у Парижі. При цьому цей рейтинг не включає в себе Францію. "Ле Бле" потрапить четвертою на Олімпіаду на правах господарів.

Україна на молодіжному Євро

Для України це буде лише третє молодіжне Євро в історії. Вперше "синьо-жовті" потрапили на турнір у 2006 році під керівництвом Олексія Михайличенка. Тоді Україна змогла створити сенсацію та вийти у фінал.

Правда, там "синьо-жовті" поступились Нідерландам. Зірками у тій команді були Пятов, Михалик, Алієв, Мілевський і Фомін. Наступного разу Україна потрапила на Євро U21 у 2011 році. Але на самому турнірі підопічні Павла Яковенка провалились.

Українці розписали нульову нічию із Англією, а також поступились Чехії та Іспанії, посівши останнє місце в групі. При цьому склад у Яковенка був більш топовий. У ньому були такі гравці, як:

Денис Бойко

Ярослав Ракицький

Сергій Кривцов

Тарас Степаненко

Євген Коноплянка

Андрій Ярмоленко

Артем Кравець

Роман Зозуля

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Шлях України на Євро-2023

Цього разу підопічні Ротаня непогано пройшли кваліфікацію. У групі із Францією, Сербією, Фарерськими островами, Північною Македонією та Вірменією наша команда виграла 7 з 10-ти матчів та посіла друге місце.

Це дало "синьо-жовтим" путівку у стикові матчі, де їм випала непроста збірна Словаччини. Перший матч на виїзді Україна програла 2:3, але у другій зустрічі хет-трик Сікана (3:0) вивів Україну на Євро.

Як і Данило, три голи у кваліфікації оформили Судаков і Ванат. Головним же бомбардиром команди Ротаня став Дмитро Криськів із чотирма м'ячами.

Суперники на Євро

Турнір буде проходити одразу у двох країнах, які розділяє Чорне море. У Грузії матчі приймуть два стадіони у Тбілісі, а також по одному у Батумі та Кутаїсі. Ігри у Румунії проходитимуть у Бухаресті та Клуж-Напоці (по дві арени).

Саме у столиці Румунії і буде грати збірна України на груповій стадії. За результатами жеребкування сформувались наступні квартети:

ГРУПА А

(Тбілісі) ГРУПА В

(Бухарест) ГРУПА С

(Батумі, Кутаїсі) ГРУПА D

(Клуж-Напока) Грузія Румунія Чехія Норвегія Португалія Іспанія Англія Швейцарія Бельгія Україна Німеччина Італія Нідерланди Хорватія Ізраїль Франція

Підопічні Ротаня потрапили у непростий квартет, де присутній головний фаворит змагання – збірна Іспанії. Також нашими суперниками стануть міцна збірна Хорватії та країна-господарка Румунія. На Євро тренер заявив наступних 23-х гравців:

Воротарі:

Анатолій Трубін (Шахтар)

Руслан Нещерет (Динамо)

Кіріл Фесюн (Колос)

Захисники:

Арсеній Батагов (Зоря)

Максим Таловєров (ЛАСК)

Олександр Сирота (Динамо)

Костянтин Вівчаренко (Динамо)

Максим Брагару (Чорноморець)

Ростислав Лях (Рух)

Олексій Сич (Кортрейк)

Півзахисники:

Олексій Кащук (Сабах)

Артем Бондаренко (Шахтар)

Георгій Судаков (Шахтар)

Іван Желізко (Валмієра)

Володимир Бражко (Зоря)

Олег Очеретько (Шахтар)

Микола Михайленко (Олександрія)

Дмитро Криськів (Шахтар)

Михайло Мудрик (Челсі)

Олександр Назаренко (Дніпро-1)

Нападники:

Владислав Ванат (Динамо)

Данило Сікан (Шахтар)

Богдан В'юнник (Грацер)

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Чи вийде Україна з групи?

На думку букмекерів, Україна не є фаворитом на вихід з групи. Шанси іспанців оцінюються як беззаперечними, тоді як хорвати мають трохи більше шансів за підопічних Ротаня.

Котирування на вихід у плей-офф:

ГРУПА А ГРУПА В ГРУПА С ГРУПА D Португалія – 1,12 Іспанія – 1,20 Німеччина – 1,05 Франція – 1,06 Нідерланди – 1,18 Хорватія – 1,90 Англія – 1,06 Італія – 1,08 Бельгія – 2,40 Україна – 2,05 Чехія – 5,90 Швейцарія – 6,00 Грузія – 10,00 Румунія – 2,30 Ізраїль – 7,50 Норвегія – 7,50

Прогноз Favbet на чемпіона

Як вже зазначалось вище, головним фаворитом на перемогу на Євро є збірна Іспанії. На "фурію роху" можна поставити за 5,50. Її головними конкурентами бачаться Німеччина, Франція та Англія.

Шанси на перемогу на Євро-2023:

Іспанія – 5,50

Німеччина – 6,00

Франція – 6,00

Англія – 6,50

Італія – 8,00

Португалія – 10,00

Нідерланди – 12,00

Бельгія – 15,00

Хорватія – 15,00

Україна – 20,00

Чехія – 25,00

Румунія – 25,00

Швейцарія – 25,00

Норвегія – 35,00

Ізраїль – 35,00

Грузія – 35,00

Що ж стосується України, то коефіціент на успіх "синьо-жовтих" становить аж 20,00. Це десятий показник із 16-ти команд. Також можна поставити на на головного бомбардира турніру.

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Наприклад ймовірність того, що ним стане Михайло Мудрик, становить 40,00. У свою чергу вірогідність Богдана В'юнника чи Данила Сікана оцінюється у 55,00, а Владислава Ваната – у 60,00.

Розклад матчів для збірної України:

21 червня, 19:00. Україна – Хорватія

24 червня, 19:00. Румунія – Україна

27 червня, 21:45. Іспанія – Україна

1-2 липня. 1/4 фіналу

5 липня. 1/2 фіналу

8 липня. Фінал (Батумі)