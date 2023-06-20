Вже у середу, 21 червня, у Румунії та Грузії стартує молодіжний чемпіонат Європи з футболу. Участь у турнірі братимуть 16 найкращих команд Європи U21.

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Серед них буде із команда України під керівництвом Руслана Ротаня. 24 канал розповідає про молодіжне Євро-2023, як там опинилась наша збірна та чого від неї очікувати.

Історія та формат Євро U21

Це буде вже 24-те молодіжне Євро в історії. Турнір проходить з 1978 року кожні два роки. Найбільше тріумфів у своєму активі мають Іспанія та Італія – аж по п'ять чемпіонств. На рахунку німців три трофеї.

На Євро-2023 тренери можуть викликати футболістів, які народились не раніше 1 січня 2000 року. Тобто фактично на турнірі U21 можуть взяти участь 23-річні гравці, адже відлік починається зі старту кваліфікації, а не самого турніру.

16 учасників сформують чотири квартети, з яких по дві команди вийдуть у плей-офф. Три найкращі збірні турніру отримають путівки на Олімпійські Ігри-2024, які пройдуть у Парижі. При цьому цей рейтинг не включає в себе Францію. "Ле Бле" потрапить четвертою на Олімпіаду на правах господарів.

Україна на молодіжному Євро

Для України це буде лише третє молодіжне Євро в історії. Вперше "синьо-жовті" потрапили на турнір у 2006 році під керівництвом Олексія Михайличенка. Тоді Україна змогла створити сенсацію та вийти у фінал.

Правда, там "синьо-жовті" поступились Нідерландам. Зірками у тій команді були Пятов, Михалик, Алієв, Мілевський і Фомін. Наступного разу Україна потрапила на Євро U21 у 2011 році. Але на самому турнірі підопічні Павла Яковенка провалились.

Українці розписали нульову нічию із Англією, а також поступились Чехії та Іспанії, посівши останнє місце в групі. При цьому склад у Яковенка був більш топовий. У ньому були такі гравці, як:

  • Денис Бойко
  • Ярослав Ракицький
  • Сергій Кривцов
  • Тарас Степаненко
  • Євген Коноплянка
  • Андрій Ярмоленко
  • Артем Кравець
  • Роман Зозуля

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Шлях України на Євро-2023

Цього разу підопічні Ротаня непогано пройшли кваліфікацію. У групі із Францією, Сербією, Фарерськими островами, Північною Македонією та Вірменією наша команда виграла 7 з 10-ти матчів та посіла друге місце.

Це дало "синьо-жовтим" путівку у стикові матчі, де їм випала непроста збірна Словаччини. Перший матч на виїзді Україна програла 2:3, але у другій зустрічі хет-трик Сікана (3:0) вивів Україну на Євро.

Як і Данило, три голи у кваліфікації оформили Судаков і Ванат. Головним же бомбардиром команди Ротаня став Дмитро Криськів із чотирма м'ячами.

Суперники на Євро

Турнір буде проходити одразу у двох країнах, які розділяє Чорне море. У Грузії матчі приймуть два стадіони у Тбілісі, а також по одному у Батумі та Кутаїсі. Ігри у Румунії проходитимуть у Бухаресті та Клуж-Напоці (по дві арени).

Саме у столиці Румунії і буде грати збірна України на груповій стадії. За результатами жеребкування сформувались наступні квартети:

ГРУПА А
(Тбілісі)		 ГРУПА В
(Бухарест)		 ГРУПА С
(Батумі, Кутаїсі)		 ГРУПА D
(Клуж-Напока)
Грузія Румунія Чехія Норвегія
Португалія Іспанія Англія Швейцарія
Бельгія Україна Німеччина Італія
Нідерланди Хорватія Ізраїль Франція

Підопічні Ротаня потрапили у непростий квартет, де присутній головний фаворит змагання – збірна Іспанії. Також нашими суперниками стануть міцна збірна Хорватії та країна-господарка Румунія. На Євро тренер заявив наступних 23-х гравців:

Воротарі:

  • Анатолій Трубін (Шахтар)
  • Руслан Нещерет (Динамо)
  • Кіріл Фесюн (Колос)

Захисники:

  • Арсеній Батагов (Зоря)
  • Максим Таловєров (ЛАСК)
  • Олександр Сирота (Динамо)
  • Костянтин Вівчаренко (Динамо)
  • Максим Брагару (Чорноморець)
  • Ростислав Лях (Рух)
  • Олексій Сич (Кортрейк)

Півзахисники:

  • Олексій Кащук (Сабах)
  • Артем Бондаренко (Шахтар)
  • Георгій Судаков (Шахтар)
  • Іван Желізко (Валмієра)
  • Володимир Бражко (Зоря)
  • Олег Очеретько (Шахтар)
  • Микола Михайленко (Олександрія)
  • Дмитро Криськів (Шахтар)
  • Михайло Мудрик (Челсі)
  • Олександр Назаренко (Дніпро-1)

Нападники:

  • Владислав Ванат (Динамо)
  • Данило Сікан (Шахтар)
  • Богдан В'юнник (Грацер)

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Чи вийде Україна з групи?

На думку букмекерів, Україна не є фаворитом на вихід з групи. Шанси іспанців оцінюються як беззаперечними, тоді як хорвати мають трохи більше шансів за підопічних Ротаня.

Котирування на вихід у плей-офф:

ГРУПА А ГРУПА В ГРУПА С ГРУПА D
Португалія – 1,12 Іспанія – 1,20 Німеччина – 1,05 Франція – 1,06
Нідерланди – 1,18 Хорватія – 1,90 Англія – 1,06 Італія – 1,08
Бельгія – 2,40 Україна – 2,05 Чехія – 5,90 Швейцарія – 6,00
Грузія – 10,00 Румунія – 2,30 Ізраїль – 7,50 Норвегія – 7,50

Прогноз Favbet на чемпіона

Як вже зазначалось вище, головним фаворитом на перемогу на Євро є збірна Іспанії. На "фурію роху" можна поставити за 5,50. Її головними конкурентами бачаться Німеччина, Франція та Англія.

Шанси на перемогу на Євро-2023:

  • Іспанія – 5,50
  • Німеччина – 6,00
  • Франція – 6,00
  • Англія – 6,50
  • Італія – 8,00
  • Португалія – 10,00
  • Нідерланди – 12,00
  • Бельгія – 15,00
  • Хорватія – 15,00
  • Україна – 20,00
  • Чехія – 25,00
  • Румунія – 25,00
  • Швейцарія – 25,00
  • Норвегія – 35,00
  • Ізраїль – 35,00
  • Грузія – 35,00

Що ж стосується України, то коефіціент на успіх "синьо-жовтих" становить аж 20,00. Це десятий показник із 16-ти команд. Також можна поставити на на головного бомбардира турніру.

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Наприклад ймовірність того, що ним стане Михайло Мудрик, становить 40,00. У свою чергу вірогідність Богдана В'юнника чи Данила Сікана оцінюється у 55,00, а Владислава Ваната – у 60,00.

Розклад матчів для збірної України:

21 червня, 19:00. Україна – Хорватія
24 червня, 19:00. Румунія – Україна
27 червня, 21:45. Іспанія – Україна

1-2 липня. 1/4 фіналу
5 липня. 1/2 фіналу
8 липня. Фінал (Батумі)