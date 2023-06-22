Підсумковий рахунок 2:0 на користь грузинів взагалі не по грі. Португалія володіла перевагою, атакувала, але забивала лише Грузія, пише 24 Канал.

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Феєрить на Євро-2023

В обох голах господарів матчу безпосередню участь взяв правий вінгер польського Леха, контракт якого належить київському Динамо, Георгій Цитаішвілі. У першому голі Гіо віддав м'яч вперед у боротьбу, яку виграв його партнер по збірній Гагуа та відкрив рахунок у поєдинку.

Вже у компенсований до першого тайму час Грузія забила вдруге. Цього разу Цитішвілі виконав класну передачу з кутового прямо на голу Сазонову, який подвоїв перевагу над Португалією 2:0.

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На 76-й хвилині португальці ще й залишились у меншості через вилучення Араужу.

Цитаішвілі провів на полі 68 хвилин та був замінений на Азарова. Гіо провів лише свій другий матч за "молодіжку" Грузії, адже до цього виступав за різні вікові збірні України, а після зміни громадянства викликався у дорослу збірну Грузії (14 зустрічей, 1 гол).

У паралельному матчі групи "А" Нідерланди та Бельгія розписали нульову мирову. Завдяки перемозі, яка стала єдиною у цій групі, Грузія очолила таблицю. Бельгія та Нідерланди відповідно йдуть за спиною грузині,в маючи по одному балу. Після першого туру Португалія замикає групу "А".

Наступні матчі цієї групи відбудуться в один день із грою України – 24 червня. Грузія прийме Бельгію, а Португалія спробує переграти Нідерланди.