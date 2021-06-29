Це вже дев'ятий автогол на нинішньому чемпіонаті Європи. Про те, що кількість голів у свої ворота на нинішньому турнірі аномальна, свідчить той факт, що за попередні 15 розіграшів Євро було забито стільки ж автоголів, скільки на Євро-2020 – 9.

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Всі автори автоголів на Євро-2020: Педрі (Іспанія), Мартін Дубравка, Юрай Куцка (обидва – Словаччина), Меріх Демірал (Туреччина), Рафаел Геррейро, Рубен Діаш (обидва – Португалія), Матс Хуммельс (Німеччина), Лукаш Градецкі (Фінляндія), Войцех Щенсни (Польща).

Автоголи на Євро-2020

Автогол Унаї Сімона став четвертим, який голкіпери забили у свої ворота на Євро-2020. До цього подібним відзначилися:

Войцех Щенсни – польський голкіпер відзначився у матчі зі Словаччиною;

фін Лукас Градецкі у матчі проти Бельгії;

Мартін Дубравка зі Словаччини у матчі проти Іспанії.

Відео автоголу Сімона

Загалом же на Євро-2020 забили дев'ять автоголів. Найбільше було у матчі між збірними Німеччини та Португалії. Тоді португальські захисники у першому таймі двічі забивали у власні ворота.

Та й перший гол на Євро-2020 – теж автогол. Турецький захисник Демірал зрізав м'яч у власні ворота в матчі-відкритті турніру.