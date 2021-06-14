Воротарський автогол
Словаччина відкрила рахунок в матчі проти Польщі на 18 хвилині. Голу у ворота поляків нічого не передувало.
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Польські футболісти затиснули Роберта Мака на лівому фланзі. Та нахабний словак пішов в обіграш та пошив у дурні Юзвяка та Берешинські.
Після цього Мак увійшов у штрафний та завдав удару в ближній кут. Удар словацького гравця майже заблокував Глік. Та виявилося, що він надав м'ячу фатальну траєкторію.
Після рикошету м'яч влучив у стійку, від якої у голову голкіпера Войцеха Щенсного й опинився у сітці воріт.
Відео автоголу Щенсни
- Зауважимо, що це вже другий автогол на Євро-2020. Перший стався у матчі-відкритті між Італією та Туреччиною. У своїх воротах відзначився Демірал.
- Також слід звернути, що наразі в кожному матчі Євро-2020 було забито принаймні один гол.