Воротарський автогол

Словаччина відкрила рахунок в матчі проти Польщі на 18 хвилині. Голу у ворота поляків нічого не передувало.

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Польські футболісти затиснули Роберта Мака на лівому фланзі. Та нахабний словак пішов в обіграш та пошив у дурні Юзвяка та Берешинські.

Після цього Мак увійшов у штрафний та завдав удару в ближній кут. Удар словацького гравця майже заблокував Глік. Та виявилося, що він надав м'ячу фатальну траєкторію.

Після рикошету м'яч влучив у стійку, від якої у голову голкіпера Войцеха Щенсного й опинився у сітці воріт.

Відео автоголу Щенсни