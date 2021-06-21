На 74-й хвилині Вермален головою замикав подачу кутового з лівого флангу, влучив у дальній каркас воріт, після чого відскік припав до рук голкіпера фінів, а від них – у ворота.
До слова Повне приниження: Данія забила ганебний гол у ворота Росії – відео
Відео автоголу Градецкі
Фінляндія – Бельгія: перед матчем
- Вирішальний етап групового раунду Євро-2020 підібрався і до квартету B, де є яскраво виражений лідер – команда Роберто Мартінеса, а також претендент на вихід в плей-офф – підопічні Маркку Канерві.
- Перед "совами" стояло завдання мінімум – не програти, так як це дозволило їм вийти в наступний раунд, незалежно від результату паралельного поєдинку.