На 74-й хвилині Вермален головою замикав подачу кутового з лівого флангу, влучив у дальній каркас воріт, після чого відскік припав до рук голкіпера фінів, а від них – у ворота.

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