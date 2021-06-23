Мартін Дубравка на початку матчі міг претендувати на звання героя гри. Адже голкіпер відбив пенальті після удару Морати.

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Та на 30-й хвилині вже саме Дубравка став антигероєм. Хоча це звання він має розділити зі своїм партнером по збірній Шаткою. Саме захисник віддав поперечний пас перед своїм штрафним майданчиком, і м'яч перехопив Сарабія. півзахисник потужно пробив, але влучив в перекладину.

М'яч після цього полетів вверх. І саме тоді Дубравка зробив свою фатальну помилку. Вистрибнувши вверх, щоб вибити м'яч за межі поля, він по волейбольному закинув його у власні ворота.

Відео автоголу Дубравки

Це вже третій автогол на Євро-2020, яким відзначаються воротарі. Першим у власних воротах відзначився польський голкіпер Войцех Щенсни. При цьому це сталося у матчі проти збірної Словаччини.

Другим у цьому списку став голкіпер збірної Фінляндії Лукас Градецкі. Він невдало підставив руку, від якої м'яч залетів у ворота.