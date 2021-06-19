Португалія – Німеччина 2:4
Голи: Роналду, 15, Жота, 67 – Діаш, 35 (авт), Геррейру, 39 (авт), Хаверц, 51, Госенс, 60
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Потужний старт німців і гол Роналду
Німеччина агресивно розпочала поєдинок з Португалією, адже зобов'язана перемагати після поразки Франції. Уже на старті гри німці відзначилися голом, однак з офсайда.
На 10 хвилині Німеччину вперед мав виводити Хаверц, який пробив з-за меж штрафного. Але м'яч після його удару відбив Патрісіу. Через 2 хвилини на ударній позиції був Тоні Кроос. Гравця Реала на ударну позицію вивів Госеснс, та м'яч відбив оборонець.
- Тиск німців не завадив Португалії відкрити рахунок у грі. Португальці вибігли в контратаку: Сілва віддав у штрафний на Жоту, який віддав пас на Роналду. Кріштіану переправив м'яч у порожні ворота.
Відео голу Роналду
Камбек Німеччини
- Німеччина не відмовилася від тиску й була винагороджена на 35 хвилині. Кімміх завантажив м'яч у штрафний та прострілив на Хаверца. Кай замкнув силовий простріл та зрівняв рахунок. М'яч записали на захисника португальців Діаша.
Відео автоголу Діаша
- Через 4 хвилини Німеччина вже була попереду. Цього разу атака німців пройшла через лівий фланг. Госенс обігрався з Мюллером, який з другої спроби навісив у штрафний. Там м'яч обробив Хаверц та пробив. Патрісіу відбив м'яч, після чого Кімміх знову прострілив у штрафний і м'яч у власні ворота спрямував Геррейру.
Відео автоголу Геррейру
Під завісу тайму Німеччина ще двічі загрожувала португальцям, але після ударів Госенса та Гнабрі на висоті був Патрісіу!
Побиття чемпіонів Європи
- Після перерви німецька збірна збільшила свою перевагу. Знову участь в атаці взяв нестримний Госенс. Захисник Аталанти прострілив на Хаверца, який переправив м'яч у ворота – 1:3!
Відео голу Хаверца
- Збірна Німеччини не зупинилася на трьох голах і на 60 хвилині збільшила свою перевагу. Атака німців пройшла правим флангом: Кімміх навісив у штрафний, де Госенс пробив головою. Патрісіу не зміг виручити партнерів.
Зауважимо, що Госенс взяв участь у всіх гольових атаках Німеччини!
Відео голу Госенса
- Після четвертого голу Португалія не склала зброю та відіграла один м'яч. Гол у ворота Німеччини прийшов після стандарту: Роналду зберіг м'яч на дальній стійці та віддав м'яч на Жоту. Той відзначився у порожніх воротах.
Відео голу Жоти
Після другого голу Німеччина на емоціях побігла відіграватися та затискала Німеччину у штрафному. На 78 хвилині чемпіони Європи були близькі, щоб відігратися. Санчеш завдав скаженої сили удару, але Ноєра та всю Німеччину влаштувала стійка.
Німеччина, яка перейшла на гру другим номером, мала свій шанс у контратаці. На 83 хвилині підопічні Йоахіма Льова вибігли в контратаку, яку неточним, але гострим ударом завершив Горецка.
У підсумку Німеччина відстояла перевагу та здобула першу перемогу на Євро-2020!
- Наступний матч Німеччина зіграє 23 червня проти Угорщини. Португалія зустрінеться з Францією.