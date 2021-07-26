Сіпріано проведе рік у Швейцарії

Шахтар 26 липня оголосив про трансфер Сіпріано у швейцарський Сьйон. Клуби домовилися про оренду футболіста.

До речі Шахтар підписав 17-річного бразильського захисника, але є нюанс

Орендну угоду зі швейцарським клубом розраховано до кінця сезону-2021/2022.

Що відомо про Сіпріано