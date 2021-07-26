Сіпріано проведе рік у Швейцарії
Шахтар 26 липня оголосив про трансфер Сіпріано у швейцарський Сьйон. Клуби домовилися про оренду футболіста.
До речі Шахтар підписав 17-річного бразильського захисника, але є нюанс
Орендну угоду зі швейцарським клубом розраховано до кінця сезону-2021/2022.
Що відомо про Сіпріано
- Сіпріано став гравцем Шахтаря три роки тому – улітку 2018-го. За даними порталу Transfermarkt, Шахтар заплатив Сан-Паулу 1 мільйон євро.
- У складі "оранжево-чорних" бразилець провів тільки 25 матчів і відзначився 1 голом.
- Минулого сезону Маркіньос узяв участь у 8 поєдинках чемпіонату України.