Сіпріано проведе рік у Швейцарії

Шахтар 26 липня оголосив про трансфер Сіпріано у швейцарський Сьйон. Клуби домовилися про оренду футболіста.

До речі Шахтар підписав 17-річного бразильського захисника, але є нюанс

Орендну угоду зі швейцарським клубом розраховано до кінця сезону-2021/2022.

Що відомо про Сіпріано

  • Сіпріано став гравцем Шахтаря три роки тому – улітку 2018-го. За даними порталу Transfermarkt, Шахтар заплатив Сан-Паулу 1 мільйон євро.
  • У складі "оранжево-чорних" бразилець провів тільки 25 матчів і відзначився 1 голом.
  • Минулого сезону Маркіньос узяв участь у 8 поєдинках чемпіонату України.