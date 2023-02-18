Окрилений поверненням у збірну Коноплянка врятував Краковію від поразки: відео асисту

Український хавбек Євген Коноплянка нагадав про себе у матчі 21-го туру Екстракляси проти Сталі Мелець. Популярний футболіст допоміг своїй команді здобути вольову перемогу.

У п'ятницю, 17 лютого, у матчі 21-го туру чемпіонату Польщі Краковія приймала на своєму полі Сталь з міста Мелець. Гра невдало складалась для господарів поля, які програвали 0:1 після першого тайму, пише 24 канал.

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Для порятунку матчу тренер Краковії випустив на другий тайм Євгена Коноплянку. І вже за кілька хвилин українець допоміг Отару Какабадзе зрівняти рахунок. 33-річний вінгер майстерно навісив на дальню штангу, де грузинському легіонеру Краковії залишилося лише підставити ногу.

Відео асисту Коноплянки

За п'ять хвилин до завершення поєдинку Краковія забила другий гол і здобула вольову перемогу над Сталлю 2:1. Коноплянка був одним з найкращих у складі господарів поля. Євген отримав від порталу SofaScore другу найкращу оцінку (7,6), поступившись лише автору гола Какабадзе.