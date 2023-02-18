В пятницу, 17 февраля, в матче 21-го тура чемпионата Польши Краковия принимала на своем поле Сталь из города Мелец. Игра неудачно складывалась для хозяев поля, проигрывавших 0:1 после первого тайма, пишет 24 канал.

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Для спасения матча тренер Краковии выпустил на второй тайм Евгения Коноплянку. И уже через несколько минут украинец помог Отару Какабадзе сравнять счет. 33-летний вингер мастерски навесил на дальнюю штангу, где грузинскому легионеру Краковии осталось только подставить ногу.

Видео ассиста Коноплянки

За пять минут до завершения поединка Краковия забила второй гол и одержала волевую победу над Сталью 2:1. Коноплянка был одним из самых лучших в составе хозяев поля. Евгений получил от портала SofaScore вторую лучшую оценку (7,6), уступив только автору гола Какабадзе.

Напомним, что некоторые СМИ сообщили, что вероятный исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань внес в список игроков на матч против Англии Евгения Коноплянка. В последний раз вингер Краковии вызывался в ряды "сине-желтых" в марте 2021 года на матчи отбора к ЧМ-2022. Всего на счету Евгения 86 матчей и 21 гол в цветах национальной команды.