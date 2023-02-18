У п'ятницю, 17 лютого, у матчі 21-го туру чемпіонату Польщі Краковія приймала на своєму полі Сталь з міста Мелець. Гра невдало складалась для господарів поля, які програвали 0:1 після першого тайму, пише 24 канал.

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Для порятунку матчу тренер Краковії випустив на другий тайм Євгена Коноплянку. І вже за кілька хвилин українець допоміг Отару Какабадзе зрівняти рахунок. 33-річний вінгер майстерно навісив на дальню штангу, де грузинському легіонеру Краковії залишилося лише підставити ногу.

Відео асисту Коноплянки

Égalisation après 2 min de jeu dans cette deuxième MT !



Encore une fois ça n'est pas Kallman ou Makuch qui marque. Quelle absence de ces 2 offensifs du Cracovia quand même. #CRASTM 1:1 pic.twitter.com/LGGVVjFpF0 — Ekstraklasa France (@ekstraklasafr) February 17, 2023

За п'ять хвилин до завершення поєдинку Краковія забила другий гол і здобула вольову перемогу над Сталлю 2:1. Коноплянка був одним з найкращих у складі господарів поля. Євген отримав від порталу SofaScore другу найкращу оцінку (7,6), поступившись лише автору гола Какабадзе.

Нагадаємо, що деякі ЗМІ повідомили, що ймовірний виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань вніс у список гравців на матч проти Англії Євгена Коноплянку. Востаннє вінгер Краковії викликався до лав "синьо-жовтих" у березні 2021 року на матчі відбору до ЧС-2022. Всього на рахунку Євгена 86 матчів і 21 гол у кольорах національної команди.