Колишній динамівець вперше розпочав поєдинок зі стартових хвилин та одразу подякував тренеру за довіру. На 34-й хвилині Циганков подвоїв перевагу Жирони.До перерви м'яч ще двічі влетів у ворота Альмерії. Господарі пішли на перерву з ідеальною перевагою у рахунку 4:0, пише 24 канал.

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Неймовірна гра українця

Відзначимо, що Віктор взяв безпосередню участь у четвертому голі Жирони. Циганков елегантно скинув п'яткою на Карреру, який й зробив рахунок 4:0.

Це дебютні результативні дії Циганкова у Ла Лізі.

Раніше українець двічі виходив на футбольне поле, але лише на декілька хвилин.

У грі проти Альмерії український правий вінгер відіграв 65 хвилин та був замінений на Лауреано Суареса.

Натомість команди забили одне одному ще по два голи, а гольова перестрілка закінчилась розгромною перемогою Жирони з рахунком 6:2.

Жирона після впевненої звитяги йде 11-ю, маючи у своєму активі 27 очок. А от Альмерія з 22 пунктами посідає 15-те місце.

До слова. Наступна гра Жирони запланована на 26 лютого. Того дня клуб українського футболіста гостюватиме у Ла Лізі на полі Атлетік Більбао.

Відеоогляд матчу Жирона– Альмерія (асист Циганкова з 02:30)