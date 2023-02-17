До лав національної збірної України повернеться Євген Коноплянка. Також стало відомо, хто буде допомагати Руслану Ротаню готувати збірну "синьо-жовтих" до поєдинка зі збірною Англії.

Варте уваги Реброву в збірній бути: відомо коли, на скільки та з ким тренер очолить національну команду

Легендарне повернення

Євген Коноплянка потрапив до списку футболістів збірної України, які відправляться на підготовчий етап до матчу зі збірною Англії, який пройде на переповненому Уемблі. Цікаво, що перелік гравців формував не Сергій Ребров, а Руслан Ротань, який і виведе збірну України перший кваліфікаційний матч до Євро-2024. На попадання Коноплянки у цей список, можливо, повпливали дружні відносини Ротаня з Коноплянкою, які свого часу фєрили за Дніпро. Також Ротань до розширеного переліку включив Віталя Буяльського та Олександра Сватка.

Також стало відомо про тренерський штаб Руслана Ротаня. У підготовчому процесі коучу допомагатимуть Сергій Кравченко, Євген Гресь та Віталій Рева. Щодо товариських матчів перед офіційним поєдинком. Збірна України не проводитиме контрольних зустрічей, а просто зіграє двосторонку з командою АПЛ Брентфордом, за яку виступає Єгор Ярмолюк.

Євген Коноплянка в збірній України