До лав національної збірної України повернеться Євген Коноплянка. Також стало відомо, хто буде допомагати Руслану Ротаню готувати збірну "синьо-жовтих" до поєдинка зі збірною Англії.
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Легендарне повернення
Євген Коноплянка потрапив до списку футболістів збірної України, які відправляться на підготовчий етап до матчу зі збірною Англії, який пройде на переповненому Уемблі. Цікаво, що перелік гравців формував не Сергій Ребров, а Руслан Ротань, який і виведе збірну України перший кваліфікаційний матч до Євро-2024. На попадання Коноплянки у цей список, можливо, повпливали дружні відносини Ротаня з Коноплянкою, які свого часу фєрили за Дніпро. Також Ротань до розширеного переліку включив Віталя Буяльського та Олександра Сватка.
Також стало відомо про тренерський штаб Руслана Ротаня. У підготовчому процесі коучу допомагатимуть Сергій Кравченко, Євген Гресь та Віталій Рева. Щодо товариських матчів перед офіційним поєдинком. Збірна України не проводитиме контрольних зустрічей, а просто зіграє двосторонку з командою АПЛ Брентфордом, за яку виступає Єгор Ярмолюк.
Євген Коноплянка в збірній України
- Дебютував за збірну України в 2010 році проти збірної Литви
- Виступав за збірну "синьо-жовтих" на домашньому Євро-2012, де віддав гольову передачу на Андрія Шевченка
- У матчі відбору до ЧС-2014 забив один з найефектніших голів національної збірної. Коноплянка з дальньої дистанції поцілив у дев'ятку у матчі проти збірної Англії
- Коноплянка виступив ще на Євро-2016. Міг відзначитись єдиним голом українців на тому Євро, якби не Боатенг, який виніс м'яч з лінії воріт.
- Євген – автор першого голу України у Лізі Націй. Коноплянка вразив ворота збірної Чехії, згодом "синьо-жовті" вийшли до дивізіону А.
- Допоміг збірній України вийти на Євро-2020, зробивши дубль у ворота збірної Сербії.
- Коноплянка забив за "синьо-жовтих" 21 гол та віддав 15 гольових передач.