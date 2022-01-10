Є шанси зіграти на Australian Open: Джокович виграв суд щодо скасованої візи в Австралію

Сербський тенісист Новак Джокович виграв апеляцію у справі щодо скасованої візи в Австралію. Тенісиста мають випустити з карантинного готелю в Мельбурні.

Джокович виграв апеляцію

Журналістка Australian Associated Press Карен Свіні повідомила, що австралійський суддя Ентоні Келлі виніс відповідне рішення після розгляду справи.

До слова Тенісистам надали помилкову інформацію щодо в'їзду в Австралію: жертвою міг стати Джокович

Розгляд апеляції тенісиста розпочався близько 1 ночі за київським часом. Він тривав понад 7 годин. Джокович не був присутнім на розгляді справи.

Проте Новака перемістили з імміграційного готелю в інше місце, аби він міг спостерігати за судом онлайн.

Зазначається, що суддя визнав "необґрунтованим" рішення про скасування візи Джоковича. Серба мають випустити з карантинного готелю в Мельбурні. Також Австралія має покрити усі витрати за скасування візи тенісисту.

З цього слідує, що віза, яку отримав сербський спортсмен, залишається чинною. Проте міністр імміграції Алекс Гоук може особисто скасувати візу Джоковича. У разі такого рішення, Новаку заборонять в'їзд до Австралії на три роки.

Таким чином у Джоковича є шанси зіграти на Australian Open.

Проблеми тенісиста в Австралії