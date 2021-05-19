Ястремську, яку звинувачують у допінгу, несподівано включили в заявку на Вімблдон

Українська тенісистка Даяна Ястремська несподівано потрапила у перелік учасниць основного раунду Wimbledon-2021. Хоча українка тимчасово відсторонена від змагань через допінг.

Несподівана поява Ястремської на Вімблдоні

Відразу три українські тенісистки потрапили у заявку основної сітки Вімблдону-2021. До компанії Еліни Світоліної та Марти Костюк приєдналась і Даяна Ястремська. Щоправда, тенісистка ще не отримала дозвіл на повернення на корт після допінгового скандалу.

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Здається, що 21-річна тенісистка сподівається на скасування її дискваліфікації вже найближчим часом. Хоча дві її апеляції були відхилені.

Також в альтернативному списку під сьомим номером розташовується Катерина Козлова. У кваліфікації турніру також можуть виступити три українки – Катаріна Завацька, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна. Офіційний список учасниць змагань буде остаточно визначений на початку червня.

Допінг-скандал Ястремської

Наприкінці 2020 року в аналізах 20-річної Даяни Ястремської виявили допінг – метаболіт местеролону. Він був підтверджений і пробою B.

7 січня ITF прийняла рішення тимчасово відсторонити українську тенісистку від змагань. Даяна подала заяву про скасування відсторонення, але її відхилили.

Ястремська подала в CAS апеляцію на рішення Незалежного трибуналу. 3 лютого 2021 року CAS відхилив і цю апеляцію. У квітні апеляцію українки відхилили в ITF.

У травні у ЗМІ з'явилась інформація, що заборонена речовина могла потрапити в організм представниці України через секс з колишнім хлопцем. Бойфренд тенісисти відразу спростував такі чутки. Батько тенісистки буцімто просив його взяти провину на себе.

Офіційні слухання у справі Ястремської відбудуться лише у травні. ITF вирішить, чи правда, що українка намагалася приховати вживання допінгу, або ж її колишній бойфренд навмисно її оббрехав. Якщо суд ухвалить, що вона намагалася перешкодити слідству, їй загрожують додаткові санкції.

Тенісистки розпочнуть свої виступи на Вімблдоні 28 червня та змагатимуться за перемогу до 10 липня.