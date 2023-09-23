Обурив ЗМІ, які говорили мовою ворога: борець із України відмовився від фото з росіянином на ЧС

Українські борці здобули вже чотири нагороди на чемпіонаті світу-2023 у сербському Белграді. Автором третьої "бронзи" став Ярослав Фільчаков, який виступає у греко-римській боротьбі.

Борець, який змагається у ваговій категорії до 82 кілограм, здобув першу медаль для України на цьому ЧС-2023 у боротьбі греко-римського стилю. У бронзовому фіналі Ярослав Фільчаков переміг суперника з Молдови (1:1).

До теми Четверта нагорода для "синьо-жовтих" на турнірі: українець здобув "бронзу" на ЧС-2023 з боротьби

Жодних моментів, які можуть використати для пропаганди росіяни

У паралельній сутичці за третє місце, на жаль, перемогу здобув "нейтральний" росіянин. Тому під час нагородження українцю потрібно було ділити третю позицію із представником ворожої країни. Однак Ярослав показав свій патріотизм.

Український борець відмовився робити традиційне фото на п'єдесталі поруч із росіянином. Фільчаков заявив пресі, що сьогодні в Україні від рук путінських вбивць гинуть невинні діти, жінки, літні люди. Під обстрілами знищено цілі квартали, школи, лікарні, спортивні установи. Будинок його батьків у Балаклії, звідки він родом, зруйновано. Дім його дружини також.

На запитання журналістів російською, Фільчаков відповідав українською мовою, що обурило пресу, яка пішла геть.

Дякуємо за чітку позицію, Ярославе! За красиву боротьбу! Дякуємо нашим Захисникам! Віримо в Перемогу!

– подякували в українській федерації.

Ідентично відмовився від фото з ворогом наш Василь Михайлов, який приніс Україні першу медаль ЧС у Сербії. Михайлов став автором "бронзи".

Ще дві медалі принесли наші жінки. Юлія Ткач та Ірина Коляденко завоювали "срібло" та "бронзу" чемпіонату світу-2023 відповідно. У скарбничці України вже чотири медалі турніру.

Відзначимо, ЧС-2023 відбуватиметься до 24 вересня.