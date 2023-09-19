У сербському Белграді продовжується чемпіонат світу-2023 зі спортивної боротьби. Участь у ньому беруть і українці, які вже відкрили залік своїм медалям, пише 24 канал.

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Василь Михайлов здобув бронзову медаль у чоловічій вільній боротьбі в категорії до 79 кілограмів. Тепер же перша нагорода підкорилась дівчатам.

Успіх підкорився Юлії Ткач-Остапчук у змаганнях у ваговій категорії до 59 кілограмів. Українка почала свій шлях з перемоги над "нейтральною" росіянкою Анастасією Сідєльніковою (5:4).

Після цього Юлія здобула дві перемоги "на нуль" – у чвертьфіналі проти норвежки Отелі Хоі (5:0) та в 1/2 фіналу проти Єлєни Бруггер з Німеччини (2:0). Вихід у фінал гарантував Ткач-Остапчук як мінімум срібло.

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На жаль, зачепитись за золото у українки не вийшло. У вирішальній зустрічі Юлія поступилас Чжан Ці з Китаю (1:4) та задовольнилась медаллю трохи нижчого гатунку.

Для Ткач-Остапчук це вже друга срібна нагорода на чемпіонатах світу зі спортивної боротьби. Минулу вона здобула у 2017-му в категорії до 63 кілограмів.